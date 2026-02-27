Quiénes son los tres participantes que salieron de la placa en Gran Hermano

La primera gala de salvación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sacó a tres participantes de la placa de ocho nominados, por lo que cinco hermanitos competirán por la permanencia en la casa el próximo lunes 2 de marzo.

Tal y como había anticipado Santiago del Moro, la casa de Gran Hermano vivió su primera gala de salvación mixta, ya que los tres salvados fueron por votos positivos, mientras que la eliminación del lunes será con votos negativos. Antes de ingresar a la casa con los sobres, el conductor mostró que había cinco rojos y tres dorados, por lo que estos últimos iban a ser los más deseados por los participantes. Además, agregó que sería de forma aleatoria, con el objetivo de no revelar ningún dato extra a los hermanitos.

Así, a lo largo de la gala, del Moro se comunicó varias veces con la casa y los anuncios se realizaron de la siguiente manera:

Primera salvada : Carmiña Masi.

: Masi. Sigue en placa: Yanina Zilli .

. Sigue en placa: Brian Sarmiento.

Carmiña, la más votada de la casa, fue la primera salvada de la noche

Sigue en placa: Gabriel Lucero .

. Segunda salvada: Jennifer “Pincoya” Torres.

Pincoya fue la segunda salvada de la noche

Sigue en placa: Emanuel Di Gioia.

Di Gioia. Tercer salvado : Manuel “ Manu ” Ibero.

: Manuel “ ” Ibero. Sigue en placa: Solange “Sol” Abraham.

Manu fue el tercer y último salvado en Generación Dorada

De esta manera, el público premió la polémica y dejó en evidencia el deseo por una edición más picante, ya que justamente Carmiña, Pincoya y Manu fueron los más destacados por este tema. Además, un dato que no pasó por alto es que las dos primeras salvadas fueron participantes extranjeras, por lo que la corriente de las últimas dos ediciones podría seguir igual, cuando los uruguayos Bautista Mascia y Santiago “Tato” Algorta fueron campeones del reality.

La primera placa de eliminación quedó con Brian, Emanuel, Lucero, Sol y Zilli Captura Telefe

Así, la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada estará entre Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham, con la diferencia que será con votos negativos y se irá el menos querido por la audiencia.