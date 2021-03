Series: si te gustó Mad Men... te va a gustar Los elegidos de la gloria

Si te gustó Mad Men... Hombres profesionales, brillantes en su trabajo y desastrosos en su vida privada. Después de Los Soprano, el público estaba listo y ávido de ver historias pobladas por carismáticos antihéroes y eso fue lo que escribió Matthew Weiner, formado en las huestes de David Chase. Don Draper y sus colegas estaban parados justo en la frontera entre la sociedad de posguerra y el nuevo mundo inaugurado en los años sesenta y desde allí su historia ganaba profundidad y un aire de fascinante tragedia. Siete temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video.

... te va a gustar Los elegidos de la gloria. El proyecto Mercury que resultó en el primer viaje espacial de los Estados Unidos fue uno los hechos fundamentales de la historia del siglo 20 y como tal ya fue transitado por la literatura, el cine y la TV. Esta nueva vuelta toma como punto de partida el libro de no ficción escrito por Tom Wolf, The Right Stuff, y la película de Philip Kaufman que inspiró. Desde el primer episodio queda claro que más allá de la épica alrededor de la carrera espacial el relato se apoyará en la vida personal de los pilotos de prueba devenidos en los siete de Mercury, los primeros astronautas norteamericanos. Y especialmente en la rivalidad entre John Glenn (Patrick J. Adams) y Alan Shepard (Jake McDorman), los mejores del grupo. Con una prodigiosa reconstrucción de época y un guion que se excede con diálogos poco sutiles y subrayados innecesarios en sus mejores momentos, la serie de ocho episodios logra despegarse del gesto nostálgico para poner el acento en los matices de los hombres que encarnaron uno de los cambios de paradigma más significativos para la humanidad. Una temporada. Disponible en Disney+.

Si te gustó Wild Wild Country... Una historia poco conocida de ribetes tan increíbles que casi parecía una delirante ficción que incluía a un movimiento espiritual y religioso llegado de la India a un pueblito de los Estados Unidos. Esta miniserie ganadora del premios Emmy combinó unos ingredientes irresistibles: un plan para crear una sociedad nueva de un nebuloso líder espiritual con un presupuesto enorme y un grupo de devotos tan fieles que pasaron de la meditación a las armas en pos de defender su utopía. Disponible en Netflix.

...te va a gustar Un falsificador entre mormones. Otra historia en la que la fe de algunos se mezcla con el crimen y personajes que parecen creados por un guionista con un exceso de imaginación y poca habilidad para editarse. Todo transcurrió Utah, Salt Lake City, centro neurálgico de la iglesia mormona y, como dice uno de los testigos del caso, un lugar que vive diez años en el pasado comparado con el resto de los Estados Unidos. En medio de esa sociedad conservadora regida por los preceptos mormones, la búsqueda y la venta de documentos antiguos relacionados con los orígenes de la iglesia y su profeta Joseph Smith, era un negocio de lo más rentable. Casi como si se tratara de unos Indiana Jones de la fe mormona un grupo de comerciantes de antigüedades funcionaban como verdaderas celebridades para su iglesia y en la cima de esa montaña estaba Mark Hoffman quién desde la adolescencia tenía un especial talento para rastrear objetos fundamentales para su fe. Lo que relatan los tres episodios de esta miniserie es la caída en desgracia de Hoffman y los numerosos crímenes que cometió escudado en las creencias religiosas de sus víctimas. Disponible en Netflix.