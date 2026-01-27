Qué dijo Moria Casán sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez

Moria Casán se refirió a la relación de Sofía Gala y Fito Páez tras la publicación de ambos luego de compartir unas vacaciones en Brasil y definió la relación como un vínculo de amor profundo. La conductora brindó detalles sobre la estadía en el exterior junto a su nieto Dante y opinó sobre la figura del músico ante las versiones de un noviazgo incipiente surgidas el fin de semana.

Moria Casán sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez

Moria Casán rompió el silencio en su programa La mañana con Moria (eltrece) y analizó el lazo que une a los artistas ante las especulaciones mediáticas. “No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren”, sostuvo la conductora al intentar etiquetar la relación y profundizó sobre los sentimientos mutuos que observó entre ellos. “Se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”, señaló.

La presentadora expresó su aprobación ante la posibilidad de un noviazgo y destacó las cualidades personales del cantante. “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita”, remarcó. Para Casán, la figura de Páez representa seguridad para Sofía. “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”, agregó durante su testimonio.

Moria Casán habló sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez

La relación entre la familia Casán y el artista tiene una historia extensa, según relató la madre de la actriz. El artista acudió al Sanatorio Finochietto tras el nacimiento de Dante Della Paolera (hijo de Sofía) y ofició de anfitrión en su hogar para la presentación de Fea, la banda indie punk de Sofía. “Nos hizo una cena impresionante; como anfitrión es lo máximo”, recordó Moria.

Sobre el reciente cumpleaños, la conductora reveló los obsequios que “Rodolfo ‘Fito’ Páez” envió a su hija: un ramo de flores “espectacular” y un “aparato” utilizado por cantantes. “Él es un caballero y trata a las mujeres de una manera especial”, concluyó Casán.

El romance de Sofía Gala y Fito Páez

Durante la entrevista con su panelista Nazarena Di Serio, Moria aportó información concreta sobre la convivencia reciente de la pareja. La diva confirmó que los dos estuvieron recientemente de vacaciones en Brasil junto a Dante, el hijo menor de la actriz, en la casa que allí tiene Páez.

El posteo con el que Fito Páez dio a conocer su relación con Sofía Gala

El interés público surgió el sábado pasado cuando el músico de 62 años, utilizó su cuenta de Instagram para saludar a la actriz por su cumpleaños número 39.“¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”, escribió el músico junto a una foto de ambos en un avión. La respuesta de Sofía Gala llegó por la misma vía y alimentó los rumores. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, contestó la hija de la diva.

La reciente ruptura de Fito Páez

El acercamiento ocurre cinco meses después de la separación del compositor y Eugenia Kolodziej tras una década juntos, una ruptura que se produjo en agosto debido a la decisión de ella de mudarse a España. Pepe Ochoa detalló los motivos en LAM (América). “Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid... Él se quedó acá y la distancia les costó”, explicó el periodista.

Eugenia Kolodziej y Fito Páez se separaron en agosto de 2025 Instagram @fitopaezmusica

“Cuando él publicó un libro de poemas [El hombre del torso desnudo, 2025] se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella, no”, sumó el panelista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.