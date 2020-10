Karppi

Si te gustó Karppi. Integrante del nutrido grupo de policiales escandinavos, esta serie finlandesa cumple con todas las marcas del nuevo género, el scandinoir. Con su clima nevado, sus paisajes desolados y esa sensación de aislamiento que en la pantalla se traduce en desazón, este serie tiene como protagonista a la detective Sofia Karppi (Pihla Viitala), una viuda reciente a cargo de su pequeña hija y de su hijastra adolescente que decide volver al trabajo quizás demasiado pronto. Profesional y sagaz, Karppi no está lista para lidiar con su nuevo compañero, Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen), pero se pondrá a la altura de las circunstancias cuando les toque a ambos investigar el asesinato de una mujer que los pone en la pista de un misterio que va mucho más allá del crimen aparente. Dos temporadas. Disponibles en Netflix.

Dead Lucky

Te va a gustar Dead Lucky. La detective Grace Gibbs nunca fue una gran seguidora de las reglas. Intuitiva y compasiva, siempre se enfocó en hacer bien su trabajo y atrapar a los criminales, en lugar de rellenar planillas o caerle bien a sus jefes. Cuando el aprendiz de detective a su cargo es asesinado en medio de un robo, ella se siente responsable. Y todos sus colegas también la culpan. Que el asesino siga suelto y cometiendo crímenes violentos no ayuda a mejorar su humor. Sin ser demasiado original, esta serie australiana cuenta con el valor agregado de tener como protagonista a Rachel Griffiths, conocida por su trabajo en Six Feet Under y La boda de Muriel. Gracias a su interpretación, los malabares que hace Grace para lidiar con sus conflictos laborales, su ira y la complicada relación con la nueva mujer de su exmarido, ganan en profundidad. Y lo mismo sucede cuando la trama se aleja del policial para explorar la sociedad actual de Sidney, marcada por las historias de los inmigrantes. Una temporada. Disponible en AcornTV

Si te gustó Jane... La vida y la obra de Jane Goodall, la conservacionista que lleva más de cincuenta años de trabajo e investigación sobre los chimpancés y la naturaleza que los rodea en el parque nacional Gombe, en Tanzania, ya había sido objeto de unos cuantos documentales antes de que la señal National Geographic convocara al director Brett Morgen para sumar uno más a la fila. Claro que la diferencia con todo lo visto y hecho antes eran las más de cien horas de imágenes inéditas de Jane en sus primeros años en Gombe, la materia prima del nuevo documental. El film resultó, una vez organizado el material, en una especie de ópera en la naturaleza musicalizada por Phillip Glass, una película que a la vez que retrata el increíble espíritu de Goodall también tiene una cualidad onírica, más recuerdo que documento, al mostrar su vínculo con los chimpancés. Disponible en Flow

Te va a gustar David Attenborough: una vida en nuestro planeta. El explorador y naturalista británico David Attenborough es una eminencia en el estudio de la naturaleza de nuestro planeta, conocido por sus ciclos televisivos para la BBC y films como Nuestro planeta -también disponible en Netflix-. Pero esta vez Attenborough, de 93 años, decidió que su nuevo documental sería su declaración como testigo del deterioro de la Tierra. A través de su de vida, el científico traza una línea de tiempo en la que compara el mundo natural que conoció cuando era un niño y en su juventud con el actual, un reflejo contundente de lo que se perdió y ya no se puede recuperar. Y un llamado de atención sobre lo que todavía puede hacerse. Con imágenes de archivo de sus primeras aventuras y la maravilla de aquel mundo apenas explorado, Attenborough celebra su extraordinaria vida y aporta algo de esperanza para lo que vendrá. Didáctico y fascinante, éste es un film para ver en familia. Disponible en Netflix.

