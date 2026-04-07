Zendaya sorprendió al arriesgar cuándo terminará Euphoria: “Ese final se acerca”

El público amante de las series está deshojando la margarita. El próximo domingo por la noche, finalmente comenzará la tercera temporada de Euphoria, la ficción creada por Sam Levinson, que se convirtió en uno de los títulos más relevantes de la televisión actual. Luego de un paréntesis de cuatro años, Euphoria regresa para alegría de sus fan. Sin embargo, Zendaya adelantó que el final de ese relato puede estar más cerca de lo esperado.

En una entrevista en The Drew Barrymore Show, Zendaya habló sobre los nuevos episodios de Euphoria, y su interlocutora le preguntó si quizá la tercera temporada sería la última, y la actriz contestó: “Sí, eso creo. Ese final se acerca”.

La sorpresa de Drew Barrymore ante la respuesta tan directa, la dejó sin palabras, y luego dijo: “Nunca quiero hacer preguntas de este tipo, porque no es de mi incumbencia, pero sin embargo, ¿se puede disfrutar esto sabiendo que está por terminar?”. Sin muchos rodeos, Zendaya se mantuvo firme en su opinión de que la tercera temporada de Euphoria, probablemente sea la última.

El póster oficial de la tercer temporada de Euphoria Instagram

Desde HBO no hay ningún tipo de información oficial con respecto a si la próxima tanda de episodios, marcarán el adiós a una ficción que renovó el agotado panorama de las series. Claro que teniendo en cuenta que entre el elenco hay cuatro estrellas muy convocadas en Hollywood (la mencionada Zendaya, pero también Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Colman Domingo), y que no solo se trata de figuras de alto cachet, sino también de artistas cuyas agendas resultan muy difíciles de combinar, es más que probable que Euphoria esté a las puertas de su final.

(Foto Instagram @euphoria)

Por otra parte, el paréntesis de cuatro años entre la segunda y la tercera temporada, es un indicativo fehaciente de las dificultades para llevar adelante la grabación de estos capítulos, que por cuestiones argumentales presentará historias separadas.

Euphoria HBO Max

Desde su estreno en 2019, Euphoria se convirtió en una ficción con una mirada absolutamente propia. Lejos de las ficciones juveniles inocentes o que presentaban dramas que oscilaban entre la frivolidad y la caricatura, Euphoria se destacó por retratar de manera rabiosa a una nueva generación de adolescentes, cuyas vidas eran atravesadas por las redes, los consumos problemáticos, los vínculos tóxicos y los mandatos familiares. En un colegio que se asemeja a una jungla, Sam Levinson propone un orden social salvaje, en el que sin embargo anidan destellos de ternura e incluso, hasta de esperanza. Y solo dos temporadas le alcanzaron a esta ficción, para coronarse como un referente ineludible y un nuevo eslabón en una tradición de series que redefinieron las reglas del juego, como lo hizo hace más de 25 años Los Soprano.

Euphoria HBO Max

El éxito de Euphoria se tradujo en una auspiciosa carrera para buena parte del elenco de esa ficción, quienes pronto se convirtieron en cotizadas estrellas de Hollywood que irónicamente, comenzaron cada vez más a tomar distancia de la serie que los lanzó a una inimaginada estelaridad. Por ese motivo es que el próximo domingo doce por la noche, cuando HBO emita el primer capítulo de los ocho que integrarán la tercera temporada, puede que estemos ante el final de una ficción que probablemente perdure años en el imaginario de los amantes de las series.