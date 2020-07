Tres series para ver: El club de las niñeras, Five by Five y Ciudad del miedo

El club de las niñeras

Natalia Trzenko 31 de julio de 2020

El club de las niñeras. Muchas veces la idea que los creadores televisivos tienen de los preadolescentes se resume en emociones desbordadas, deseos de fama y algún talento artístico que les permita lograr lo segundo. Bastante menos usual suelen ser esos retratos de niños ya casi con un pie en la adolescencia en los que se los muestre como personas sensibles, entusiastas y volubles sí, pero también profundamente interesantes y tiernas. Que es exactamente como son las protagonistas de esta nueva ficción de Netflix basada en la serie de libros creada en los años ochenta por Ann M. Martin, de inmensa popularidad en los Estados Unidos. Kristy (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia (Momona Tamada) Stacey (Shay Rudolph) y Dawn (Xochitl Gomez) están en séptimo grado y aunque con personalidades distintas y a veces hasta opuestas se unen para llevar adelante un pequeño negocio. Puesto en marcha por Kristy, la entusiasta líder del grupo, el club de las niñeras resulta el mejor vehículo para asomarse a su inminente adolescencia en un amoroso círculo de amistad. Una serie ideal para ver en familia aunque para los espectadores adultos descubrir que Alicia Silverstone encarna a la mamá de Kristy pueda ser un duro golpe de calendario. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Five by Five

Five by Five. Esta serie estructurada a partir de cinco cortometrajes que no exceden los seis minutos cada uno, formó parte del proyecto "Idris se hace cargo", un experimento que realizó la BBC en 2017 cuando durante una semana le dio al actor Idris Elba el puesto de programador de su señal BBC3. Original y efectiva esta ficción en cinco entregas sigue a un grupo de muy diferentes personas por las calles de Londres. La acción comienza con Ash, un joven que enfrente una encrucijada que no conviene revelar y que lo conecta con Chloe, protagonista del segundo episodio que a su vez se cruza con Lucas, el más optimista de los personajes que habitan un mundo realista y algo sombrío. El experimento en el que también aparece la actriz Ruth Madeley, a la que muchos recordarán por su personaje en Years and Years, atrapa y lo hace sin necesitar mucho más de 25 minutos para hacerlo. 1 temporada. Disponible en FLOW.

Ciudad del miedo

Ciudad del miedo. Nueva York vs la mafia. A cualquiera que haya visto al menos dos películas de Martin Scorsese o algunas de las entregas de El padrino le sonará conocida la ley RICO. Esta legislación, que los mafiosos de la ficción siempre temen y el FBI usa como su herramienta de pelea favorita contra el crimen organizado, tiene un lugar prominente en esta serie documental de tres episodios que relata con fascinante detalle cómo el gobierno de los Estados Unidos se enfrentó a la poderosa mafia italiana que prácticamente controlaba Nueva York en los años setenta. Con los testimonios de los agentes federales que vivían frustrados por la imposibilidad de atrapar a los jefes de la organización criminal y la aparición de varios de esos mafiosos que se aprovechaban del corto brazo de la ley, la serie utiliza una puesta en escena evocativa -los detectives aparecen siempre frente a ventanas o en autos en pleno día mientras que los criminales hablan en ambientes oscuros y hasta ominosos-, para contar una muy buena historia. Aunque mucho de lo que se relata puede no ser precisamente una novedad, la estructura narrativa y los valiosos testimonios le aportan renovado interés a un tema transitado tantas otras veces. 1 temporada. Disponible en Netflix.