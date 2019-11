Polino mandó al frente a Charlotte y reveló cuál fue la exigencia para firmar contrato de temporada en verano.

Este 2019 quedará registrado como el año en el Bailando donde Charlotte Caniggia más brilló. Considerada como una de las posibles campeonas del certamen, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis no deja pasar una gala sin generar comentarios y risas.

Es la primera vez que la mediática llega a una instancia tan avanzada del programa de Tinelli por lo que muchas ofertas laborales comenzaron a presentarse. Entre otras, formar parte de la obra de teatro que encabezará Flor de la V en Mar del Plata este verano.

"¿Si voy a estar con Flor? No sé, estamos viendo", fue la primera respuesta de Charlotte para Tinelli. Sin embargo, con humor le contaron que una foto junto al productor de la obra ya se había viralizado y sorprendida agregó: "¿Ya la publicaron? ¡Ay, no! No podía decirlo".

Polino mandó al frente a Charlotte - Gentileza: eltrece 00:58

Video

Así mismo, fue Polino quien no quiso quedar fuera de escena y terminó revelando el exigente pedido de la hija de Nannis para dar el sí definitivo a la obra.

"Ella quería un chofer para toda la temporada y era un punto para el empresario que no llegaba", comenzó relatando. Y mientras la participante se reía y gesticulaba, el jurado agregó: "Pero finalmente accedió. Te lo merecés".

El piso explotó de risas y fiel a su estilo, Charlotte remató diciendo: "Gracias. Me dieron el chofer. Hay que pedir, Marce".