Comenzó la décima temporada de The Walking Dead con muchas intrigas por resolver

No hay muertes en el primer capítulo de la décima temporada de The Walking Dead, que se estrenó ayer por Fox Premium Series y hoy se verá en Fox Channel. ¿Extraño? No obstante, suceden hechos clave en el episodio que no por nada se titula "Los límites que cruzamos".

La caída de un satélite de comunicaciones en pleno bosque origina un incendio voraz al que se le suma el ataque de una horda de Caminantes. Además, el encuentro de una máscara de carne humana en la comunidad de "los chicos buenos" hace tambalear los códigos a los que se aferran quienes quieren vivir en paz, pues lo que parece una nueva amenaza de Los Susurradores vuelve a originar desconfianza y miedo en la comunidad.

La barbarie parece latente, es una brasa oculta que espera salir de su rincón oscuro para destruir todo. Así se plantean muchas preguntas. ¿Los Susurradores buscarán ya mismo su revancha? ¿Los buenos se cansarán de serlo? ¿El legado de "el perdón" y "el no matar" que quiso dejar el desaparecido sheriff Rick Grimes, al honrar a su hijo, quedará en la nada?

La historia muestra a los sobrevivientes viviendo una paz controlada. Pasó bastante tiempo ya de la matanza que realizó Alpha, la líder de Los Susurradores. Todos saben que deben respetar los límites geográficos que ella impuso. La sed de venganza debe ser contenida. Michonne (Danai Gurira), Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquand) y Ezequiel (Khary Payton) viven ahora en lo que era la comunidad de Oceanside. A orillas del mar, los adultos entrenan a los más jóvenes para hacerle frente a caminadores y otras posibles amenazas. Entre los aspirantes a nuevos guerreros se encuentra Judith, la hija de Rick Grimes (Andrew Lincoln) quien maneja las armas de manera impasible. Sabe lo que hace, aunque aún es una niña.

Michonne, Aaron y Daryl junto con Ezequiel organizan los entrenamientos para los más jóvenes Crédito: Fox

Michonne pasa los días en ese paraje también junto con Rick Jr, el hijo que tuvo con el desaparecido comisario. La historia de Rick sigue latente en la comunidad y Judith es quien se encarga de que sea una leyenda. Le cuenta a su pequeño hermano las aventuras del héroe del puente, rememorando la sangrienta escena en la que Rick se sacrifica por su gente al dinamitar ese nexo que unía las diferentes comunidades. Parece que el héroe ha muerto, pero lo que ella no sabe, al igual que el resto, es que fue llevado por un helicóptero en el que se encontraba Ana, quien le asegura: "Estarás bien". Sí, los indicios de ese cabo suelto son esperados por los fans, pero por el momento la principal guionista y showrunner, Angela Kang, sólo señala que el destino de Rick es aún una incógnita y en este inicio de temporada a los protagonistas por otras aguas.

Otra ausencia de la que se habla en este capítulo es la de Maggie (Lauren Cohan), quien se había ido a una nueva comunidad al sentirse culpable por la muerte de Rick. En julio pasado Kang había asegurado al sitio EW que estaban trabajando en la posible vuelta de su personaje, por lo que todos estarán atentos cada vez que se la nombre en esta décima temporada.

El padre Gabriel, Eugene y Siddiq cuidan a la bebé de Rosita, Coco Crédito: Fox

Por su parte, en Alexandria Gabriel es el líder, mientras su pareja, Rosita (Christian Serratos ) se entrena para volver a ser la guerrera que fue entre patadas de karate, boxeo y la atención que le da a su bebita, Socorro (o Coco), quien recordemos es hija de Siddiq (Avi Nash). Quienes también se hacen cargo de la crianza de la beba son Eugene (Josh McDermitt), con su estilo cientificista, y Siddiq. Este último sufre un fuerte estrés post traumático luego de haber sobrevivido y ser testigo de la cruel matanza de sus compañeros en manos de la nefasta Alpha. Por eso se lo ve alucinar y tener ataques de pánico. Quien toma nota de ello es Dante (Juan Javier Cardenas), uno de los nuevos personajes de la tira, que interpreta a un médico.

Negam sigue cumpliendo su condena pero comienza a pensar que debe ser más estratégico en medio de una comunidad que no lo quiere Crédito: Fox

La señal de Los Susurradores

Ambas comunidades, la de Oceanside y Alexandria, se mantienen comunicadas entre sí, y el hallazgo de una máscara de carne y cuerpos descarnados en los límites de Oceanside es la bisagra que pone en alerta a los grupos que desean la paz. Los líderes comienzan a plantearse cuál será el juego de estrategias, ese mecanismo de especulaciones, posibles movimientos y acciones a tomar. ¿Los Susurradores se preparan para una guerra? ¿Quién quiere la venganza realmente? ¿Es necesario poner en alerta a todos los integrantes de las pequeñas comunidades o esto sólo causaría caos y temor? Mientras Aaron se inclina por tomar las armas y dejar de ser "los chicos buenos" que respetan las reglas y los límites impuestos por Alpha, Michonne prefiere ser cautelosa. "Es mejor guiarse por el miedo?", le pregunta su amigo, a lo que ella responde: "Podemos ser los buenos. Ser inteligentes no es ser miedosos".

