El inesperado elogio de Natalie Portman a Belén y el recuerdo de su enfrentamiento con Dolores Fonzi

Natalie Portman cuestionó públicamente la ausencia de Belén entre las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 y sus palabras no pasaron inadvertidas, ya que volvieron a poner en primer plano un escándalo del pasado que la enfrentó con Dolores Fonzi por el amor del actor mexicano Gael García Bernal.

La estrella norteamericana defendió el film dirigido y protagonizado por la actriz argentina, que finalmente no competirá en la ceremonia que se celebrará el próximo 15 de marzo, y fue crítica en relación a la falta de reconocimiento al trabajo de las mujeres cineastas.

Durante una entrevista con Variety, Portman analizó el panorama cinematográfico actual y elogió la obra de varias realizadoras, entre ellas la de Fonzi, dejando atrás su antiguo enfrentamiento personal. “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres, y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, expresó mientras presenta su nueva película, El galerista.

En ese marco, la actriz de Hollywood enumeró títulos que, a su entender, merecían mayor visibilidad, entre los que incluyó el film dirigido por la argentina. “Algunas son Sorry, Baby, La chica zurda, Hedda, El testamento de Anne Lee, Belén, Turno de guardia. Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, opinó.

La actriz fue más allá y reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de la industria. “Incluso cuando pasás las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, no conseguís atención”, lamentó.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”, concluyó Portman.

Sus palabras generaron una amplia repercusión en las redes sociales y la propia Dolores Fonzi se mostró emocionada por el respaldo que recibió. A través de sus historias de Instagram, la actriz y directora argentina agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de la solidaridad entre colegas.

Sin embargo, el apoyo de Portman reavivó un viejo conflicto que vinculó a ambas artistas en el pasado y que tuvo como tercer protagonista a Gael García Bernal, con quien ambas estuvieron en pareja en distintos momentos de sus vidas.

Natalie Portman y Gael García Bernal tuvieron una relación de varios años a comienzos de los años 2000 The Grosby Group

Portman conoció al actor de Amores perros en la entrega de los Premios Oscar 2003 y comenzaron una relación de varios años. Sin embargo, cuando el actor viajó a Buenos Aires por aquellos tiempos para grabar la serie Soy tu fan, estalló un escándalo después de que se lo vinculara sentimentalmente con Dolores Fonzi, que trabajaba en la misma producción.

En medio de rumores de una supuesta infidelidad, la estrella de Hollywood, que entonces tenía 24 años, viajó a la Argentina y disfrutó de unos días en el país junto a su pareja, aunque la presión de la prensa provocó que Portman terminara protagonizando ciertos momentos que fueron muy comentados, como cuando agredió físicamente a una fotógrafa que quiso retratarla durante una salida nocturna.

Dolores Fonzi junto a Gael Garcia Bernal, cuando eran pareja, antes de entrar a una fiesta de los Oscar AFP

Fonzi, que tenía 27, se escapó por aquellos días a Cariló con amigos para pensar, aunque aquel encuentro con el mexicano no había sido el primero, sino que ya se habían conocido en 2001, cuando participaron en el rodaje de la película Vidas privadas, de Fito Páez.

Sobre lo ocurrido por aquellos días, la directora de Belén dijo más tarde: “La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz”. En relación a lo que realmente ocurrió, evitó dar detalles precisos. “Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche. Sentía que me querían secuestrar”, se defendió.

La actriz también aclaró que la presencia de Portman no fue el detonante de una ruptura y aseguró que a García Bernal “lo conocía desde mucho tiempo antes y que ella no llegó para romper nada”. Según recordó, ambos actores se habían encontrado por primera vez en 2001 durante el rodaje de Vidas privadas, mucho antes del episodio con Portman. Sin embargo, el romance entre Bernal y la estrella de Hollywood duró poco tiempo más y terminó ese mismo año. Al año siguiente, el mexicano oficializó su relación con Fonzi, que se extendió hasta 2014 y de la que nacieron sus hijos Lázaro y Libertad.