Series: Si te gustó Misfits... te va a gustar War of the Worlds

Misfits: jóvenes, rebeldes y superpoderosos

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 00:02

Si te gustó Misfits...Aunque esta serie pasó bastante inadvertida para el público local lo cierto es que tenía todos los elementos para convertirse en un fenómeno. Probablemente si en lugar de estrenarse en 2009 hubiera llegado a la pantalla en la era del streaming hoy sería una de sus ficciones más populares. Pero más allá de no haber logrado la masividad de otras series, lo cierto es que Misfits, creada por Howard Overman, cuenta una historia tan divertida como oscura que utiliza la ciencia ficción para explorar el conflictivo paso de la adolescencia a la adultez. Alisha (Antonia Thomas), Kelly (Lauren Socha), Curtis (Nathan Stewart-Jarrett), Simon (Iwan Rheon, el malo malísimo de Game of Thrones) y Nathan (Robert Sheehan de The Umbrella Academy), son cinco jóvenes que por razones muy distintas deben hacer servicio comunitario como pena por sus delitos. Muy distintos entre sí, ante un hecho sobrenatural que les otorga superpoderes el grupo se une para formar el equipo más ciclotímico, caprichoso e impredecible que se pueda imaginar. 5 temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video.

Gabriel Byrne en War of the Worlds

Te va a gustar War of the Worlds. Esta nueva adaptación de la novella de H.G. Wells recordada por su poder de sugestión gracias a la legendaria transmisión radial hecha por Orson Welles y su compañía teatral, traslada la acción al presente. Un presente que ni su productor, Overman, podría haber imaginado tan parecido a la vida real. En la nueva versión, una coproducción británica- francesa, el mundo se une frente al horror de una plaga mortal. En lugar de un virus, en este caso el peligro llega del espacio. Entre la ciencia ficción y el drama, el apocalípsis que presenta la serie no es solo global sino también personal. Con algunos trazos narrativos similares a los que desarrolló Steven Spielberg en su propia versión de la historia, en este caso el relato coral ayuda a ampliar el alcance de la trama más allá del género. Entre el numeroso elenco se destacan Gabriel Byrne como un profesor desesperado por convencer al mundo del peligro, pero especialmente a su exesposa -interpretada por Elizabeth McGovern (Downton Abbey)- y Daisy Edgar-Jones (la Marianne de Normal People) cuyo personaje podría tener la clave para salvar a la humanidad del exterminio. Una temporada. Disponible en Directv Go.

En Locke and Key, la casa encierra un misterio que los protagonistas deberán resolver Crédito: Netflix

Si te gustó Locke & Key... El retorno al origen y los traumas del pasado están en el centro de esta serie basada en la novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodriguez que logra unir el horror y la fantasía con el drama. La trama comienza cuando la familia Locke se muda a la mansión que les pertenece por generaciones y una vez allí cada uno de sus integrantes empieza a experimentar fenómenos extraños que podrían estar conectados con el terrible crimen del que todos fueron testigos. Entre los guiños para los fanáticos de la literatura de género- el pueblo donde se encuentra la casa se llama Matheson por Richard Matheson- y ciertos toques de aventura adolescente, la serie creada por Carlton Cuse y Meredith Averill, consigue asustar y conmover al mismo tiempo. Una temporada. Disponible en Netflix.

Trailer de "Está bien no estar bien" - Fuente: Netflix 00:55

Video

Te va a gustar Está bien no estar bien. Con un ambicioso despliegue de producción que incluye una bella apertura animada y una historia que no es precisamente sutil en sus intenciones, esta miniserie coreana de 16 episodios es un notable ejemplo de los contenidos que se producen en el país asiático. Con una mezcla de géneros que incluye el misterio, el terror, el drama y la comedia romántica, la historia además se anima a explorar temas como la salud mental y la experiencia de las personas en el espectro autista, tópicos que no suelen discutirse usualmente en la agenda pública de Corea del Sur. En el centro del relato están los hermanos Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun, protagonista de Mi amor de las estrellas, emitida por Telefe) y Moon Sang Tae (Oh Jong Se) que desde la trágica muerte de su madre viven huyendo y arrastrando un trauma. En su camino se cruzará la autora de cuentos infantiles Go Moon Young (Seo Ye Ji). De regreso a su pueblo natal y en la tenebrosa casa de su infancia, todos empezarán a sanar las heridas de un pasado que preferirían olvidar. Una temporada. Disponible en Netflix.