Series: vuelve Gossip Girl, Milo Ventimiglia tiene nuevo proyecto y She-Hulk encontró a su villana

En los últimos días, se conocieron novedades sobre algunas series de televisión y plataformas de streaming. En primer lugar, se conocieron las primeras imágenes del reboot de Gossip Girl, que llegará a la plataforma HBO Max el mes que viene. En tanto, fue confirmada la incorporación de Milo Ventimiglia al elenco de The Marvelous Mrs. Maisel. Por último, Disney+ presentó a la actriz que interpretará a la villana de una de las próximas producciones de Marvel para el servicio de streaming: She-Hulk, en lo que será el debut en pantalla de la superheroína, prima de Bruce Branner en los comics.

El reboot de Gossip Girl

El regreso de Gossip Girl a la pantalla, con nuevos protagonistas, está cada vez más cerca. HBO Max lanzó el trailer de la nueva versión del popular drama adolescente, que salió al aire entre 2007 y 2012 y lanzó al estrellato a Blake Lively. Musicalizado por la canción de Frank Ocean “Super Rich Kids” -sátira sobre los intereses superficiales de los jóvenes de los círculos más elitistas de la sociedad estadounidense, como también de sus carencias afectivas-, el adelanto presentó a la nueva generación de adolescentes de la exclusiva zona residencial del Upper East Side que animarán la trama.

La acción transcurrirá en el Constance Billard School, ocho años después de donde concluyó la original. A partir del regreso del blog que da nombre a la serie, serán revelados los escándalos y las decepciones amorosas de los protagonistas. De acuerdo a las palabras del showrunner Joshua Safran, el reboot intentará reflejar el impacto que tienen las redes sociales entre los jóvenes de las escuelas privadas de Nueva York, y cómo se convierten en poderosas herramientas de la nueva era tecnológica.

El elenco original de Gossip Girl

Teniendo en cuenta la nueva dirección de la historia, los fanáticos de la serie original no podrán ver a aquellos personajes que marcaron a una generación, como Serena van der Woodsen, Chuck Bass y Blair Waldorf, dado que, con excepción de Kristen Bell -que retomará su rol de narradora-, el cast es completamente nuevo, sin guiños al pasado. El mismo estará encabezado por Natalie Alyn Lind (Los Goldberg), Whitney Peak (El mundo oculto de Sabrina), Eli Brown (Spinning Out), Johnathan Fernandez (Pearl), y Jason Gotay, quien debutará en TV con este proyecto tras una exitosa trayectoria teatral.

La primera temporada del reboot de Gossip Girl estará disponible en HBO Max a partir del 8 de julio . Asimismo, todos los episodios de la serie original también podrán ser vistos allí desde el 29 de junio, fecha en que desembarcará en la Argentina la plataforma de streaming.

Milo Ventimiglia se suma a The Marvelous Mrs. Maisel

Milo Ventimiglia junto a Rachel Brosnahan en el set de The Marvelous Mrs. Maisel Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

The Marvelous Mrs. Maisel tiene nuevo galán: Milo Ventimiglia . El actor de 43 años, conocido por su trabajo en This is Us y Gilmore Girls, se incorporó al elenco de la cuarta temporada de la producción de Amazon Prime Video. Si bien hasta el momento no se conoce en detalle cuál será su rol en la ficción, el nativo de California fue fotografiado rodando una escena en Nueva York junto a la protagonista Rachel Brosnahan. Las imágenes mostraron a ambos paseando por un parque y en una de ellas, el personaje de Ventimiglia le ofrece al de Brosnahan un ramo de flores, lo que permite imaginar un vínculo romántico.

La foto que deja entrever un posible romance entre la protagonista, Midge, y el personaje de Ventimiglia Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

Sin embargo, cabe recordar que para el final de la tercera entrega, Midge (Brosnahan), decidió dejar de buscar en los hombres la validación y el apoyo que antes consideraba necesarios para poder desarrollar su carrera como humorista, algo que la actriz de 30 años se encargó de resaltar en una entrevista. “Creo que por primera vez, Midge está forjando un rumbo que es completamente suyo sin preocuparse por lo que hacen los demás o por qué lo hacen”, sostuvo en diálogo con el portal Bustle. Por lo tanto, restará ver cómo encaja este nuevo posible interés romántico en la vida de una Midge cada vez más independiente.

Rachel Brosnahan en The Marvelous Mrs. Maisel Amazon Prime Video

Por otro lado, Brosnahan reveló a través de su cuenta de Instagram en enero pasado que había comenzado a filmar la cuarta temporada de la serie que le valió un premio Emmy y dos Globos de Oro consecutivos entre 2018 y 2019, por lo que los nuevos episodios ya llevan varios meses de producción. En aquella publicación, la protagonista bromeó sobre las circunstancias en las que se realiza el rodaje debido a la pandemia de coronavirus, mostrándose aislada de la cintura a la cabeza por un paragüas y una lona plástica transparentes.

She-Hulk agranda el elenco

Otro proyecto de Marvel para Disney+ avanza a paso firme. Según informó la revista Variety, la serie She-Hulk ya tiene villana confirmada . Se trata de Jameela Jamil, quien interpretará a Titania, principal antagonista de la protagonista de esta nueva producción de Marvel, una versión femenina del Increíble Hulk.

La modelo y actriz británica de 35 años es mejor conocida por su papel protagónico en la comedia de NBC The Good Place y actualmente forma parte del jurado del concurso de moda Legendary. Su incorporación al reparto de She-Hulk se suma a las confirmaciones de Tatiana Maslany (Orphan Black) como la superheroína, cuyo nombre real es Jennifer Walters y trabaja como abogada; Mark Ruffalo, quien retomará el papel de Bruce Banner/Hulk (primo de Walters en los comics); Renée Elise Goldsberry; Ginger Gonzaga y Tim Roth.

Tatiana Maslany en Orphan Black

LA NACION