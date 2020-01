The Outsider ya está disponible en HBO y HBO Go

Paula Vázquez Prieto 12 de enero de 2020

The Outsider (Estados Unidos, 2020). Dirección: Jason Bateman, Charlotte Brändstörm, Andrew Bernstein. Guion: Richard Price (basado en la novela de Stephen King). Elenco: Jason Bateman, Ben Mendelsohn, Billy Camp, Julianne Nicholson, Mare Winningham, Cynthia Erivo. Disponible: desde el domingo 12 a las 23, en HBO y en HBO Go. Nuestra opinión: muy buena.

El sombrío rostro de la noche se convierte en el preludio de un horrendo crimen. Un niño ha sido violado y asesinado a dentelladas en un pueblo de la pintoresca Georgia. Otra vez el sur de los Estados Unidos se convierte en el corazón de una historia de ribetes trágicos, con inquietantes perversidades que asoman detrás de lo aparente. Otra vez, como en aquellos relatos de Stephen King (recordemos el extraordinario cuento Los chicos del maíz) en los que conjugó la niñez y la geografía, el mal parece escapar a cualquier explicación posible.

¿Puede ser el querido Terry Maitland ( Jason Bateman, también productor y director de los primeros dos episodios), entrenador del equipo de béisbol juvenil, el autor de semejante espectáculo macabro? Esa pregunta atraviesa la novela de King publicada en 2018, y consagrada casi inmediatamente como best-seller, y regresa en esta fiel adaptación que evoca ese lento descubrimiento de la verdad donde aceptar lo increíble se convierte en un mandato esencial.

The Outsider no escapa a la estructura del policial de investigación, con el veterano detective Ralph Anderson ( Ben Mendelsohn) como guía espiritual para el espectador e hilo conductor para la intriga. Aquí el guionista Richard Price ( The Wire, The Night Of) se apega a la estructura de la novela alternando las escenas del descubrimiento del cadáver y el interrogatorio a los testigos, con la espectacular detención del sospechoso durante un partido de béisbol de la liga local. El efecto del montaje, que alterna tiempos y sucesos, es similar a la impresión que causa en el pueblo la acusación de una de sus respetadas personalidades. Sin embargo, Anderson y el fiscal del distrito parecen muy seguros de la culpabilidad de Maitland: huellas dactilares, imágenes en cámaras de seguridad y varios testigos oculares lo ubican junto al niño en sus últimas horas, con ropa ensangrentada y una sonrisa siniestra.

Debido a lo esencial que ha sido True Detective en la historia de HBO, aquí reaparecen algunos de sus ecos, en un escenario más urbano y menos adherido a la tradición del gótico sureño, pero con claras reminiscencias a ese estilo ominoso, de travellings pausados y espectros fantásticos. Esa es la mejor clave que maneja The Outsider: la sugerencia de una extrañeza en el crimen que remite al orden de lo sobrenatural (que se hará más evidente con la aparición de Holly Gibney, personaje con historia en el mundo de King). Mantener esa ambigüedad, que es el corazón de la novela, se convierte en el desafío de una narrativa que amenaza con oscurecerse a medida que se acerca a la verdad.