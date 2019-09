Ryan Murphy llega a Netflix con The Politician

Ryan Murphy, el rey Midas de la TV que comienza su conquista de Netflix Crédito: NYT

"Llámenme loco. Llámenme salvaje. Llámenme camp. Llámenme exagerado. Llámenme errático. Lo único que no pueden decir de mí es que no lo intento. En realidad no importa cómo me llamen, siempre y cuando me llamen". No hay mejor carta de presentación de Ryan Murphy que esta frase dicha por el productor y consignada en una entrevista que le dio a la revista Time a principios de este mes.

En su exitosa y prolífica carrera Murphy se acostumbró a que lo calificaran de todo eso y más. A veces los adjetivos adheridos a su persona y al estilo de sus programas fueron dichos con admiración por el creador de series como Glee, American Horror Story(disponibles en Netflix) y Pose, entre otras, ciclos que lograron imponer su manera de ver el mundo y transformarse en fenómenos televisivos de escala inusual. Otra veces, las connotaciones fueron más bien negativas. Su pasión por contar historias de minorías, su uso de la ironía y el sarcasmo combinado con edulcoradas resoluciones y en ocasión delirantes e incoherentes tramas, le consiguieron tantos detractores como admiradores. Una polarización con la que Murphy se siente bastante cómodo a juzgar por The Politician, la serie disponible desde hoy en Netflix. La primera que realiza para la plataforma de streaming con la que firmó un contrato por 300 millones de dólares, el más lucrativo en la historia de la televisión.

The Politician es el primer ciclo que Murphy y su socio Brad Falchuk crearon para Netflix. Una historia original que al mismo tiempo funciona como un muestrario del universo narrativo que los hizo famosos, prolíficos y ricos. La historia del ambicioso y ridículo Payton Hobart ( Ben Platt), un alumno de una exclusiva escuela secundaria que está seguro de que será presidente de los Estados Unidos si consigue ganar las elecciones del centro de estudiantes, tiene algo de Popular, aquella serie de 1999 ambientada en otro competitivo colegio secundario con la que Murphy debutó como guionista después de años de trabajar como periodista del diario Los Angeles Times y que lo acercaría al terreno narrativo de su mayor éxito: Glee.

Al retratar el mundo de los ultra ricos y ultra caprichosos, The Politician también hace pensar en Nip/Tuck, American Crime Story y, por momentos, hasta en la antología de American Horror Story cuya más reciente temporada, 1984 (FX/Flow) , tiene un espectro cromático tan llamativo como la ficción que llega hoy a Netflix.

Además del tono irreverente y satírico que recorre las producciones de Murphy, otra forma en la que el productor se distingue de sus pares y que se confirma en la nueva serie de ocho episodios es su predilección por armar su propio sistema de estrellas, una compañía estable de actores a los que suele recurrir para poner en escena sus creaciones.

Emma Roberts en American Horror Story: 1984

Así, The Politician tiene un elenco formado por viejos conocidos y unas cuantas caras que gracias a que fueron seleccionados por él tienen una carrera asegurada. O, al menos, un lugar en su próximo proyecto. Es que antes de los novatos actores de esta serie- Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Julia Schlaepfer y David Corenswet-entre otros, el productor propulsó las carreras de Melissa Benoist, más conocida como Supergirl en la serie homónima; el ganador del Emmy, Darren Chris y Emma Roberts, por citar a tres de los más reconocidos graduados de la escuela Murphy.

Gwyneth Paltrow y Ben Platt en una escena de The Politician Crédito: NYT

Entre los intérpretes veteranos que completan el elenco de The Politician está Jessica Lange, que desde que se sumó a la troupe del productor en la primera temporada de American Horror Story parece haberse convertido en su musa. Aquí, Lange interpreta a Dusty Jackson, la abuela de una de las compañeras de escuela del protagonista que podría ser una estafadora profesional. Y, para sumarle aun más poderío de estrella al relato aparece Gwyneth Paltrow interpretando a la excéntrica y amorosa madre del decidido Payton. Más que selectiva con sus proyectos actorales, Paltrow forma parte de la familia de Murphy-Falchuk, literalmente. Después de participar de unos episodios de Glee, la actriz se hizo muy amiga de ambos, lo que llevó a que unos años después Falchuk se convirtiera en su novio y actual marido.

Para completar el universo de caras conocidas está Dylan McDermott. El protagonista de la primera American Horror Story y futuro integrante del elenco de Hollywood, -uno de sus nuevos proyectos televisivos que prepara el productor y que protagonizará Criss-, interpreta aquí al padre de Astrid ( Lucy Boynton de Bohemian Rhapsody) la enemiga jurada y rival de Payton en las elecciones escolares.

La guerra de canciones

Billy Porter, ganador del Emmy a mejor actor dramático por su papel en Pose

Si hubiese que hacer un resumen de la carrera y los programas de Murphy para quien no sepa nada de ellos, un elemento fundamental es el interés del productor por la música en general y el teatro musical en particular. En principio, los argumentos de Glee y Pose hacen constantes referencias explícitas al mundo teatral. Y, si se observa con cuidado se verá que en la primera además de las constantes referencias a Broadway, buena parte de sus protagonistas llegaron a la TV desde ese mundo. Así fue con Lea Michelle y Jonathan Groff ( Mindhunter), formados desde niños en el teatro musical y protagonistas de la exitosa obra Despertar de primavera, un suceso que los puso en el radar de Murphy.

Ben Platt cuando recibió el Tony a mejor actor de musical por Dear Evan Hansen Crédito: Reuters

Un camino bastante similar al que transitó Ben Platt para llegar a interpretar a Peyton, el decidido e incipiente sociópata en el centro del relato de The Politician. El joven actor, hijo de uno de los productores de cine más exitosos de Hollywood, hizo un pequeño papel en la película Notas perfectas-y su continuación- aunque le debe su exitosa carrera al musical Dear Evan Hansen que protagonizó y por el que en 2017 ganó el premio Tony al mejor actor en un musical. Y aunque la serie que ahora encabeza en principio no tiene elementos musicales, no sería un ciclo de Murphy si no intentara aprovechar el enorme talento de su estrella. Así, ya en el primer episodio Platt interpreta una emotiva versión de "River", de Joni Mitchell.

Ver The Politician es hacer un curso rápido en la materia Ryan Murphy, el productor, rey Midas televisivo, que no se detiene. Para Netflix ya está en proceso de edición la serie Ratched, protagonizada por Sarah Paulson (otra de sus favoritas), que encabezará la historia de origen de la enfermera Ratched de Atrapado sin salida. Además está adaptando dos musicales de Broadway. Por un lado convertirá el clásico A Chorus Line en una miniserie de diez episodios y por el otro prepara una película basada en el musical The Prom, que encabezarán Meryl Streep y Nicole Kidman, las nuevas integrantes del colorido, inclusivo y exagerado planeta Murphy.