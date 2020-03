Sam Heughan y Caitriona Balfe en la nueva temporada de Outlander Crédito: FOX

Natalia Trzenko 19 de marzo de 2020

Outlander . Cuando se supo que, después de años de proyectos fallidos, finalmente la saga literaria de Diana Gabaldon llegaría a la televisión, los fanáticos de los libros protagonizados por Claire Randall (Caitriona Balfe), la enfermera veterana de la Segunda Guerra Mundial con el peculiar talento de viajar en el tiempo , se alegraron y también se preocuparon. Es que el encargado de la adaptación era Ronald D. Moore, un guionista y productor reconocido por su trabajo en series de ciencia ficción como Battlestar Galactica , pero que nunca había trabajado con un relato eminentemente romántico. Aquellos que no conocían las novelas apenas entendían la emoción que generaba todo el asunto. Sin embargo, con la quinta temporada de la historia ya en pantalla y una sexta asegurada, la mayoría comprende qué tenía de especial la historia de la forastera Claire y su romance con Jamie (Sam Heughan), el highlander escocés del siglo XVIII. Un amor más allá de los siglos, la crueldad de la guerra y una separación que Moore y su equipo manejaron tan bien como los conflictos de la nueva temporada, que ahora incluye una nueva generación de viajeros, a la hija de ambos, Brianna (Sophie Skelton), y a su marido Roger (Richard Rankin). 5 temporadas. Disponible en Fox Premium/ Flow/DirecTV Go.

McMillions. Una de las frases más repetidas en estos días de aislamiento social y coronavirus es "la realidad siempre supera a la ficción". Una verdad de perogrullo, que este fascinante documental de seis episodios vuelve a confirmar. Después de todo, si algún guionista propusiera contar una historia que involucre a McDonalds, al FBI, a la mafia italiana, a un juego de mesa y a una estafa millonaria, probablemente los productores se quejarían por lo extravagante de la propuesta. Y sin embargo, eso es lo que relata McMillions, que además de todo cuenta con la aparición protagónica de un agente del FBI que sueña con ser actor de cine y de unos personajes secundarios dignos de una película de Martin Scorsese. Aunque no conviene adelantar demasiado para no arruinar el disfrute de un documental lleno de intriga y momentos de humor desopilantes, se puede decir que todo comienza cuando una división del FBI en el estado de Florida empieza a investigar una denuncia anónima que alertaba que los millonarios premios del juego de cupones lanzado por la cadena de fast food habían sido entregados a ganadores ilegítimos. Serie documental en seis episodios. Disponible en HBO Go.

Temple. Primera advertencia: si las series médicas no son de su agrado, tal vez esta ficción no sea para usted. Segunda advertencia: dejar pasar este thriller con toques humorísticos y una puesta en escena cercana al cómic podría ser un error. En primer lugar, porque el protagonista de esta serie británica, adaptada de un ciclo noruego ( Valkyrien) tiene como protagonista al carismático Mark Strong quien interpreta al doctor Daniel Milton, un cirujano shockeado por la reciente muerte de su esposa. Pero no todo es lo que parece en Temple . De hecho, pocas cosas lo son. Por ejemplo, el título se refiere a la estación de subterráneo londinense que esconde unos pasadizos secretos aparentemente kilométricos, que Milton y Lee (Daniel Mays), un descontento empleado público, utilizarán para montar una clínica clandestina que se parece bastante a la baticueva. Un submundo al que ingresará la investigadora médica Anne, interpretada por Carice van Houten ( Game of Thrones ), para intentar aportar algo de sensatez. Una temporada. Disponible en DirecTV Go.