En medio del bosque se dan cuenta que la venganza de los Susurradores está cerca Crédito: Fox

En cambio, en Alexandria, Gabriel duda de informar el hallazgo a su gente luego de escuchar a Negan, que aún cumple su pena de reclusión perpetua, pero con salidas esporádicas para cumplir tareas comunitarias. "No sería una mentira no contarles, sería manipular un poco la verdad", le dice con su estilo de lengua filosa quien fue el más malo de la séptima temporada y causó la muerte de importantes figuras como el querido Glenn. Gabriel duda ante sus palabras, siempre se ha caracterizado por dejarse influenciar en el pasado, pero resuelve informar a su comunidad lo sucedido y ponerlos en estado de alerta.

Negan aún se encuentra lejos de la redención y se siente afuera de la comunidad que le ha perdonado la vida a pesar de haber creado un sistema de terror entre comunidades que costó mucho desarticular. Así de outsider se siente Lydia, quien fuera hija de Alpha pero que fue adoptada por la gente de Alexandria. Ella sabe que algunos no confían en ella y eso la frustra. Es por eso que se siente un poco identificada con Negan. El intercambio de palabras que tiene con Negan hace que ella hempatice con él.

Michonne volverá a defender a sus hijos y a su gente en esta décima temporada Crédito: Fox

Entre tanto, Carol llega de una travesía en barco en la que aprovechó para tratar de superar su dolor por haber perdido a Henry, a quien había adoptado junto al Rey. Ezequiel le da la bienvenida y está feliz de verla. Pero ella se muestra lejana, sólo se abraza con Daryl. Esa extraña pareja "amistosa" que ambos conforman seguirá suscitando intrigas acerca de qué ocurre realmente con los sentimientos que se tienen. Aunque la trama plantea un posible acercamiento amoroso de Daryl con Connie, la joven con hipoacusia proveniente del grupo de Magna.

La caída del satélite

Lo que parece un meteorito rayando el cielo saca a los líderes de sus preocupaciones. Eugene ve ese cuerpo rodeado de fuego cayendo a tierra y alerta a Oceanside. Segundos después, allí, todos tratan de contener el fuego, hasta que todo empeora cuando ven una horda de caminantes avanzar. Es entonces que comienza una batalla épica bien al estilo de The Walking Dead. No es por nada que este capítulo fue dirigido por uno de sus productores, Greg Nicotero, quien supo trabajar con el mismísimo referente de la cultura del cine de muertos vivientes, George Romero.

Eugene alerta a Oceanside de la caída del satélite Crédito: Fox

Fuego, sangre, cerebros y caminantes amenazantes vuelven a ser el escenario de los héroes y sobre esas tablas es en donde demuestran sus cualidades con sus respectivas armas para acabarlos. Cuando parece que pierden la batalla, aparece Eugene y el resto de héroes de Alexandria a sumar sus fuerzas. Las comunidades funcionan. Y las individualidades también. Con la horda aniquilada y el fuego controlado, Eugene se interesa en el contenido del satélite. La información que pueda contener podría ser de suma importancia. Con su estilo serio, el nerd del grupo hace un pase de comicidad con Luke, el personaje que trae un poco de optimismo a Oceanside. Carol los alerta, Eugene debe apurarse. La amenza está latente, el fuego y las hordas les recuerda directamente a la estrategia que utilizaban Los Susurradores para atacar.

Nuevamente la inestabilidad de la paz, que significa perder a quienes quiere, sin un resto de respiro, tienta nuevamente a Carol a dejar todo. A Daryl también. Ese guerrero que no puede encerrarse en una paz chicha y necesita la carretera para huir dirá: "A veces pienso que sólo sobrevivimos de pelea en pelea".

Daryl y Carol sueñan con dejar todo atrás para no sufrir más Crédito: Fox

Así es como se los ve a ambos en la última escena. En los límites de Oceanside. Juegan a pensar en huir a Nuevo México, ese destino liberador que se ve en las películas de acción, con el que sueñan quienes quieren una nueva vida, libre de ataduras. Y en medio de esa ensoñación, termina el capítulo con la imagen de Alpha que cruza miradas con Carol. ¿Qué ocurrirá con todos esos límites que parece inevitable cruzar?

La primera parte de la décima temporada de The Walking Dead, compuesta por 8 episodios, se puede ver todos los domingos a las 22.30 en FOX Premium Series y los lunes en FOX Channel. Además, las 9 temporadas anteriores de la historia basada en los cómics de Robert Kirkman ya se encuentran disponibles para revivir bajo demanda con la suscripción a FOX Premium en la App de FOX.