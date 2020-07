Watchmen, la serie más nominada Crédito: HBO

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 13:46

Para los premios Emmy, 2020 iba a ser el año de los grandes cambios. Sin Game of Thrones, Veep y Fleabag en competencia y con los nuevos sistemas de streaming en plena marcha, las estatuillas doradas de la Academia de Televisión de Hollywood parecían listas para nuevos desembarcos. Pero entonces llegó la pandemia de Covid-19 y lo que cambió fue el mundo. Incluida, claro la industria audiovisual que, cuando todo es incógnita, decidió aportar cierto sentido de normalidad y seguir adelante con su entrega de premios anual.

Cómo será la ceremonia de entrega de los galardones anunciada para el domingo 20 de septiembre no lo sabe nadie. ¿Se llevará a cabo un evento con invitados reunidos en el teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles o Jimmy Kimmel, el conductor de la fiesta de este año, tendrá que ser maestro de ceremonias de un zoom lleno de estrellas? La cadena ABC encargada de la transmisión no lo dice. Pero sigue adelante con sus planes, cualesquiera que ellos sean. Porque lo que no se pueden permitir es desaprovechar el creciente rating de la TV abierta provocado por el aislamiento social y la cuarentena que de alguna manera contribuyeron a darle forma a las nominaciones que se anunciaron esta mañana.

El encierro obligado no solo hizo crecer el interés de los espectadores por programas que quizás había pasado por alto sino que también le dio la oportunidad a los más 23 mil miembros votantes de la Academia de ampliar sus horizontes y prestarle atención a ciclos nuevos o aquellos que se habían perdido entre la multitud. Después de todo, se estrenaron más de 500 series el año pasado y la cantidad de aspirantes a ser nominados aumentó un 15 por ciento con respecto a 2019. Con la llegada de nuevos sistemas de streaming la oferta creció tanto que en la categoría de drama se presentaron 197 programas -habían sido 165 el año pasado-, en comedia fueron 111 frente a los 108 de 2019 y entre las miniseries el número creció de 35 a 41.

En ese contexto, la lista de nominados con sus novedades, sorpresas y curiosidades es un reflejo fiel del convulsionado, enrarecido y nunca antes visto universo de los contenidos televisivos modelo 2020.

Netflix, primero otra vez

Succession

El año pasado empujado por las 32 nominaciones que recibió Game of Thrones, HBO recuperó el liderazgo entre los canales con mayor cantidad de menciones, un lugar que había perdido en 2018 -después de 17 años consecutivos de dominio- a manos de Netflix. Pero este año el sistema de streaming volvió a tomar la delantera. Con unas impresionantes 160 nominaciones, Netflix quedó en primer lugar seguido por HBO, que sumó 107. De todos modos el canal premium tiene motivos para festejar: la miniserie Watchmen fue, con 26 menciones, el programa más nominado. Entre los dramas hubo un empate que agudiza la competencia: Ozark, de Netflix, y Succession-la aparente favorita-, de HBO, recibieron 18 nominaciones cada uno, mientras que por el lado de la comedia la líder indiscutida es The Marvelous Mrs Maisel, de Amazon Prime Video, con 20.

Disney+ hace historia

The Mandalorian

A ocho meses de su lanzamiento, el sistema de streaming de Disney -en la Argentina estaría disponible hacia fin de año- consiguió lo que ningún otro novato había conseguido antes. Con quince nominaciones para The Mandalorian, la serie ambientada en el universo de Star Wars creado por George Lucas logró un lugar entre los ocho mejores dramas. Casualmente o no, la ficción que quedó afuera de esa contienda fue The Morning Show de AppleTV +, el otro recién llegado entre los sistemas de streaming. De hecho, en la suma general Disney+ se quedó con 19 nominaciones, mientras que AppleTV+ logró 18.

Una ficción de su tiempo

Watchmen Crédito: HBO

La certeza de que Watchmen es uno de los mejores ciclos televisivos de los últimos años va más allá de la merecida cantidad de nominaciones que recibió. Tampoco influye en su reconocimiento como pieza audiovisual extraordinaria el hecho de que haya reflejado la coyuntura social de los Estados Unidos de hoy a través de una historia tan original como creativa. Sin embargo, con las protestas en contra del racismo y la violencia policial en las calles de las ciudades norteamericanas, la historia que Damon Lindelof adaptó y repensó a partir de la novela gráfica de Dave Gibbons se transformó de entretenimiento en otra cosa que no lo supera pero lo complementa. Un documento fascinante que los votantes de los Emmy no podían ignorar. Si logrará imponerse en la categoría en donde competirá con Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video), Mrs. America, Inconcebible y Poco ortodoxa (ambas disponibles en Netflix), ya es otra discusión.

