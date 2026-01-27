Si te impresionó la escalada de Alex Honnold en Taipéi, estos son tres documentales suyos que no te podés perder

La figura de Alex Honnold dio que hablar el último fin de semana. Su ascenso al rascacielos Taipéi 101, ubicado en Taiwán, causó un revuelo inusitado al hacerlo sin protección ni sogas. Durante una hora y media, el escalador estadounidense utilizó su destreza para trepar este edificio que, desde el 2004 al 2010, fue considerado el más alto del mundo (508 metros).

Alex Honnold logró escalar el edificio de 506 metros en una hora y media

En un espectáculo que combinó riesgo y polémica, los usuarios de Netflix pudieron ver en vivo la escalada de Honnold, quien parecía no inmutarse al escalar los diferentes peldaños que lo llevaron a la cima.

Alex Honnold escaló un edificio de 101 pisos en Taiwán

Honnold, de 40 años, se sometió a estudios médicos para conocer cómo es su anatomía y de qué manera funciona su cerebro para encarar este tipo de desafíos que ya son familiares. Es por eso que, a continuación, se verán tres producciones similares del estadounidense, quien conoció parte del mundo con el deporte extremo y hasta ganó un Oscar con un documental impresionante de cuando escaló El Capitán, en Yosemite.

1) Ascenso en el Ártico con Alex Honnold

En formato docuserie, Ascenso en el Ártico con Alex Honnold está compuesta de una temporada con tres capítulos sobre una expedición de seis semanas en el este de Groenlandia. Junto a la glacióloga Heidi Silvestre y la escaladora Hazel Findlay, el tridente escaló el monolito Ingmikortilaq, el cual nunca se había escalado hasta ese momento. Esta cadena montañosa se eleva 1143 metros desde una remota península y se proyecta en la costa oriental de esta nación.

Trailer Ascenso en el Ártico con Alex Honnold

“Alex Honnold lidera una expedición de seis semanas al este de Groenlandia para realizar el primer ascenso a uno de los acantilados no escalados más altos del mundo. Pero esto es mucho más que un viaje de escalada. Con la ayuda de la glacióloga Heidi Sevestre, Alex y el equipo investigan el impacto del cambio climático en los glaciares, casquetes polares y fiordos en esta remota parte del Ártico”, resalta la sinopsis de esta producción que se estrenó en el año 2024 y puede verse por Disney + y Apple TV.

Alex Honnold escaló el monolito Ingmikortilaq en Groenlandia

Lo más llamativo e importante de esta misión no fue solo el hecho de escalar sin protección, sino, también, investigar los impactos del cambio climático en la región. Es por eso que Honnold decidió ir acompañado de un equipo de especialistas que tomaron nota del impacto del clima en la flora y fauna del lugar.

2) Explorer: The Last Tepui

The Last Tepui es un capítulo de la serie documental llamada Explorer de National Geographic, donde Alex Honnold y una serie de expertos en biología, tales como Bruce Means, de 81 años, se sumergen en una increíble aventura por la selva amazónica con el objetivo de explorar las tierras altas de la Guayana -cerca de la frontera con Venezuela- en busca de nuevas especies.

Trailer The Last Tepui

El objetivo, según la sinopsis del documental, es acompañar al biólogo Means a la cima de una enorme isla conocida como Tepui. Para ello, deberán recorrer kilómetros de selva hasta encontrarse en la pared del acantilado con especies animales desconocidas.

Alex Honnold y Bruce Means protagonizaron un documental donde recorren el Amazonas en busca de encontrar especies animales desconocidas

El estreno de este film, que puede verse en Disney + y Apple TV, se dio el 22 de abril de 2022, fecha en la que se conmemora el Día de la Tierra. “Este especial de una hora es la última entrega de la serie “Explorer” de National Geographic. En este Día de la Tierra, aprendamos por qué los tepuyes, al igual que las islas Galápagos, son un tesoro de biodiversidad que vale la pena proteger”, subrayó la presentación de esta producción que pone, en cierto modo, a Honnold en un segundo plano.

3) Free Solo

“Es como ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, solo que si no la ganás, te morís”. El testimonio de un escalador que forma parte de esta producción pinta de pie y cara lo que se verá en el documental.

Tráiler Free Solo

El film, que ganó el Premio Oscar al Mejor Documental, se estrenó en el año 2018 y pone a Alex Honnold en una situación extrema: escalar los 900 metros de El Capitán, en el Valle de Yosemite, Estados Unidos, sin protección ni sogas que puedan salvaguardarlo en caso de un paso en falso.

Free Solo ganó un Premio Oscar por la destreza de Alex Honnold NatGeo

Yosemite es un parque nacional ubicado en el estado de California. En el mismo surgen formaciones graníticas, paredes imponentes y lisas donde el escalador se las debe ingeniar para subir a un ritmo sostenido, sin trastabillar.

La humanidad de Alex Honnold tras escalar El Capitán NatGeo

“Una increíble, íntima e inquebrantable imagen de Alex Honnold, el escalador en solitario más exitoso del mundo, se prepara mental y físicamente para su mayor sueño: escalar El Capitán de 2300 msnm en Yosemite sin cuerdas. Los famosos cineastas Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin lo filman a la perfección”, destaca la sinopsis de una producción que se puede ver en Disney +, Apple TV.