Laura Esquivel y Julieta Cardinali, protagonistas de Maradona: Sueño Bendito: “Sabíamos que Claudia Villafañe no era la villana de esta historia”

La expectativa por el estreno de Maradona: Sueño bendito tiene dos patas. La primera se relaciona directamente a su protagonista, Diego Armando Maradona, y al retrato que, con luces y sombras, hace de él la serie que estrena este jueves en Elnueve y se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del viernes. La segunda tiene que ver con Claudia Villafañe y con el modo con el que el futbolista la ubicó en el centro de la polémica durante sus últimos años . ¿Es en la ficción “la villana” que muchos anunciaron antes de ver una sola imagen de la serie? ¿Qué papel juega en la historia del 10? ¿Se va a contar la verdad de lo que sucedió entre ellos?

Laura Esquivel y Julieta Cardinali son las actrices responsables de componerla en tres etapas de su vida. La primera es la Claudia morocha, adolescente y enamorada; la segunda, en cambio, toma la posta en la década del 80 y sigue hasta la actualidad. Un desafío para ambas no exento de polémica, y con la responsabilidad de ser fieles al guion, a la historia y a ellas mismas.

-¿Qué referencias utilizaron para componer el personaje, al no acceder Claudia a ser parte del proyecto?

Julieta Cadinali: -Tuvimos la suerte de tener siete meses para ensayar, algo que no es habitual, ni en una miniserie ni en una película. En ese tiempo, el director Alejandro Aimetta, que también es el creador, tenía muy claro lo que quería contar, y él sí había hecho una investigación previa para armarle el mundo a Maradona, con todos los personajes que estamos alrededor de él. Entonces lo hicimos a través de él. Por supuesto que miramos muchas fotos, muchos videos para empaparnos de su mundo, pero hicimos una construcción de la Claudia que queríamos contar.

Laura Esquivel: -Incluso fuimos a una fonoaudióloga para trabajar las voces. Nunca tuvimos la intención de imitar a Claudia, sino construirla.

Esquivel como una joven Claudia

-¿Intentaron hablar con ella?

Esquivel: -Mirá, más que intentar te diría que no tuvimos la posibilidad de hablar con Claudia . Es por eso que después nos enfocamos en trabajarlo con nuestro director, y a partir de toda la información visual que teníamos poder trabajar la construcción junto a él.

Cardinali: -Los autores son excelentes, y la investigación previa que nos transmitió qué Claudia contar fue del director.

-¿Pero no suma a la hora de la composición hablar con el personaje que uno va a representar?

Cardinali: -Hay diferentes maneras de encarar a un personaje, te puede sumar o puede no ser necesario. No es una condición sine qua non, no es así.

Esquivel: -Es importante saber qué es lo que querés contar con el personaje, y con la historia en la que se mueve. Sabiendo eso suceden un montón de cosas. Acá lo que se quiso es contar una historia de amor entre Diego y Claudia, más allá de todo lo que haya pasado en el medio o más adelante, pero surge y perdura como la gran historia de amor .

Cardinali: -El desafío grande fue el ensamble de dos personajes siendo dos actrices distintas. Son tres Claudias pasando por diferentes momentos. Laura hace la primera, la de 16 años llena de ilusiones y enamorada. Yo tenía que agarrar su posta, la de los 80, con veinte años y después seguir con la de 40. La voz, tu manera de pararte frente a la vida, todo te cambia. Fueron muchos meses.

Tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito - Fuente: Amazon

-Ambas quedaron elegidas después de un casting, ¿cómo fue ese proceso?

Esquivel: -En mi caso, si no no recuerdo mal, fueron dos veces a fines de 2017. Hace muchos años ya. La primera vez probamos dos escenas diferentes. En la segunda fui con una especie de caracterización leve, como para poder asemejarme un poquito más visualmente. La primera vez lo hice sola, y la segunda con Nico (Goldschmidt) y con Nazareno (Casero). Tenía muchos nervios, pero para mí era muy interesante saber que estaba este personaje, que se iba a contar la historia de Diego. Cuando finalmente me dijeron que había quedado fue una felicidad inmensa, pero también una gran responsabilidad.

