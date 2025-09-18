Todo lo que se sabe de la película de El verano en que me enamoré

Desde que se estrenó, El verano en que me enamoré logró cautivar a la audiencia no solo por la historia de amor y desamor que desarrollan los personajes, sino también por distintos elementos que le dieron un toque único, como por ejemplo, la nostalgia de la adolescencia y el estilo musical que los productores adoptaron. Tanto es así que además de sus tres temporadas, Prime Video anunció que tendrá su propia película.

El verano en que me enamoré estrenó su primera temporada en 2022 (Foto: Prime Video)

El film marcará el cierre definitivo de la saga y la propia Jenny Han, creadora de la trilogía literaria, estará a cargo tanto del guion como de la dirección, lo que asegura una culminación fiel a la narrativa original. La noticia se dio a conocer durante el evento de alfombra roja por el final de la tercera temporada en París, lo que generó gran expectativa entre los seguidores.

La noticia fue anunciada en la alfombra roja del final de la tercera temporada en París (Foto: Instagram/@primevideolat)

¡Cuidado! Esta parte contiene spoilers

El reciente anuncio sobre una película para ponerle fin a la ficción causó un revuelo entre los fanáticos, ya que llegó justo después del estreno del episodio final de la tercera temporada, que mostró un momento cumbre para la trama: Conrad viajó a París para un emotivo reencuentro con Belly.

En esa entrega, el personaje que interpreta Christopher Briney le confesó a la protagonista, encarnada por Lola Tung, que todavía la ama. Esto sucedió mientras el joven observaba cómo ella se adaptó a su vida en Francia e hizo nuevos amigos.

La historia ya había atravesado una ruptura, pero el episodio marcó una reconciliación. Aunque Belly tuvo dudas, fue a la estación de tren para alcanzar a Conrad, que iba rumbo a Bruselas, y asegurarle que siempre lo elegiría a él. Este desenlace se convirtió en un punto de inflexión, lo que prepara el terreno para el largometraje que se anunció.

Gavin Casalegno y Christopher Briney, los protagonistas de El verano en el que me enamoré (Foto: Instagram/@chrisbrineyfan)

Mientras tanto, en la casa de la playa de Cousins Beach, Jeremiah (Gavin Casalegno) se dedicó a perfeccionar sus habilidades culinarias y realizó una celebración íntima en la propiedad. Ese momento fue el escenario perfecto para que Taylor y Steven charlaran sobre su futuro tras enterarse de que con Denise (Isabella Briggs), y gracias a que obtuvieron financiación inicial para su proyecto de videojuegos, debían mudarse a San Francisco.

Según Han, la decisión de llevar el desenlace al cine respondió a la necesidad de darle un cierre a la odisea de Belly. “Queda otro gran hito en el camino de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia”, dijo en una entrevista para USA TODAY y agregó: “Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión para esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”.

El desenlace cinematográfico de la saga promete cerrar la historia de Belly y Conrad con una nueva perspectiva (Foto: Prime Video)

Cabe destacar que desde que se estrenó en Prime Video, la tercera temporada de El verano en que me enamoré alcanzó 25 millones de espectadores en su primera semana. De esta manera, se posicionó como la quinta temporada más vista entre los regresos de series de la plataforma, de acuerdo con datos que proporcionó la misma compañía.

“El verano en que me enamoré conectó con audiencias de todo el mundo, lo que generó momentos de alegría, nostalgia y conexión que la convirtieron en una sensación global”, señaló Courtenay Valentía, responsable de cine, streaming y estrenos teatrales en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, jefe global de televisión en Prime Video y Amazon MGM Studios, en un comunicado difundido por Deadline.

“Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de asociarnos nuevamente con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable“, agregaron.