Michaela Coel, en I May Destroy You

Hernán Ferreirós Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 09:51

Podría destruirte ( I May Destroy You, Gran Bretaña-Estados Unidos/2020). Creadora : Michaela Coel. Elenco: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Stephen Wight y otros. Disponible en: los lunes, a las 23, por HBO y en HBO GO. Nuestra opinión: muy buena.

Michaela Coel -actriz, guionista, poeta, cantante, directora- es uno de los nuevos talentos de la televisión británica. Tras graduarse en drama en la centenaria escuela Guildhall de Londres y trabajar como actriz en teatro y TV, concluyó que no era creíble en los roles que le tocaban, de modo que empezó a escribirlos ella misma. En 2015, se estrenó Chewing Gum, el primer trabajo en el que fue a la vez showrunner, guionista y protagonista . Con dos temporadas de seis episodios cada una, ésta es una serie cómica y de impronta autobiográfica acerca de una joven de estricta educación religiosa decidida a perder su virginidad. Su trabajo le valió premios y un nuevo nivel de exposición que le dieron acceso a papeles de perfil más alto como el protagónico de Black Earth Rising ( serie de Hugo Blick, creador de Una mujer honorable, disponible en Netflix ) o del celebrado episodio "USS Callister" de Black Mirror (también en Netflix) .

Hace dos años, Coel reveló que, mientras escribía la segunda temporada de su serie, salió una noche a tomar una copa con amigos y reapareció al día siguiente en su casa, con una laguna en su memoria sobre lo que había ocurrido en las horas previas. Al intentar reconstruirlas, comprendió que había sido drogada y abusada sexualmente. Esta experiencia traumática está volcada casi textualmente en su nuevo trabajo, con la diferencia mínima de que la protagonista es una twittera convertida en novelista exitosa que intenta completar su segundo libro. A pesar de su tema, Podría destruirte no es un drama acerca de una víctima definida exclusivamente por el abuso, sino una suerte de comedia generacional -aunque mucho más contenida que su serie anterior- acerca del límite entre el consentimiento y la libertad sexual en una era de vínculos fugaces mediados por las redes sociales.

También es un whodunnit , la investigación de qué pasó realmente en esas horas perdidas y quiénes fueron los perpetradores. En este aspecto es el reverso de ¿Qué pasó ayer? , cuya reconstrucción de una noche de descontrol revela, en contrapunto con este serie, que para un hombre hay roles y protecciones que se mantienen: aún al límite de la conciencia, los hombres son los protagonistas activos del descontrol, no los objetos pasivos a costa de los que sucede. Pero no hay que tomar a Podría destruirte como un relato moralizante acerca de los peligros de la libertad sino como su opuesto: un relato vital -y por eso también algo anárquico y disperso- acerca de cómo vivir con libertad aún ante la existencia de depredadores.