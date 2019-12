Charlotte Caniggia.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 02:06

Las noticias que involucran a la familia Caniggia suelen ser tan vertiginosas como contradictorias. Que un día Claudio Paul va a ser padre y después no; que al día siguiente Mariana Nannis va a dejar de hablar pestes de su ex, y tampoco; que Charlotte tiene trabajo para el verano y resulta que tal cosa no va a suceder.

Hace apenas cuatro días, en la pista del Bailando, la menor de los Caniggia se hacía la desentendida cuando Ángel de Brito le preguntó si era cierto que iba a acompañar a Florencia de la V en la obra que esta va a montar en Mar del Plata.

Cuando su foto firmando el contrato ocupó toda la pantalla gigante del Bailando, Charlotte no tuvo más remedio que contar la verdad: "¿Ya la publicaron? ¡Ay, no! No podía decirlo". Enseguida, Marcelo Polino aportó un detalle clave, hasta que a la participante no le aseguraron un auto con chofer no se decidió a dar el sí.

Sin embargo, una semana en la vida de Charlotte puede ser un año en la del resto de los mortales, y ahora parece que todo aquello fue para atrás. Como siempre, el que sacó el tema fue De Brito, y la participante lo reconoció: "Me bajé, al final decidí no hacerla. Había firmado, pero después tuve mis dudas y tomé otra decisión. Estaba muy buena la oferta, pero no lo voy a hacer".

Lo que parecía un desplante caprichoso de la joven figura, terminó siendo la preocupación de una hija por la separación de sus padres. En las últimas semanas se supo que Mariana Nannis se encuentra sumamente afectada por el nuevo giro que ha tomado la vida de su expareja, quien se encuentra enamorado de su novia Sofía Bonelli, y dispuesto a construir un nuevo futuro con ella.

En esa realidad, que encuentra a Mariana en una situación que nunca se hubiera imaginado, siente Charlotte que tiene que acompañar, aun cuando esto implique irse del país y suspender todos los proyectos laborales que tenía para el primer tercio de 2020. "En estos momentos me hace falta estar con mi familia, y especialmente con mi mamá. La plata será para otra ocasión, ahora no importa", se mostró madura y decidida la participante. Dando una imagen poco acostumbrada para los medios, pero quizás mucho más auténtica que la adolescente frívola que se empeñó a ser cada vez que la enfocaba una cámara de televisión.