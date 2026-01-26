Estudiaron el cerebro del escalador que escaló el edificio más alto del mundo y descubrieron algo insólito
Alex Honnold subió, sin arnés, cada uno de los pisos del Taipéi 101, una de las edificaciones emblemáticas de Taiwán
Alex Honnold escaló este domingo el rascacielos Taipéi 101, ubicado en Taiwán, sin sogas ni ningún equipo de protección. Este hecho, transmitido en vivo por Netflix, se convirtió en un espectáculo no apto para cardíacos al combinar la destreza con el riesgo y hasta, en cierto punto, con la polémica de exponer la integridad física del escalador.
Anteriormente, el hombre de 40 años escaló El Capitán, un monolito de casi 1000 metros, que fue documentado bajo el nombre de Free solo y le valió la obtención de distinguidas premiaciones. Además, en su amplio historial, registra la travesía por el acantilado de Ingmikortilaq en Groenlandia, de 1144 metros, también sin protección.
A raíz de su audacia y su manera de encarar la vida, Honnold, en 2016 se expuso a una serie de estudios para conocer su anatomía. Quienes intervinieron en el proceso fueron James Purl y la neurocientífica Jane Joseph, quienes introdujeron al deportista en un resonador magnético para medir los niveles de miedo de su cerebro.
Los resultados, publicados en la página de Nautilus, arrojaron conclusiones por demás sorprendentes: su amígdala -estructura cerebral que procesa las emociones- presenta una activación ligeramente inferior al de la mayoría de las personas cuando está frente a estímulos aterradores. Uno de los ejemplos es el vértigo que le podría generar a la mayoría de la gente cuando escala en altura, un ítem que a Honnold parecería no condicionarlo.
El estudio comprendió el análisis del cerebro de Honnold con otro hombre, de la misma edad, que practicaba deportes extremos. Mientras ambos observaban imágenes que podrían exaltarlos, los médicos tomaron nota de cómo funcionaban las amígdalas: mientras la del hombre brillaba, exultante, la del escalador estadounidense permanecía inerte, sin ningún tipo de actividad.
El funcionamiento de su amígdala provoca que el cerebro de Honnold funcione de una manera diferente: la interpretación y regulación de las señales las percibe de manera diferente y eso puede estar emparentado al exigente entrenamiento para este tipo de desafíos, donde el autocontrol mental es crucial para la toma de decisiones.
Misión cumplida: Honnold logró superar el desafío de escalar el Taipéi 101
En un desafío que llamó poderosamente la atención de los nativos de Taiwán, Alex Honnold, contra todo pronóstico escaló en una hora y media el Taipéi 101, el cual, como dice su nombre, tiene esa cantidad de pisos y durante seis años -2004 a 2010- fue considerado la construcción más alta del mundo.
“Había mucho viento, así que estaba tratando de equilibrarme bien y no caerme de la aguja”, explicó Honnold sobre su performance en altura, mientras, desde la superficie, muchísimas personas miraban azoradas cómo el escalador se tomaba con suma naturalidad este acto.
El desafío, titulado Skyscraper Live (Rascacielos en vivo), se había reprogramado inicialmente por las inclemencias climáticas. Finalmente, el día domingo, el escalador comenzó con su travesía en un edificio con una arquitectura compleja para escalar.
Honnold comenzó por una esquina de la torre, utilizando pequeñas peldaños metálicos en forma de “L” como puntos de apoyo. En varios tramos, debió rodear grandes estructuras que sobresalían de la fachada, trepando únicamente con las manos, lo que generó cierta conmoción.
Más allá de un clima tenso, el protagonista de esta historia agradeció por la presencia de los fanáticos, quienes le dieron su aliento para que pueda cumplir el ansiado objetivo: “Todos me deseaban lo mejor. Hizo que la experiencia se sintiera más festiva”.
