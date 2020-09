Todo lo que tenés que saber sobre la entrega de los premios Emmy 2020

La ceremonia virtual será conducida por Jimmy Kimmel

La entrega número 72 de los premios Emmy, los galardones más importantes del universo televisivo, se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre, y de manera virtual.

La ceremonia, conducida por el host Jimmy Kimmel, se podrá ver en vivo y en directo a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original) a partir de las 21hs, con un pre-show a las 20.

Una modalidad histórica en tiempos de pandemia. Un día después de que se anunciaran las nominaciones, los organizadores de la entrega enviaron una carta a cada uno de los nominados al premio para avisarles que se preparen a participar este año desde sus respectivos hogares como consecuencia del aislamiento social en medio de la pandemia del Covid-19.

"Como muy probablemente habrán adivinado, no les estamos pidiendo este año que se acerquen al Microsoft Theatre el 20 de septiembre. Este año, el Emmy sigue siendo la noche más grande del año para la industria televisiva, ¡pero que vendrá hacia ustedes!", se anunció desde la misiva, donde también se les pidió a nominados e invitados que acomoden sus casas para la ocasión.

"Queremos trabajar con ustedes para producir sus momentos frente a las cámaras, que serán únicos", se solicitó. En cuanto a los looks, uno de los tópicos ineludibles de la temporada de premios, desde la carta se convocó a ser parte de la ceremonia con las mínimas exigencias de etiqueta, por lo cual veremos qué decide usar cada invitado: si optará por una gran producción, o por un estilo más relajado.

Las series nominadas

Watchmen lidera con 26 candidaturas, seguida por The Marvelous Mrs. Maisel con 20; y Succession y Ozark, ambas con 18. Las series dramáticas que aspiran al máximo galardón son Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession.

Por otro lado, la mejor comedia estará entre Curb Your Enthusiasm, Muertos para mí, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek y What We Do In The Shadows. En la categoría mejor miniserie, las candidatas son Little Fires Everywhere, Mrs. America, Inconcebible, Poco ortodoxa y Watchmen.

