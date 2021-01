WandaVision: los secretos detrás de la serie de Disney+ que rompe con todo lo esperado

En tiempos de guerra de plataformas de entretenimiento, Disney+ decidió sacar artillería pesada y lanzar ambiciosos spin off de sus franquicias más populares, una estrategia que debutó con The Mandalorian, de Star Wars, y continuó con WandaVision. La primera incursión del Universo Cinematográfico Marvel en el streaming por ahora se presenta con más interrogantes que respuestas, y deja siempre a la audiencia con ganas de más. Este mismo nivel de misterio e intriga vivieron sus intérpretes al rodar la ficción: LA NACION dialogó con la consagrada actriz de sitcoms Debra Jo Rupp y con la ex Buffy, la cazavampiros Emma Caulfield, quienes compartieron en exclusiva sus vivencias en el set.

Del cine al sillón de casa

El “Universo Cinematográfico Marvel” es la etiqueta con la que se conoce al conjunto de 23 exitosas películas comandadas por Kevin Feige a partir de algunos de los personajes de la popular casa de cómics. Desde Iron Man en 2008 hasta Spider-Man: lejos de casa, esta saga revolucionó la taquilla de la última década y mostró ser un negocio redondo para Disney, que compró los Estudios Marvel en 2015.

Esta veintena de exitosos films tuvo un broche de oro con Avengers: Endgame en 2019, que se convertiría en pocos meses en la película con la mayor recaudación de la historia del cine contemporáneo. Tras ese suceso, Feige y su equipo anunciaron nuevos proyectos para los siguientes años y sorprendieron al sumar la producción de series para Disney+, con la intención de extender las historias de la gran pantalla a la plataforma de streaming.

WandaVision es el primero de esos productos y las expectativas de los fanáticos alrededor del mundo son altas. Se trata de una miniserie de nueve episodios basados en el romance entre la poderosa Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y el androide Vision (Paul Bettany), quien para el final de Endgame había perdido la vida pero que aquí parece mágicamente reparado.

Trailer de Wandavision - Fuente: Disney Plus

Si bien ya hay señales claras de que lo que está sucediendo en pantalla es una suerte de ilusión o realidad alternativa, por ahora la serie muestra a la feliz pareja como si estuviese viviendo en sitcoms de diferentes décadas. Con muchísimo cuidado a los detalles visuales, la recreación de cada época es perfecta y eso incluye el casting.

Así, dentro del elenco de WandaVision se mezclan figuras que ya forman parte del universo de películas de Marvel -como Olsen y Bettany y, si los rumores de Internet son ciertos, protagonistas más rutilantes- con referentes de la televisión del siglo XX como Debra Jo Rupp, conocida por sus apariciones en Friends y por ser una de las protagonistas de That 70s Show.

“De un modo algo rebuscado, creo que es completamente natural que mi regreso a la actuación sea con esta suerte de sitcom de un universo alternativo. En WandaVision me reencontré con uno de mis grandes amores, que es este género que hoy quizá no es tan bello y visual como en tiempos de The Mary Tyler Moore Show pero que además se grabó frente a público, en un falso vivo, lo que me recordó a mi otro amor, el teatro”.

Secretos y más secretos

En el caso de Rupp, su aparición en el primer episodio de WandaVision fue en la piel de la señora Hart, la mujer del jefe de Vision en su trabajo terrenal en la década del 50. Tomando como referencia a títulos como a The Dick Van Dyke Show, la serie de Marvel rodó esas escenas frente a público en vivo y se puede ver en Disney+ en el clásico formato cuadrado de los viejos televisores y en blanco y negro.

Debra Jo Rupp en WandaVision Gentileza Disney+

“Poder actuar con toda esa gente viéndote fue genial, es donde yo me siento más cómoda. Sé que para intérpretes más jóvenes puede ser extraño trabajar frente a una audiencia que está a pocos metros de uno, pero yo sé controlar los tiempos, hacer los remates, esperar a que la risa se apague. No puedo decirte todo lo que me alegró hacer esas escenas, realmente Marvel puso mucho empeño en lograr reproducir ese clima, incluso las cámaras con las que rodaban me parecían más grandes de lo normal”, describió.

Rupp fue convocada para ese rol por Matt Shakman, director de ese episodio, con quien había trabajado en teatro algunos años atrás, y no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con la saga de Avengers en el cine: “¡Siempre creí que me habían contratado para ponerle la voz a un dibujo animado! Yo creía que Marvel eran animaciones de los cómics, algunas explosiones, alguien que vuela, alguien que lanza una flecha… Bueno, después de la primera reunión para leer el libreto con el elenco me di cuenta que era una serie con actores de carne y hueso y que tenía que ponerme a estudiar”.

