The Umbrella Academy: Ellen Page adelanta qué pasará en los nuevos episodios

Los Hargreeves, protagonistas de The Umbrella Academy

La primera escena de la segunda temporada de The Umbrella Academy deja sin aliento. En plena facultad de sus poderes, los hermanos Hargreeves luchan contra una invasión soviética en la Estados Unidos de los años sesenta. Trasladados accidentalmente a esa década, los personajes intentarán evitar, una vez más, el fin del mundo. Basada en la historieta de Gerard Way y Gabriel Bá, los nuevos episodios mostrarán a estos atípicos héroes enfrentándose no solo contra sus enemigos, sino también contra los prejuicios de esa (y también esta) época. Y para saber qué les depara el futuro, LA NACION habló con Ellen Page, Tom Hopper y Emmy Raver- Lampman, protagonistas de la serie, y con su showrunner, Steve Blackman.

-La nueva temporada comienza en los sesenta, ¿qué desafíos significó eso?

Steve Blackman: -Ante todo hubo un desafío a nivel de producción. Fue muy difícil recrear la estética de los sesenta. La serie se grabó en los Estados Unidos y Canadá y buscamos alguna calle que tuviera el aspecto de ese período, pero la encontramos en Toronto y no en Dallas, que es donde transcurre la historia. Fue muy difícil encontrar los looks, los autos, el vestuario, y que todo el conjunto se sintiera propio de esa época. Fue mucho trabajo para la producción, pero una vez que lo logramos fue increíble y el resultado final se acerca mucho a la onda de los sesenta.

-¿Qué podemos esperar de Vanya, Luther y Allison en estos nuevos episodios?

Tom Hopper (Luther): -El show creció mucho para nosotros y todos nuestros personajes harán recorridos muy distintos a lo largo de esta temporada. Ellos no empiezan estando juntos, eso es muy interesante. Todos estarán por su cuenta y serán desafiados de maneras muy distintas, creo que eso es lo más jugoso de este año, el que todos deban volver a unirse para salvar el mundo, a medida que lidian con sus temas personales. De esa forma todo es una licuadora que mezcla aspectos de la verdadera historia, con otros de The Umbrella Academy, y eso es lo más divertido.

Emmy Raver-Lampman (Allison): -Estoy de acuerdo. Creo que realmente navegamos en el viaje físico y emocional de estos hermanos y se abordan temas muy importantes como los derechos del colectivo LGBTQ y los movimientos civiles, aunque todo en el marco de la serie. Durante los primeros episodios los personajes participan como de minipelículas, enfrentando distintos obstáculos y lidiando con sus viajes emocionales y sus intereses amorosos. Creo que así llegamos a descubrir el lado más humano de ellos. El aspecto superheroico siempre está presente, pero lo importante es que todos lidiarán con sus conflictos desde un lugar muy humano y muy real, como lo que significa perder algo que realmente amás.

Ellen Page (Vanya): -En esta temporada, Vanya en muchos aspectos es un personaje muy diferente. Al final del primer año la vimos liberando mucha energía, muchas emociones y bronca reprimida y en estos episodios y a lo largo de los sesenta, su experiencia es muy distinta. Ella es más abierta, está más dispuesta a conectar con sus emociones, con otras personas y a enamorarse por primera vez de un modo muy genuino. Y su experiencia tiene muchos obstáculos en lo referido a qué significa enamorarse de una mujer, en un momento en el que eso era ilegal y estaba considerado un problema mental.

-Al momento de trasladar el cómic a la televisión, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta y cuál sería el mayor error, el que hay que evitar a toda costa?

Blackman: -Para mí adaptar no es hacer una fotocopia de la historieta y trasladarla a la pantalla. Lo que tenés que hacer es trabajar el material que estás tomando y ver hacia dónde lo querés llevar, porque lo que funciona en una página puede no funcionar en la pantalla y viceversa. Así que para mí es importante comenzar desde los personajes, realmente me encantan estos protagonistas que Gerard y Gabriel crearon y quería asegurarme ser fiel a ellos. Pero el mundo debe evolucionar y para la serie tuve que hacer mi propio recorrido. Lo más difícil es que en las historietas la trama no es lineal, y que momentos muy icónicos resultan imposibles de trasladar a la pantalla, aunque contáramos con todo el presupuesto del mundo. Entonces me dejé llevar por mi inspiración y procuré hacer mi propio camino.

-The Umbrella Academy tiene una gran diversidad de personajes, ¿piensan que es importante que las ficciones actuales tengan protagonistas que representen a todas las minorías?

Emmy Raver- Lampman: -Absolutamente, es esencial para la evolución de la industria, ahora más que nunca. La representación en pantalla de las minorías es muy importante, pero también lo es detrás de cámara. No todas las personas comprenden, por ejemplo, cómo diseñar vestuario para un tipo específico de cuerpo. Es importante la variedad de voces en lugares de poder y que la situación no se limite a elegir a una mujer negra para que interprete a Alison, mi personaje, sino que también se cuente con la presencia de alguien en el proceso creativo que comprenda la sensibilidad negra. Que sepa vestir, maquillar o peinar a una mujer negra. Creo que con Ellen estamos de acuerdo en la presencia de un arco argumental vinculado al colectivo LGBTQ, y que eso tenga un correlato detrás de cámara también es muy necesario. Pienso que sería un error que una historia así no esté representada en ambos lados de la pantalla.

-Como la historia ahora transcurre en los sesenta, jugaste con canciones clásicas de esa época como "I'm a Man", ¿qué rol tiene la música para vos en la serie?

Blackman: -Amo la música, y la razón por la que hay tantas canciones es porque eso en mi vida es muy importante. La música es un personaje más. No la veo como algo de fondo, sino como un protagonista que puede evocar distintas emociones y amo que juegue un papel tan importante en el marco del show.

-Ellen Page, vos trabajaste en títulos que generaron una base de fans muy sólida, como Super, Juno, Whip It y ahora The Umbrella Academy, ¿cómo es tu relación con los fans y las redes sociales?

Ellen Page: -Es muy buena. Siempre me sentí muy agradecida por el apoyo y el amor que recibo con respecto al trabajo que hago como intérprete y en otras actividades que llevé adelante como en Gaycation, o el apoyo que recibí con respecto a pronunciarme sobre la igualdad para el colectivo LGBTQ. Y me siento realmente muy afortunada por eso. ¿Hay personas a la que no les caigo demasiado bien y a las que tendría algo para decirles? Desde luego, pero la amabilidad y el amor le ganan a eso por mucho. Así que me siento muy afortunada de haber contado con tanto apoyo a lo largo todo este tiempo en mi carrera.

-Esta serie que juega con la idea del fin del mundo y llega en un momento muy particular, en el que nos atraviesa una pandemia, ¿piensan que esta historia tiene algo para enseñarnos?

Blackman: -Cuando grabamos la serie desde luego aún no había ningún coronavirus, ni ninguna pandemia, pero hay algo interesante sobre la resilencia de esta familia y de estas personas que son capaces de soportar y enfrentarse a todo. Pienso que nuestros personajes demuestran que uno puede adaptarse y enfrentar el fin del mundo en la misma medida que todos nosotros nos adaptamos a esta pandemia. Me parece que ahí hay una relación.