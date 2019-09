The Walking Dead: los actores revelaron algunas perlitas de la décima temporada

Jeffrey Dean Morgan, Ryan Hurst y Norman Reedus en la presentación de la décima temporada de The Walking Dead Crédito: Agencias

En el marco del estreno del primer episodio de la décima temporada -lo que se dice todo un logro televisivo-, el elenco de la popular serie de AMC, The Walking Dead, no escatimó en detalles sobre lo que podremos ver en la esperada entrega, que llega a los Estados Unidos el 6 de octubre.

El elenco se reunió el lunes para hablar con la prensa en el famoso TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, antes de ingresar a la sala a ver el capítulo que marca el regreso de la producción creada por Robert Kirkman (basada en su propio cómic) y desarrollada por Frank Darabont.

Norman Reedus, una de las estrellas de la serie, aludió a cómo su personaje, Daryl, atravesó un largo camino de aprendizaje que lo ayudará en la nueva temporada. "Los fantasmas de los personajes que vivieron en el programa antes que Daryl son un peso que él acarrea en sus hombros. Hay muchas cosas que aprendió de Hershel [Scott Wilson] o de Rick [Andrew Lincoln] que lo harán tomar ciertas decisiones", contó.

Por otro lado, Danai Gurira, quien alcanzó popularidad en cine con Pantera negra, se despedirá de la serie este año, como lo adelantó el jefe de contenido de la serie, Scott M. Gimple, en una entrevista con Variety. "Los espectadores van a estar muy satisfechos por cómo termina la historia de Michonne. Es una de las historias más importantes que contaremos esta temporada. Lo que hace que The Walking Dead sea buena es la presión de no decepcionar a la gente", expresó.

Un personaje que se convirtió en favorito de los fans es, sin dudas, el villano Negan que interpreta con bravura Jeffrey Dean Morgan. El actor reveló que su rol seguirá atravesando "un camino de redención" cuando salga de la prisión en la que estuvo. Fue el mismo Morgan quien aseguró que The Walking Dead terminará cuando se agoten las ideas, para que el programa "no se estrelle".

"Personalmente, creo que nos tenemos que despedir cuando estemos en la cima, despidámonos cuando todavía tengamos la serie número uno en el mundo. Si eso sucederá o no, no lo sé. Si nos apegamos al cómic, todavía nos quedan tres años; solemos desviarnos, pero hay tres años de material por delante", concluyó. El propio Kirkman expresó que en el material original hay muchas aristas para que The Walking Dead siga "millones de caminos diferentes".