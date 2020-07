¿Qué veo el fin de semana? Monjas guerreras y una heroína memorable

Michaela Coel, creadora y protagonista de la serie de HBO

Natalia Trzenko
17 de julio de 2020

Si te gustó Girls... Cuando se estrenó esta serie de HBO no había nada en la TV que se le pareciera. Sin buscarlo, su creadora y protagonista, Lena Dunham, estaba inaugurando la era de la ficción millennial. Y, para bien o para mal, el universo de las series ya no sería el mismo. Aquella Hanna Horvath que pretendía ser la voz de su generación -o al menos una voz- era muy diferente a las heroínas del cuento conocidas hasta el momento. Con un espíritu más cercano al cine independiente que a un programa televisivo, Girls pintó una aldea, Brooklyn, que nunca había sido retratada en su versión del siglo XXI. Barrio de jóvenes con pretensiones artísticas, niños mimados en su mayoría que, como Hanna y sus amigas, creían que el mundo les debía algo aunque ellas nunca hubieran hecho nada por él. La femineidad, la sexualidad y sus cuerpos parecían definirse de una forma nueva para la pantalla y hacían que el supuesto atrevimiento de Sex and the City quedara casi ridículo. El sexo, la amistad y el futuro cruzaron el puente desde Manhattan y se instalaron en Brooklyn. 6 temporadas. Disponibles en HBO Go.

Te va a gustar I May Destroy You. Cuando sea tiempo de hacer el balance de 2020 es muy posible que el optimismo y las buenas noticias no abunden. Sin embargo, uno de los pocos hallazgos positivos del año es esta serie y su creadora y protagonista Michaela Coel. Como lo fue Phoebe Waller-Bridge para la comedia en 2019, ahora el drama consiguió una nueva estrella en la actriz y guionista británica. Con una mirada joven, desgarradora, personal y fascinante Coel -a la que algunos tal vez recuerden por su serie anterior, Chewing Gum, que se emitió por I.Sat- o como la protagonista de la notable Black Earth Rising (disponible en Netflix), cuenta su historia y al hacerlo cuenta la de muchos. Su personaje, Arabella, es una joven escritora londinense de familia emigrada de Ghana que vive en un presente eterno. O confiada en que el futuro puede esperar. Su talento para la escritura la ayuda tanto como la complica y las expectativas que los demás depositan en ella, en su voz autoral, la confunden y la superan. La huida como estrategia se frena de golpe cuando una situación de abuso lo cambia todo, y sobre todo a ella. Y el futuro tan temido se convierte en revelador presente. 1 temporada. Disponible en HBO Go.

Lucifer

Si te gustó Lucifer. Con un personaje carismático, divertido y ocurrente y una mitología creada alrededor de él, la serie policial basada en un cómic de DC le dio una nueva vuelta a las series policiales tradicionales. La conocida estructura de la pareja de investigadores que comienzan como rivales pero luego aprenden a trabajar juntos para resolver el crimen de la semana tiene tantos años como la TV. Sin embargo, con el agregado de un poco de liturgia religiosa y mucha fantasía, Lucifer se ganó un lugar en la pantalla. Y no fue fácil. Más allá de la pasión de sus fanáticos por el ángel caído transformado en divertido dueño de un bar en Los Ángeles, la serie se fue al infierno cuando fue cancelada y revivió milagrosamente gracias a Netflix que le otorgó dos temporadas más de vida (la quinta llegará en agosto). Primero, la plataforma decidió que era suficiente, pero se arrepintió y finalmente le fijó fecha de vencimiento al finalizar la sexta temporada. 4 temporadas. Disponibles en Netflix.

Entre la fantasía, los íconos religiosos y la acción

Te va a gustar Warrior Nun. Una serie creada por un productor británico, Simon Barry (Van Helsing), protagonizada por una actriz portuguesa y filmada en España es una curiosidad aun antes de empezar a ver el primer episodio. Si además la trama incluye a una huérfana cuadripléjica, una secta de monjas guerreras y a unos cuantos demonios sueltos por Andalucía todo pasa de curioso a francamente desconcertante. Basada en el cómic Warrior Nun Areala de Ben Dunn, la ficción tiene como narradora a Ava (Alba Baptista), una joven que cuando comienza la acción está muerta. Y no se trata de esos flashbacks o flashforwards que tanto le gustan a los guionistas sin demasiada imaginación. En este caso antes de que el cuento empiece Ava ya murió. Pero esa condición irremediable cambia cuando entra en escena un batallón de monjas guerreras que se dedica a la caza de demonios y a la preservación de artefactos divinos perdidos en la Tierra. Uno de ellos irá a parar a la joven Ava, que gracias a él no solo volverá de la muerte sino que también encontrará motivos para seguir viva. 1 temporada. Disponible en Netflix