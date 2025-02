Shakira confirmó que se presentará en Lima esta noche, tras sus problemas de salud

Tras su internación el fin de semana, Shakira acaba de confirmar que va a realizar el show que tenía previsto para hoy en el Estadio Nacional de Lima. Después de horas de incertidumbre, finalmente desde las cuentas oficiales de la colombiana anunciaron que ya estaba lista para volver al ruedo de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

A través de Instagram, Shakira anunció el horario de apertura de las puertas del estadio, hoy, que será a partir de las 16, mientras que el show se llevará a cabo desde las 20.15. Aunque por ahora se desconoce qué pasará con la reprogramación de su primer show en Lima, que tuvo que ser suspendido por el fuerte “dolor abdominal” que padeció y la obligó a internarse en una clínica.

Shakira va a presentarse en la Argentina, en el Campo de Polo el 7 y 8 de marzo próximo Fénix Entertainment Group

La cantante de 48 años había llegado a Lima el sábado procedente de Brasil, donde abrió su primera gira en siete años con un electrizante concierto en Río de Janeiro. Lima es la segunda escala de su tour mundial.

La artista se presentó en Río con un espectáculo que alternó las canciones de su duodécimo álbum, que da nombre al tour, con sus clásicos más queridos en el estadio olímpico Nilton Santos, con capacidad para 46.000 personas.

Con más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, cuatro Grammys y 11 Grammys latinos, Shakira se ha consolidado como una de las artistas latinas más exitosas de la historia.

El álbum Las mujeres ya no lloran, lanzado en marzo de 2024, incluye colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna y Cardi B.

La gira de Shakira tiene previsto seguir por Colombia, Chile, la Argentina (7 y 8 de marzo en el Campo de Polo) y México. Posteriormente, realizará shows es los Estados Unidos y Canadá, para completar casi medio centenar de presentaciones.

Los motivos de la cancelación

Unas horas antes del show del domingo, ante la incertidumbre y los primeros rumores sobre su salud, la artista sacó un comunicado a través de sus redes sociales, en donde contó qué le estaba pasando y que había sido internada en la capital peruana debido a un “cuadro abdominal”. Además, expresó que los médicos que la atendieron le habían sugerido permanecer en la clínica y no realizar el concierto que tenía previsto.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, comunicó la cantante.

Al recibir el alta por parte de los médicos, Shakira salió de la clínica Delgado, donde se encontraba internada, y se dirigió al Hotel Miraflores Park Plaza. Luego publicó un nuevo mensaje en sus redes para agradecer el cariño de sus fans: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza, los quiero con el alma”.

¿Qué va a pasar con la fecha cancelada?

Desde la cuenta de Instagram de la productora Master Live Perú, encargada de los recitales de Shakira en Lima, anunciaron que están trabajando para resolver la reprogramación de la fecha, o, en su defecto, la devolución de la plata de las entradas.

Además, Shakira anunció en su comunicado que hará todo lo posible por solucionar lo antes posible la situación: “Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak” , concluyó la cantante.

Hay buenas noticias para los fans de Shakira que no pudieron conseguir su ticket, ya que por una reconfiguración del predio, se liberaron nuevas localidades para ambos conciertos Fenix

