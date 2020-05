Ellen Pompeo continuará al frente de Greys Anatomy durante la temporada 16 del drama médico creado por Shonda Rhimes

MADRID.- En pleno silencio obligado por la crisis del coronavirus, las grandes cadenas de la TV abierta norteamericana se enfrentan al momento de decidir cuáles de sus programas siguen un año más y con cuáles se les ha agotado la paciencia. Estaba previsto que en a partir de esta semana se celebraran los tradicionales upfronts (grandes encuentros con sus anunciantes y otros agentes de la industria audiovisual en los que las cadenas presentan su nueva programación). Este año no tendrán lugar de forma presencial, sino digital o televisada.

El espectáculo debe continuar, pero lo hará con complicaciones. El apagón de la cuarentena ha afectado de lleno a la temporada de pilotos, cuando las cadenas preparan sus futuras series, lo que posiblemente provoque que las señales tengan mayor benevolencia y renueven títulos en la cuerda floja ante las dificultades de poner en marcha una nueva producción de cero. Tampoco está claro cuándo podrán retomarse las grabaciones de las series que ya están en marcha. Todo es incertidumbre, pero mientras, las cosas siguen su curso a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos.

Hacemos un repaso a la situación de las series estadounidenses de las grandes cadenas de TV abierta de ese país (Fox, NBC, ABC, CBS y The CW) y sus nuevas apuestas para la próxima temporada.

La ley y el orden: unidad de víctimas especiales seguirá más allá de 2020 y sumará un spinoff que traerá de regreso al personaje de Christopher Meloni

NBC

La franquicia de "las Chicago" ha sido renovada por tres temporadas más cada una, igual que Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales (el lunes próximo se emitirá en la Argentina su final de temporada, dirigido por Juan José Campanella ) y New Amsterdam . This Is Us ya fue renovada en 2019 por tres nuevas temporadas, por lo que tiene aseguradas otras dos adicionales. Las que tienen el futuro más complicado son las novedades de este año.

Renovadas : The Blacklist, Brooklyn Nine-Nine, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., La ley y el orden: UVE, New Amsterdam, Superstore, This Is Us .

Canceladas/Finalizadas: Blindspot, The Good Place, The InBetween, Sunnyside, Will & Grace, Bluff City Law.

A la espera: Good Girls, Manifest, Council of Dads, Indebted, Lincoln Rhyme, Perfect Harmony, Zoey's Extraordinary Playlist .

Novedades:

The Kenan Show : comedia que fue pospuesta en 2019 y que el canal recupera este año: protagoniza Kenan Thompson , de Saturday Night Live .

Young Rock: comedia inspirada en la vida de Dwayne Johnson .

Comedia sin título escrita por Tina Fey y protagonizada por Ted Danson .

Spin off de La ley y el orden con Christopher Meloni .

Freddie Highmore en The Good Doctor

ABC

La cadena propiedad de Disney todavía tiene mucho trabajo por hacer en cuanto a anuncios de renovaciones y cancelaciones, pero es muy probable que la mayoría de ellas regresen por al menos una temporada más. En cuanto a novedades, la cadena ya dio luz verde a la producción de una temporada de una nueva creación de David E. Kelley y tiene pendiente de estreno otra serie, United We Fall.

Renovadas: The Good Doctor, Grey's Anatomy, Station 19 .

Canceladas/finalizadas: Fresh Off the Boat, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Modern Family, Reef Break, How to Get Away with Murder .

A la espera: A Million Little Things, black-ish, The Conners, For Life, Emergence The Goldbergs, The Rookie, Stumptown, American Housewife, Bless This Mess, mixed-ish, Schooled, Single Parents, The Baker & The Beauty .

Novedades :

The Big Sky : David E. Kelley es el creador de este thriller policial.

Los Simpson, garantía de risas y premoniciones sobre el futuro en la pantalla de Fox

Fox

También es posible que renueve todavía alguna serie más. De momento solo tiene una novedad, una serie de animación, pero tiene pendiente de estreno tres títulos, Fithy Rich, The Great North y neXt, que se podrían sumar a los estrenos de la cadena.

Renovadas: 911, 911: Lone Star, Los Simpson, Bless the Harts, Duncanville, Padre de familia.

Canceladas/Finalizadas: Empire, Almost Family, Deputy, 90210.

A la espera: Prodigal Son, Last Man Standing, Bob's Burgers, The Resident, Outmatched .

Novedades:

Housebroken : Lisa Kudrow, Sharon Horgan, Clea DuVall, Will Forte y Tony Hale ponen voz a esta serie de animación que explora la neurosis humana a través de un grupo de animales que viven en un barrio en las afueras de la ciudad.

