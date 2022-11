Willow: de qué de trata la nueva serie, que continúa la historia del film original

El elenco de la esperada secuela reveló a LA NACION detalles con respecto a las próximas aventuras del héroe

En 1988 llegó al cine una aventura de esas que marcan a una generación. Willow era un film que bebía de los viejos relatos de espadas y brujería, y presentaba la épica de un entusiasta aprendiz de mago, a quien el destino lo ponía ante el reto de proteger a un bebé, destinado a derrocar a una poderosa hechicera. La película no fue un éxito de taquilla, pero el paso del tiempo y su llegada al VHS, la coronó como una pieza de culto que nunca dejó de ganar fieles. El actor de ese largometraje, Warwick Davis, habló en más de una oportunidad sobre las ganas que tenía de protagonizar una secuela y finalmente sus deseos se hicieron realidad. Hoy llega a Disney+ una serie que continúa las aventuras de Willow, quien esta vez estará acompañado por un nuevo grupo de jóvenes aliados. Para saber de qué se trata esta nueva ficción, LA NACIÓN dialogó con dos de sus estrellas, Erin Kellyman y Amar Chadha-Patel.

Un nuevo desafío

Las posibilidades que presenta el vasto mundo de esta historia son infinitas. En la primera aventura, Willow se movía a lo largo de distintas regiones, en donde acechaban brujas, hechiceros, trolls y criaturas de toda clase. Y a más de dos décadas de la batalla en la que fue derrotada la cruel reina Bavmorda, una nueva amenaza se apodera de las tierras mágicas de la reina Sorsha (Joanne Whalley). El príncipe Airk (Depmsey Bryk) fue secuestrado por oscuras fuerzas y nada se sabe de él. Por ese motivo, su hermana, la princesa Kit (Ruby Cruz) decide llevar adelante una misión de rescate para la que reunirá a un grupo de valientes, pero algo inexpertos guerreros.

A lo largo de su camino, los protagonistas se cruzarán con Willow, quien se convierte en un guía a la hora de atravesar esos paisajes tan bellos como amenazantes. En diálogo con LA NACION, Erin Kellyman destacó la gran virtud de estas nuevas aventuras: “Creo que la serie tiene muchos elementos, hay grandes dosis de comedia, de drama, como también de acción y magia. Los ingredientes son tantos, que cada episodio es único en su estilo, con un entorno distinto, una trama distinta, y todo presentado de forma muy dinámica ”. Y Amar Chadha-Patel agregó: “El film original era muy divertido, extraño y peculiar, y esa era su esencia. Esta serie sigue ese camino y también es muy diversa a través de una trama que gira sobre enaltecer a quienes no suelen ser los héroes habituales, y eso es algo muy interesante”.

Quién es quién en el nuevo mapa de la historia

Uno de los mayores atractivos de Willow es que le permite al público reencontrarse con caras conocidas y otras no tanto. De este modo, la ficción muestra una amplia galería de personajes, que conectarán con el público familiarizado con la película, pero también con quienes desconocen ese mundo. Entre las nuevas figuras de la saga se encuentra la mencionada Kit, una valiente princesa que sale en la búsqueda de su hermano. Junto a ella está Jade, a quien Kellyman describió: “Ella se educó como huérfana en un gran castillo y se está entrenando para convertirse en caballera. Jade es un personaje del que me enamoré por sus muchos niveles y fue muy agradable representar a una heroína de esta clase”. Lejos de las comodidades palaciegas, se encuentra el ladrón llamado Boorman. “Él es grande, alto y capaz de dar enormes peleas. Y aunque tiene mucho humor, debajo de eso oculta grandes sentimientos”, remarcó Chadha-Patel sobre este personaje.

La “nueva sangre” en Willow la completa el actor Tony Revolori (famoso por su rol en El gran hotel Budapest y en la última trilogía de Spider-Man), aunque su papel aun es un verdadero interrogante. Y todos esos nuevos héroes y heroínas contarán con la sabiduría de un verdadero experto en ese mundo tan hostil, un hombre que veinte años atrás derrotó a una malvada bruja. Su nombre es Willow y, una vez más, será interpretado por el carismático Warwick Davis.

Warwick, la leyenda

“Él es uno de los grande intérpretes británicos de todos los tiempos”, comenta Chadha-Patel reconociendo la admiración que le significó trabajar junto a Warwick Davis. El actor que encarna a Willow es un nombre vinculado a innumerables sagas fantásticas del cine y la televisión y sin importar qué tan relevante sean sus papeles, sus fans aplauden con genuino entusiasmo sus apariciones. A lo largo de su carreras, él trabajó en celebradas historias como La guerra de las galaxias, Leprechaun, Harry Potter y Doctor Who, y en cada una de ellas dejó su sello. Se trata de un intérprete que hizo de su baja estatura un rasgo que lejos de condicionarlo, le sirvió para componer a míticos héroes, capaces de superar terribles amenazas. De hecho, su protagónico en la serie Life´s Too Short (creada por Ricky Gervais) le permitió a Warwick mostrar un afilado sentido del humor sobre qué significa el ser de estatura baja, en un mundo tan superficial como puede ser el del cine y la televisión.

Para el grupo de jóvenes actores, el trabajar con Warwick fue uno de los mayores aprendizajes que les dejó esta experiencia. “Es un verdadero maestro, que compartió innumerables historias vinculadas a la película original”, remarcó Kellyman. En tanto Chadha-Patel contó qué le pasó al compartir escenas con el célebre actor: “Fue algo intimidante por quien es él. Yo crecí viéndolo en tantos proyectos, que no puedo ni enumerarlos y trabajar a su lado fue increíble. Warwick es muy gracioso y nos hacía todo tipo de chistes, fue una especie de papá muy divertido”.

La vuelta a un mundo mágico

Los fans de la película original tienen grandes expectativas ante la vuelta de un personaje tan único como Willow. Porque regresar a esta franquicia es reencontrarse con una aventura clásica , de esas que ya no abundan en el cine y la televisión actual, con héroes de corazones nobles y villanos crueles hasta la médula. Se trata de la eterna lucha del bien contra el mal, un molde que no envejece y que siempre brinda grandes relatos.

“Habrá hazañas, diversión, magia y grandes regresos”, adelantó Chadha-Patel sobre lo que se viene y luego detalló: “La temporada completa son como ocho mini películas. Y la oportunidad de estar en una fantasía de acción y aventura dentro de un mundo que amamos porque lo vimos mientras crecíamos, fue algo que me entusiasmó tanto como el revivir esta franquicia”. Por su parte, Kellyman expresó: “Solo puedo decir que a medida que me iban dando los guiones, me comía las uñas esperando saber qué iba a pasar en el próximo capítulo”.

El entusiasmo, la expectativa y la fantasía ya se dieron cita para el regreso de Willow, en el marco de una serie que promete estar a la altura del mito en el que se convirtió este film.

Dónde y cuándo verlo. Willow ya se encuentra disponible en Disney+.