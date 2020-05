The Secrets She Keeps: secretos y mentiras en un drama familiar

The Secret She Keeps

Natalia Trzenko 18 de mayo de 2020 • 09:33

The Secrets She Keeps (Australia, 2020). Creador: Michael Robtham. Elenco: Laura Carmichael, Jessica De Gouw, Michael Dorman, Ryan Corr. Disponible en: OnDirectv/ Directv Go. Nuestra opinión: buena

En el primer episodio de esta serie australiana un momento tenso, entre otros muchos momentos tensos del capítulo, revela demasiado de Agatha (Laura Carmichael) , uno de los personajes centrales de la trama. Cuando una videollamada con su exnovio no sale bien, la chica murmura para sí misma: "estúpida, fea". Que algo no estaba del todo bien con Agatha era evidente desde antes de esa escena pero esas palabras refuerzan innecesariamente su desequilibrio. Una falta de sutileza que atraviesa la ficción y le resta interés a una historia en principio intrigante.

Las apariencias engañan y en este relato lo hacen en más de un sentido. Meghan, madre de dos chicos pequeños que vive en una casa esplendida con ellos y su marido, parece tener todo resuelto. El detalle de que su tercer embarazo no haya sido buscado y de que recibe amenazas en su blog dedicado a la maternidad desdibujan el cuadro pero no al punto de destruir la ilusión de Agatha que lo espía desde lejos. Para ella, empleada de un supermercado, con un pasado trágico que incluye la pérdida de un embarazo avanzado y un nuevo intento en soledad, la vida de Meghan es envidiable. Y deseable.

Trailer de The Secrets She Keeps 02:23

Video

La serie estructurada a partir de la puesta paralela de la cotidianidad de ambas consigue generar cierto misterio. ¿Por qué Meghan siente tanta aversión por el mejor amigo de su marido y por qué él parece estar tan interesado en ella? ¿Es solo una casualidad que la vecina de Agatha está embarazada? Las incógnitas que sugieren que hay más bajo la superficie, mucho más que el extraño vínculo entre las dos mujeres, se sostienen en gran medida por las actuaciones de las protagonistas.

Aquí Carmichael, la sufrida Lady Edith de Downton Abbey , vuelve a poner sus expresivos ojos al servicio de un personaje que oculta mucho más de lo que muestra y cuyo contacto con la realidad es cada vez más tenue. A veces de apariencia inocente y en otras inquietante, la actriz británica le otorga a Agatha más dobleces que el guion adaptado por Michael Robtham de su propia novela. Que los espectadores logren empatizar con Agatha es un notable éxito de la actriz que sabe transmitir la desesperación y la amargura que moldearon la vida de su personaje.

De Jessica de Gouw , por su lado, tiene la difícil tarea de retratar a una mujer en crisis que comienza a dudar de todo y todos a su alrededor al punto de arrasar con las relaciones más cercanas que ella creía eran el sostén de toda su vida. Una tierra devastada que cuando la tragedia acecha ninguno de los filtros de Instagram sirve para maquillar.