Cardinali: -El mío fue un camino parecido. Cuando hay productoras tan grandes de por medio es muy común hacer audiciones, algo que a lo mejor la gente no sabe. Hice la primera, y para la segunda ya me dijeron que me habían elegido, así que directamente la hice con los otros actores que todavía tenían por elegir. Una fue con Nazareno, y otra con un compañero que no tuvo tanta suerte.

-¿Saben cuántas actrices audicionaron para el papel?

Cardinali: -No sé la cantidad, pero sí que fueron muchísimas. A este tipo de casting, que se los conoce como “cerrados” se llama a actrices con experiencia, no es que se puede anotar cualquiera, y se cuidan que no nos crucemos. Sé que fueron muchas, pero no sé quiénes.

Cardinali como Claudia en su adultez Gianni Fiorito

-Y si supieras no me lo dirías...

Cardinali: -También es una posibilidad. Igualmente en estos años no me crucé con ninguna, o al menos ninguna se hizo cargo (risas).

-Julieta, desde que comenzó el proyecto, muchos medios pusieron a Villafañe como la “villana” de la historia. Sin embargo, en los primeros capítulos la imagen es de una persona preocupada y respetuosa. ¿Qué pasó?

Cardinali: -Mirá, los actores, que habíamos recibido los diez capítulos de la historia que se va a contar, sabíamos perfectamente que ella no era “la villana”, como se estaba diciendo. Nunca le hubiéramos faltado el respeto, para nada . Entonces estábamos muy tranquilas a la hora de filmar. A Laura le tocó una parte más suave de la historia, pero yo tenía la responsabilidad de transitar una etapa más turbulenta. Siempre estuve muy tranquila porque sabía lo que estábamos contando. Cuando la vea, el público va a cambiar el preconcepto que tenía.

-Algo que sí comparten “las dos Claudias” es la rivalidad con Doña Tota, que está muy marcado en el guion. ¿Les sorprendió esa parte de la historia o lo conocían?

Cardinali: -A mí me sorprendió. Yo no tenía idea que había sido tanto, pero no me parece tan anormal.

Esquivel: -Es increíble como desde el primer momento surge ese choque. Son dos personas que no se llevan del todo, desde el principio se nota una Tota muy celosa, que no cambia con los años.

Mercedes Morán interpreta a Doña Tota y Pepe Monje a Don Diego

-¿Qué creen que significó Claudia en la vida de Diego?

Esquivel: -Para el Diego real nunca lo vamos a saber del todo, pero te puedo decir lo que significó esa relación para Claudia. Ella era una chica muy joven, que tenía toda la vida por delante, y se enamoró de una promesa del fútbol, que recién empezaba en Primera División. Ella estaba enamoradísima, lo empezó a acompañar, a meterse en ese mundo, y también a conocer a su familia. Mi parte tiene que ver con ese primer contacto con todo eso.

Cardinali: -Yo te puedo hablar de lo que construimos con estas “Claudias”. Cómo se enamoraron y fueron una gran pareja es la base de todo. Después a mí me tocó trabajar otros momentos de la relación más difíciles, más turbulentos, donde entraron también la desilusión y los dolores, algo que sucede también en miles de historias de amor . Para mí fue su gran compañera, la que lo conocía y le bancó un montón de situaciones difíciles por el amor enorme que le tenía, por esas hijas, por esa familia que construyeron.

Los tres Diegos: Goldschmidt, Casero y Palomino. Gentileza Amazon

-¿Qué le aporta Sueño bendito a la historia de Diego Armando Maradona?

Esquivel: -El mundo va a poder ver la historia de Diego, pero también el contexto político y social argentino, que me parece interesantísimo que llegue a todos para que se sepa bien qué pasaba en esos años. Y principalmente van a conocer al hombre que estaba detrás del éxito, detrás de la leyenda. Esperamos que en todas partes se reciba de una manera muy buena.

Cardinali: -Yo no sé si va a cambiar la forma de pensar sobre él, pero sí que va a emocionar mucho.

-¿Y en relación a la imagen que el público tiene de Claudia Villafañe?

Cardinali: -Claudia es una persona muy querida, y eso no va a cambiar con la serie. En todo caso pienso que se va a generar todavía más empatía.

Esquivel: -Totalmente de acuerdo.