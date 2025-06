Viudas negras: p*tas y chorras, entre el thriller y la comedia negra

Viudas negras: p*tas y chorras (Argentina/2025). Dirección: Nano Garay Santaló, Constanza Novick. Guion: Malena Pichot, Julián Lucero, Ariana Saiegh. Elenco: Pilar Gamboa, Malena Pichot, María Fernanda Callejón, Mónica Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Jerónimo Bosia, Georgina Barbarossa, Emilia Mazer, Pachu Peña. Cantidad de episodios: 8. Plataforma: Flow. Nuestra opinión: muy buena.

Un presente ilusorio, artificial e insatisfactorio que intenta, inútilmente, enterrar un pasado repleto de puntos oscuros e incógnitas. Lo que uno fue y lo que es, y esa falsa ilusión aspiracional de convertirse en otra persona. Las viudas negras del título son dos chicas jóvenes e inconscientes que, llegado el momento, tendrán que lidiar con su prontuario personal.

Maru (Pilar Gamboa) y Mica (Malena Pichot) son dos amigas que se ganan la vida como viudas negras. Es decir: conocen hombres a través de redes sociales, los seducen, van a las casas, los drogan y les roban. Ambas trabajan a las órdenes de Paola (María Fernanda Callejón), que las provee de los “objetivos” y de los barbitúricos necesarios para hacer la tarea. Hasta que un día se les va la mano, y en el proceso matan a Marcos Gussi (Pachu Peña), un poderoso empresario de la noche. El dúo desaparece del lugar sin dejar rastros, el grupo se disuelve y, producto de la culpa, las amigas no se hablan nunca más.

Trece años después, Mica formó una familia y vive junto a su marido (Alan Sabbagh) y a su hija en un barrio cerrado, cortó lazos con su madre y hermano, borró de su currículum cualquier indicio de quién fue, y adquirió el estilo de vida y modismos de sus nuevas amigas (un trío brillantemente artificial compuesto por Marina Bellati, Mónica Antonópulos y Paula Grinszpan). Mientras tanto Mica, de vuelo más bajo y humilde logró abrir un pequeño centro de estética en Flores. Dos hechos las llevarán a reencontrarse: un video de la noche del crimen y la reaparición de Paola para que hagan un trabajo más.

Viudas negras: p*tas y chorras transita entre el thriller y la comedia negra con notable habilidad, al mismo tiempo que subyace en su historia una crítica de trazo grueso a una clase acomodada a la que no le importa ver más allá de su nariz, y apuntes tan amplios como pueden ser la falta de empatía o la violencia machista.

Al ver la serie, uno entiende que estos elementos no podrían haber confluido de manera tan orgánica, de no ser por la mente creativa de Malena Pichot. La artista oficia en esta ocasión como creadora y showrunner del proyecto, y en cada uno de sus mejores momentos -que los hay en cantidad- se encuentra su impronta. La serie juega con los géneros, pero sin alcanzar un tono de incorrección que podría haber condicionado la propuesta a un público más específico (lo que no está necesariamente mal, vaya como ejemplo División Palermo). La elección resulta un acierto porque ofrece un estilo narrativo y un lenguaje que no es tan común en la producción local. Hay algo muy “argentino” en la historia y en los personajes que la habitan, que no está groseramente expuesto, sino apenas sugerido. No es el eje ni será condicionante de la trama, pero está siempre presente.

La serie Viudas negras: p*tas y chorras

Otro punto a favor del guion es el delineado de personajes. Si hay que hacer una diferenciación entre roles principales y de soporte, la única manera es por cantidad de texto, porque hasta el personaje más pequeño está construido para su lucimiento propio, y a la vez para potenciar la totalidad de la propuesta. Y es aquí donde se vuelve especialmente importante el gran nivel del elenco. A los actores y actrices ya mencionados es necesario sumar a Minerva Casero, Agustina Tremari, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Emilia Mazer, Julián Kartun; además de apariciones especiales de Benjamín Rojas y Esteban Prol, entre otros.

La química entre la pareja protagonista funciona muy bien. Pilar Gamboa nuevamente brilla con su composición de “señora bien” y “chica de barrio” al mismo tiempo, aportando un abanico de matices que hacen aún más divertido a su personaje. Malena Pichot, más contenida, ofrece a una Mica sencilla y querible, logrando un tono que le queda muy bien.

Viudas negras: p*tas y chorras es un entretenimiento disfrutable, apoyado en dos pilares muy sólidos: su estilo narrativo y el talento actoral. Dos elementos que, aunque suelen estar presentes en la mayor parte de los recientes proyectos locales, aquí se multiplican.