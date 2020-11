Por su apoyo a Donald Trump y su postura ante la pandemia de coronavirus, muchos seguidores de la serie solicitaron que la actriz sea despedida; ella decidió responderles con un peculiar video Crédito: Disney+

Los fanáticos de The Mandalorian, el exitoso spin-off de Star Wars creado por Jon Favreau cuya segunda temporada ya se puede ver por Disney+, iniciaron una campaña en Twitter bajo el hashtag #FireGinaCarano para solicitar, como la frase lo indica, el despido de la actriz Gina Carano de la serie.

La exluchadora de artes marciales mixtas interpreta a Carasynthia "Cara" Dune en el western galáctico protagonizado por Pedro Pascal, pero no es su interpretación la que causa controversia sino su postura política y expresiones respecto a la pandemia de coronavirus. Muchos fans replicaron tuits de la actriz mediante los cuales se ha burlado del uso del barbijo como medida para protegerse del Covid-19, al igual que otros en los que pone en duda el reciente triunfo del candidato demócrata Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

En claro apoyo al discurso de Donald Trump, quien sigue denunciado fraude, Carano solicitó el 5 de noviembre que "se limpie el proceso electoral", "se pongan las leyes en su lugar para protegernos del fraude", "filmar el conteo de votos", y "arreglar el sistema".

Su postura no fue del agrado de muchos fanáticos de la serie de Disney+, quienes se pronunciaron recientemente para que la actriz ya no forme parte de la misma.

Carano no solo se hizo eco del hashtag sino que también decidió responder a los tuits en su contra, y compartió un video de una escena de la serie Peaky Blinders, en la que el personaje de Cillian Murphy, Tommy Shelby, le dice al de Annabelle Wallis, Grace, una contundente frase: "Al diablo con estas personas. Que se jodan". De esta forma, la actriz echó más leña al fuego.

The Mandalorian se encuentra actualmente transmitiendo su segunda temporada por la plataforma de streaming, Disney+, donde los fans del universo Star Wars encontrarán novedades alusivas, como el documental Disney Gallery: The Mandalorian, el final de la serie animada The Clone Wars, y nada menos que todos los largometrajes y las producciones de la saga creada por George Lucas.

