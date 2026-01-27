Phil Collins relató su situación de salud en el marco de una producción especial de la cadena BBC. El músico describió impedimentos corporales a pocos días de su cumpleaños número 75. La entrevista aborda el origen de sus problemas médicos y su impacto en la vida cotidiana y carrera profesional.

Cuál es la enfermedad de Phil Collins que le impide caminar

El origen de la inmovilidad del cantante radica en una lesión severa en las vértebras del cuello. Este daño ocurrió durante la gira de regreso de su banda en el 2007. La afección ósea derivó en lesiones de tipo neurológico con carácter permanente.

El músico sufrió daños neurológicos permanentes tras una lesión vertebral Gentileza Mirror/ Bav Media

Estos problemas de salud impactaron de forma directa en su capacidad para desplazarse y realizar movimientos de precisión. El artista convive con estas condiciones neurológicas desde el final de aquel tour internacional.

El cuadro clínico del músico sumó otras complicaciones con el paso del tiempo. Collins atravesó cinco cirugías de rodilla debido a diversos traumatismos. “Tuve problemas con la rodilla... todo lo que podía salir mal me salió mal”, relató el intérprete a la cadena BBC.

El último show de Phil Collins con Genesis

El autor de “In The Air Tonight” usa hoy elementos de apoyo para su movilidad cotidiana. El cantante confirmó el uso frecuente de muletas para realizar traslados breves. “Camino, aunque con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea”, precisó el compositor británico.

El régimen de cuidados y la asistencia médica permanente

La vida diaria del baterista requiere un control sanitario estricto y profesional. Collins cuenta con una enfermera interna en su domicilio particular. Esta persona supervisa la salud del artista durante las 24 horas del día.

La principal tarea de la asistente médica consiste en garantizar la ingesta correcta de la medicación prescrita. El vocalista delegó el cuidado de su bienestar físico en especialistas tras el retiro definitivo de los escenarios.

La última gira con la banda Genesis finalizó en la temporada 2022 @lilyjcollins

Su última presentación en vivo tuvo lugar hace dos años, durante el cierre de la gira de Genesis en 2022. Desde aquel momento, el artista permanece en su hogar bajo un régimen de tranquilidad.

El entorno del músico enfrentó diversos rumores sobre su estado crítico en los últimos meses. En julio del año pasado, un representante desmintió que el cantante ingresara a una unidad de cuidados paliativos. El diario The Independent confirmó en ese periodo que Collins estuvo en un hospital solo para una operación programada.

Qué se espera de su evolución de salud a futuro

El proceso de deterioro físico del cantante coincidió con etapas de adicción al alcohol. Collins reconoció un consumo problemático durante los periodos de inactividad entre sus giras mundiales. El artista vinculó estas conductas con la libertad de los viajes internacionales.

"Against All Odds (Take A Look At Me Now)" de Phil Collins

“Probablemente estuve bebiendo demasiado. Disfruté de volver a una gira. Al salir de gira, pensé: ‘bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer’. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero es una de esas cosas que pasan y me pasó factura, y pasé meses en el hospital”, explicó el músico según el material de Reuters.

El vocalista alcanzó un objetivo importante en su salud personal recientemente. Su asistente personal recordó la fecha exacta del inicio de su sobriedad. Collins cumplió dos años sin consumir alcohol y calificó este tiempo como una etapa de aprendizaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.