CBS

Esta cadena ya ha hecho sus deberes y ha anunciado todas las renovaciones (bastantes) y las cancelaciones (pocas más de las que ya sabían que terminaban este año). Queda por conocer por qué nuevos títulos apostará para la temporada próxima.

Renovadas: Evil, MacGyver, Young Sheldon, Bull, FBI, FBI: Most Wanted, Magnum P.I., Mom, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: Nueva Orleans, SEAL Team, All Rise, Blood & Treasure, Blue Bloods, Bob Hearts Abishola, The Neighborhood, S.W.A.T., The Unicorn.

Canceladas/finalizadas : Criminal Minds, Hawaii Five-0, Madam Secretary, Man With a Plan, Broke, Carol's Second Act, God Friended Me, Tommy .

Novedades:

The Equalizer : Queen Latifah protagoniza esta nueva versión del clásico televisivo de los ochenta, con una enigmática mujer que usa sus habilidades para ayudar a los demás.

Clarice : Historia de orígenes de la protagonista de El silencio de los inocentes , remontándonos seis meses antes de lo que se narra en el libro de Thomas Harris y su versión cinematográfica. Rebecca Breeds será la encargada de interpretarla.

B Positive : Comedia producida y creada por Chuck Lorre y Marco Pennete y con Thomas Middleditch ( Silicon Valley ) y Annaleigh Ashford ( Masters of Sex ) como protagonistas. La historia se centra en un padre terapeuta y recién divorciado que necesita un transplante, que se reencuentra con una mujer de su pasado, que termina siendo donante compatible.

The CW

Siguiendo su costumbre de anunciar las renovaciones con bastante tiempo de antelación y de renovar prácticamente toda su parrilla, el canal enfocado en un público juvenil -cuyos títulos en nuestro país concentran Warner y HBO, a la espera de la aparición de la plataforma HBO Max- ha cumplido este año también y ya ha hecho sus deberes, con excepción de Katy Keene , que todavía no conoce su destino. Superman y Lois Lane como padres jóvenes y una nueva versión de Walker, Texas Ranger serán sus principales novedades.

Renovadas: Batwoman, Black Lightning, Embrujadas, DC's Legends of Tomorrow, The Flash, Riverdale, Supergirl, All American, Burden of Truth, Dinastía, In the Dark, Legacies, Nancy Drew, The Outpost, Pandora, Roswell, New Mexico.

Canceladas/finalizadas: The 100, Arrow, Supernatural.

A la espera: Katy Keene.

Novedades:

Superman & Lois: Greg Berlanti produce esta serie centrada en cómo la popular pareja de los cómics lidia con su trabajo y con su papel como padres en el mundo actual.

Walker : Jared Padalecki (Supernatural) protagoniza esta nueva versión de Walker, Texas Ranger, el policial originalmente estelarizado por Chuck Norris.

Jodie Comer como Villanelle en Killing Eve: la serie estrenó hace pocas semanas su tercera temporada en los Estados Unidos, y ya tiene en preparación la cuarta

Cadenas de cable y plataformas online

En estas fechas las novedades llegan sobre todo de las cadenas de TV abierta. Las señales de cable y las plataformas online llevan su propia agenda de confirmaciones y renovaciones. Pero aun así, repasamos a continuación algunas de las principales series de cable que ya saben que volverán con una nueva temporada y completamos así este recorrido por el estado de la ficción televisiva estadounidense.

Amazon Prime Video : Bosch, The Boys, Carnival Row, American Gods, The Expanse, Goliath, Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, Modern Love, Undone

AMC : Fear the Walking Dead, NOS4A2, The Walking Dead

Apple TV : Dickinson, For All Mankind, Little America, The Morning Show, See, Servant, Truth Be Told

BBC America: Killing Eve

Disney Plus: The Mandalorian

Starzplay: Pennyworth

FX: American Horror Story, American Crime Story, Rick y Morty, Fargo, Pose, Outlander, The Girlfriend Experience, Search Party

HBO: Avenue 5, Barry, Euphoria, Gentleman Jack, His Dark Materials, Insecure, My Brilliant Friend, Succession, Westworld

Paramount: The Handmaid's Tale, Yellowstone

Netflix: 13 Reasons Why (cuarta y última temporada), After Life, Chilling Adventures of Sabrina, The Crown, Dark (tercera y última temporada), Derry Girls, Desencanto, Elite, GLOW (cuarta y última temporada), The Haunting of Bly Manor, Locke & Key, La casa de papel, Muñeca rusa, Sex Education, Stranger Things, The Umbrella Academy, The Witcher, You, The Alienist y Better Call Saul (sexta y última temporada)

