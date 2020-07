Streaming: cinco series con actores que merecen una nominación al Emmy

Rhea Seehorn brilló como nunca en la quinta temporada de Better Call Saul

El martes 28 se anunciarán las nominaciones al Emmy, el galardón más importante de la industria televisiva, que tendrá su ceremonia de premiación el 20 de septiembre con la conducción de Jimmy Kimmel, aunque todavía no trascendieron detalles de cómo ésta se adaptará a los tiempos de pandemia.

En esta nota repasamos grandes actuaciones que merecen una nominación en sus respectivas categorías.

*RHEA SEEHORN POR BETTER CALL SAUL (Netflix)

Rhe Seehorn y Bob Odenkirk en Better Call Saul

Si hablamos de los Emmy, Better Call Saul nunca corrió con la misma suerte que su serie madre, Breaking Bad, una "mimada" por la Academia televisiva. El drama creado por Vince Gilligan y Peter Gould, centrado en la figura del abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk, quien ya debería haber alzado un premio por su trabajo) es nominado de manera constante, pero nunca recibe una estatuilla. La quinta temporada emitida este año superó a las ya brillantes cuatro entregas previas, y gran parte del mérito le corresponde a la extraordinaria actuación de Rhea Seehorn.

La actriz -quien, aunque cueste creerlo, jamás fue nominada- tuvo la posibilidad de lucirse en numerosas escenas, gracias al arco narrativo de su personaje de Kim Wexler, quien termina convirtiéndose en un enigma, al dar el batacazo en "Algo imperdonable", el memorable último episodio de la penúltima temporada de la serie donde, con un simple gesto, deja al espectador con la boca abierta.

Better Call Saul: trailer final de la quinta temporada - Fuente: YouTube 01:42

Video

*MARK RUFFALO POR I KNOW THIS MUCH IS TRUE (HBO GO)

Mark Ruffalo y Kathryn Hahn en I Know This Much Is True

I Know This Much True, la miniserie de Derek Cianfrance para HBO, tiene el sello de su realizador ya desde los créditos. Basada en la novela autobiográfica de Wally Lamb, el realizador de Blue Valentine y Cruce de caminos vuelve a poner el foco en las sombrías dinámicas familiares, pero con un resultado mucho más opaco. Con excepción del tramo final y de algunas secuencias aisladas, I Know This Much Is True es drama en estado puro, una sucesión de tragedias abordadas con un tono desesperanzador. A pesar de ese regodeo en la tristeza, la miniserie nos permitió disfrutar de una perfecta actuación de Mark Ruffalo, quien compuso a los dos protagonistas: Dominick Birdsey y su hermano gemelo Thomas, quien sufre de esquizofrenia. Su interpretación tiene esa combinación de factores que tanto atrae a los votantes -biopic dramática + transformación física + escenas estridentes-, pero lo cierto es que el actor le pone su impronta al evocar su historia personal.

Ruffalo ha contado que le rinde tributo a su fallecido hermano mediante sus trabajos, y cuesta no encontrar ese sentido guiño en esta dura pero memorable miniserie donde también se luce Kathryn Hahn.

Mark Ruffalo en I Know This Much Is True - Fuente: YouTube 01:12

Video

*PAUL MESCAL Y DAISY EDGAR-JONES POR NORMAL PEOPLE (STARZPLAY)

Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en Normal People

Normal People ya era un fenómeno antes de ser trasladada al universo televisivo. La novela de 2018 de Sally Rooney fue un verdadero boom por su crudo retrato de la historia de amor a través de los años de dos jóvenes que viven en una pequeña ciudad del oeste de Irlanda. La adaptación estuvo a cargo de la propia autora junto a Alice Birch y Mark O'Rowe, con dirección de Lenny Abrahamson (quien fue nominado al Oscar por La habitación) y de Hettie Macdonald (realizadora de la miniserie basada en la novela de E. M. Forster, Howards End, disponible en Amazon Prime Video), y el resultado es sencillamente deslumbrante. Normal People muestra la etapa de enamoramiento con delicadeza, muestra el sexo sin reparos, pero también muestra todo lo que pasa cuando dos personas no logran superar sus limitaciones para disfrutar de una relación sin fantasmas en sus espaldas.

No sería extraño que la miniserie británica reciba varias nominaciones, al igual que sus protagonistas, Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones. El actor brinda una actuación particularmente conmovedora, especialmente en los últimos episodios, cuando vemos al personaje de Connell lidiar con un estado depresivo que Mescal transmite con esa sutileza que es la marca registrada de una de las series del año.

Normal People - Trailer - Fuente: YouTube 01:36

Video

*JENNIFER ANISTON POR THE MORNING SHOW (Apple TV+)

Jennifer Aniston en The Morning Show

La principal apuesta de la plataforma Apple TV+, creada por el asesor político Jay Carson parecía, en los tres primeros episodios que se estrenaron en simultáneo, un drama que iba a aludir al movimiento #MeToo con cierta tibieza. Sin embargo, con el correr de los capítulos, la serie fue encontrado su tono y se fue volviendo cada vez más potente, con decisiones narrativas necesarias para la actual coyuntura. The Morning Show es el programa matutino coconducido por Mitch Kessler (Steve Carell) y Alex Levy (Jennifer Aniston), suerte de matrimonio televisivo que se quiebra cuando Mitch es despedido por acusaciones de acoso y abuso sexual que se difunden en el New York Times. Como consecuencia, la cadena contrata a Bradley Jackson (Reese Witherspoon, en un registro fallido) para ser la partenaire de Alex.

Si bien la serie ahonda en ese choque de personalidades -Bradley es más espontánea y progresista, mientras que Alex es fría pero con mayor ofici-, afortunadamente se corre del lugar común de la competencia entre dos mujeres para ir a lo importante: los grises del abuso de poder. En esos momentos, Aniston está hipnótica como esa mujer que sabía más de Mitch de lo que aparentaba, pero que no tiene miedo en cuestionarse ese machismo que no le es ajeno al género femenino.

Aniston ya obtuvo el SAG por su interpretación, por lo cual la nominación al Emmy ya está, cuanto menos, asegurada.

Trailer The Morning Show 01:08

Video

*CHRISTINA APPLEGATE POR MUERTOS PARA MÍ (NETFLIX)

Christina Applegate en Muertos para mí, junto a Linda Cardellini

Una de las características de los Emmy es que, con excepción de alguna que otra bienvenida sorpresa, suelen premiar a una misma actriz en reiteradas oportunidades, y muchas veces en la misma categoría. En comedia ha pasado -merecidamente- con Julia Louis-Dreyfus por Veep, para posteriormente virar hacia figuras "nuevas" como Rachel Brosnahan(The Marvelous Mrs. Maisel) y Phoebe Waller-Bridge(Fleabag). Luego de recibir una nominación por la primera temporada, es hora de que Christina Applegate repita nominación y también obtenga el premio por su interpretación en Muertos para mí, que regresó a Netflix subiendo la vara de su temporada debut.

En la serie de Liz Feldman, la actriz personifica a Jen, una viuda que entabla una atípica amistad con Judy (Linda Cardellini, quien también debería aspirar a un premio), y lo hace con un timing impecable. Su personaje oscila entre el patetismo y la vulnerabilidad, y la actriz siempre consigue generar la empatía necesaria para que no se rompa ese pacto que hay entre Jen -un personaje querible a pesar de sus actos- y el espectador, con un buen manejo de los cambios de tonos que, como los giros argumentales de la comedia, se suceden sin respiro.

Trailer de la segunda temporada de Muertos para mí - Fuente: Netflix 00:54

Video