Sorpresas por doquier

Poco ortodoxa Crédito: Netflix

Aunque sea un ejercicio fútil, el intento de predecir a los nominados no deja de ser entretenido. En realidad, se trata de una expresión de la subjetividad de quien asegura que tal actor fue inmerecidamente ignorado o que tal programa ya no tendría que competir por un premio. Y aun así sería difícil negarle el título de sorpresa a la nominación de What We Do in the Shadows en la categoría de mejor comedia, a la de Zendaya como mejor actriz dramática por su papel en Euphoria de HBO o la del actor irlandés Paul Mescal en el rubro de mejor intérprete de miniserie por Normal People (Starzplay). Sorpresas felices, claro. Como la de las siete nominaciones que consiguió para su temporada final la fantástica comedia canadiense Shitt's Creek que emite Comedy Central, y la inesperada aparición de Poco ortodoxa (Netflix) con ocho menciones, incluidas las de mejor miniserie y mejor actriz para Shira Haas.

Un premio para cada una

Jennifer Aniston en The Morning Show

Una ganadora del Oscar, un par de actrices con Emmys recientes, una intérprete prestigiosa, la más popular de las estrellas televisivas, Meryl Streep y Cate Blanchett. En las categorías femeninas de actuación en drama y miniserie están reunidas algunas de las intérpretes más celebradas y admiradas del cine y la TV de las últimas décadas. Así, en el rubro de mejor actriz protagonista de un drama compiten Olivia Colman (The Crown, Netflix), Jennifer Aniston que consiguió su primera nominación en un drama por The Morning Show (Apple TV+), Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve (Flow), Laura Linney por Ozark (Netflix) y Zendaya (Euphoria, HBO). Y la vara se eleva aún más en la categoría de mejor actriz de miniserie en la que Blanchett tiene casi ganado el premio por su papel en Mrs. America que solo le podría disputar Regina King (Watchmen) y hasta entre las actrices de reparto donde Helena Bonham Carter (The Crown), Laura Dern, (Big Little Lies), Julia Garner, (Ozark), Thandie Newton (Westworld), Fiona Shaw, (Killing Eve), Sarah Snook, (Succession), Samira Wiley (The Handmaid's Tale) tendrán que medirse nada más y nada menos que con Meryl Streep, (Big Little Lies).

Aunque no la veamos, Phoebe siempre está

Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott en Fleabag Crédito: Amazon

A pesar de que este año sin una temporada nueva Fleabag ya no podía competir en los premios Emmy, para alegría de todos, su creadora y protagonista, Phoebe Waller-Bridge sí figura entre los nominados. Y ahí también aparece su coestrella Andrew Scott, más conocido por el apodo de su personaje, "Hot Priest". Es que Waller-Bridge fue nominada como invitada en un programa de variedades por su participación en Saturday Night Live mientras que Scott fue destacado por su actuación en uno de los episodios de Black Mirror. Además, para los que extrañan la química entre ellos, este fin de semana se anunció que la actriz y guionista le prestará su voz al personaje animado que siempre acompaña al coronel John Parry (Scott) en la serie de HBO His Dark Materials.

Nominados múltiples

The Marvelous Mrs Maisel

Una de las curiosidades de las nominaciones a los premios Emmy son los nombres se repiten en varias categorías. Este año, los actores más trabajadores de la TV resultaron Jason Bateman, que fue nominado como mejor intérprete protagónico por el drama Ozark y también como actor invitado en The Outsider, la serie de HBO en la que además dirigió un par de episodios. Otro que demostró su versatilidad fue Sterling K. Brown, quien a su esperable mención como actor de drama por This is Us sumó una nominación en el rubro de actor de comedia invitado por su participación en The Marvelous Mrs. Maisel. Además Giancarlo Esposito también recibió doble nominación: mejor actor de reparto por Better Call Saul y mejor actor invitado por The Mandalorian. Y Dan Levy se quedó con el título de hombre orquesta: el creador de Shitt's Creek fue nominado como actor de reparto, director y guionista por la comedia que él mismo creó junto a su padre Eugene, leyenda del humor norteamericano.

Una buena semana para la señora Obama

Michelle Obama en el documental Becoming

Entre los nominados al mejor documental figura Becoming, el film de Netflix producido por Michelle y Barack Obama que retrata la vida de la exprimera dama de los Estados Unidos a partir de la gira que hizo para promocionar su biografía. La mención llega justo en la víspera del estreno de The Michele Obama Podcast, que estará disponible desde mañana a través de Spotify y cuyo primer invitado será su marido, el exmandatario estadounidense.