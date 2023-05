¡Síganme!: la miniserie sobre la vida de Carlos Menem reavivó el conflicto entre sus herederos

escuchar

Cada vez que se comienza a filmar o se estrena una biopic sobre una figura argentina, los conflictos sobre la historia, los derechos o las interpretaciones aparecen de inmediato. Y ¡Síganme!, la miniserie de ocho capítulos dirigida por Ariel Winograd que se podrá ver por Amazon Prime Video y que retratará parte de la vida del expresidente de la Nación Carlos Saúl Menem, no es la excepción. Es más, el proyecto, además de dejar disconforme a más de un protagonista, reavivó el conflicto interno que hace años mantiene enfrentados a los herederos del riojano.

La serie retratará los primeros años de Menem en La Rioja y su llegada a la Casa Rosada

Con el famoso latiguillo de campaña de Menem como título, el proyecto comenzó a gestarse hace dos años. A lo largo de los ocho episodios que integrarán la primera temporada, se contará la historia de sus comienzos en La Rioja y cómo fue su llegada a la Casa Rosada. Luego de un riguroso casting, los actores elegidos para darle vida a Carlos y Zulema fueron Leonardo Sbaraglia y Leticia Siciliani; también serán parte del elenco Agustín Sullivan y Cumelén Sanz. Según el cronograma de producción, el rodaje se realizará durante el primer semestre del 2024.

Nuevos frentes, viejos conflictos

Zulema y Zulemita fueron quienes autorizaron la serie sobre Menem

Según explicaron en Intrusos en el Espectáculo, la serie cuenta con el crédito de Zulema Yoma y de Zulemita Menem, quienes firmaron por los derechos de imagen para la realización. Es en ese punto donde tiene su explicación el primer conflicto familiar: Carlitos Nahir -hijo de Menem con Martha Meza-, Máximo -hijo de Menem y Cecilia Bolocco- y Antonella -hija de Carlitos Jr.- quedarían excluidos de las regalías de la ficción. Además, según indicaron, Zulemita no le habría consultado a ninguno de ellos sobre el proyecto.

Por su parte, Laura Ubfal recordó que ¡Síganme! se comenzó a gestar en el año 2020 cuando Mariano Varela, un conocido productor, se acercó a la familia de Menem y sugirió la idea de realizar una producción biográfica. Si bien el producto contó con el aval del político, luego de su muerte fue Zulemita quien tomó las riendas del asunto; incluso participó de forma activa en la preproducción. Además, la periodista destacó que se buscaron primeras figuras para los papeles principales porque la intención es poder venderla al exterior.

“Me cuentan que está la posibilidad de hacer una segunda y una tercera temporada”, acotó Guido Záffora. En esas entregas podrían entrar las historias de Carlitos Nahir, Máximo y Antonella. “Hay que ver cómo funciona la primera temporada”, aclaró.

La palabra de Antonella

Antonella Menem, la hija de Carlitos Menem Jr. aseguró que no autorizó la serie sobre su abuelo Instagram @antonella_menem

Para poder conocer su punto de vista, Intrusos envió a un cronista a buscar la palabra de la primera nieta de Carlos Saúl Menem. “Lo que me molesta es que me dejan de lado en todo lo que se trata de la exposición de mi abuelo, de mi papá. Porque hay series de mi papá que se están haciendo que no me pidieron autorización a mí”, explicó en primer lugar la joven. “ Sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización ”, agregó categórica.

“Seguramente yo me junte con mi abogado”, confió cuando Rafa Juli le preguntó si tenía pensado iniciar acciones legales. “A la que siempre se le pide autorización es a Zulemita y ella es la que autoriza”, explicó. Sobre si pudo cobrar las herencias que le corresponden, confirmó que sí lo hizo en el caso de su papá, pero que en el caso de su abuelo no sucedió lo mismo. “ Está todo absolutamente frenado. La última noticia que yo tuve es que Zulemita había presentado que había solamente una cuenta bancaria de 250 pesos a nombre de mi abuelo y nada más. Fue lo único que presentó en la sucesión ”, reveló.

Consultada sobre cómo recuerda a su abuelo, Antonella no tuvo más que palabras de elogio. “Conmigo fue una gran persona. Todas las veces que lo vi me trató con muchísimo respeto, como una nieta. Yo lo abrazaba, él me abrazaba. Y la última vez que lo vi, que fue en La Rioja en 2009, él me decía las cosas que teníamos que hacer para vernos y me lloró”, recordó. “Nos veíamos a escondidas”, aclaró luego.

Por último, contó que no cree que su historia se vaya a ver reflejada en la serie. “Yo, para la familia Menem, que son los que autorizaron seguramente hacer la serie, no existo”, disparó. También explicó que seguramente lo que pasó es que Zulemita dio el consentimiento para a cambio de no hablar de Antonella. “Ella cada vez que va a un programa de televisión pide específicamente que no se me mencione”. “Siempre el problema fue el tema de la sucesión de mi papá, de la herencia. Cuando una persona es ambiciosa no le importa nada. Yo soy lo único que le queda de su hermano muerto, de su hijo muerto, por el que tanto lucharon y, sin embargo, no les importó ”, cerró. Por último, explicó que no habló de este tema con ninguno de sus tíos.

LA NACION