Así que en su día libre la actriz se encerró en su cuarto de hotel y trató de ver algunas de las películas de la exitosa saga cinematográfica, pero no tuvo tiempo más que para ver cuatro títulos. “Le tuve que pedir a mi sobrino nieto, el único de mi familia fascinado por este rol que tomé, que me explique un poco y, después de escucharlo, preferí no ver Endgame, ya que siento que me voy a sentir mal por la muerte de alguien que quiero mucho...”, dijo en referencia al triste final de Vision.

Trailer de Avengers: Endgame - Fuente: YouTube

Al desconocimiento de Rupp de lo que pasaba en los films se agregó que Marvel no le dio mucha información sobre la serie para evitar filtraciones y sólo le entregó las páginas del libreto en las que su personaje aparece. Sin embargo, guardar los secretos no resultó ser muy difícil para la intérprete.

“Debo reconocer que cuando se llega a cierta edad, los amigos de uno no están tan interesados en lo que sucede en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así que no recibí muchas preguntas pero sí de mi sobrino nieto, que se volvió una pesadilla queriendo saber todo. Creo que debió ser más difícil para otras personas del elenco, como Elizabeth o Paul”, aseguró la actriz.

Emma Caulfield, la actriz que se volvió conocida hace dos décadas por su papel como Anya en Buffy, la cazavampiros, también tuvo que aprender a trabajar con los tiempos de Marvel: “Nadie de mis amigos sabía que estaba haciendo este rol y decidí darle poca información a mi familia. Lo que me resultó más desafiante fue no poder compartir el entusiasmo y la alegría que me daba estar en el proyecto. Comenzamos a rodar en 2019 y terminamos, pandemia mediante, en noviembre. El tiempo pasaba y nadie decía nada, no había ni un trailer ni un anuncio del elenco... ¡Fue tan raro! Recién pude contar que estaba en la serie unos días antes del debut. Fue algo muy raro”.

La intérprete, que se alegró al saber que estaba siendo entrevistada para un medio argentino, trabajó con la showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer, en su debut como directora en la película de 2010 TiMER. “Rodar ese film fue una experiencia única por el buen clima que había en el set y con el tiempo se volvió una suerte de película de culto. De hecho sé que en Argentina tiene muchísimos fanáticos y fanáticas, me suelen escribir contando detalles o recordándome escenas. Es una película muy inteligente y creo que en vuestro país hay una audiencia muy atenta y culta”, detalló.

Emma Caulfield, la actriz que muchos recuerdan por su rol como Anya en Buffy, la cazavampiros, se suma ahora al universo Marvel image.net

“Fue Jac la que me llamó para este proyecto y me dijo: ‘Tengo un papel para vos, pero te tiene que aprobar Kevin Feige’, así que me organizó una audición filmada en tiempo récord, que me parece que hice bien porque me dieron el papel y en menos de dos semanas estaba ya grabando en Atlanta”, contó.

Al igual que con Rupp, Caulfield sólo recibía las partes del guion en donde aparecía además de una pequeña explicación general de lo que estaba sucediendo en la ficción en términos generales. Recién ahora, con el estreno de nuevos episodios cada viernes por Disney +, el elenco está viendo en pantalla la historia completa y va entendiendo algunas escenas que rodó.

La cena, una escena del primer episodio que pasa de las risas a la tensión

En el caso de Rupp, en el primer episodio la cena que tiene su personaje con su marido en la casa la pareja protagónica tiene innumerables gags y risas pero, de repente, se transforma de manera sombría. “Cuando vi el episodio en el estreno, entendí muchas acciones y movimientos de cámara que me recordaron a La Dimensión Desconocida y que me encantaron”, reveló.

¿Cómo se vincula la historia de una feliz pareja que vive en episodios basados en sitcoms de diferentes épocas con superhéroes, visitas intergalácticas y realidades alternativas? Por ahora no está claro y parte del encanto de WandaVision es haber mostrado que es posible, tal como sucede en los cómics, crear pequeños paréntesis para darle nueva vida a personajes queridos por el público.

El final del tercer episodio emitido comenzó a mostrar algunas pistas de lo que puede estar pasando, pero tanto para Rupp como para Caulfield aún restan muchas sorpresas. “En WandaVision las cosas no siempre son lo que parecen. No puedo contar mucho más... ¡Aunque tampoco sé mucho porque sólo conozco las partes del guion donde aparezco! Eso sí: sé cómo termina”, se aventuró a decir saliéndose un poco de libreto. Consultada acerca de si la audiencia lloraría o no al ver ese cierre, prefirió una respuesta evasiva: “No conozco a cada persona para saber si llorarán o no”.