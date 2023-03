Sigue el duelo mediático: Guillermina Valdes hizo un fuerte posteo donde habló de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

escuchar

Cuando Candelaria Tinelli decidió sincerarse sobre el vínculo que tuvo con Guillermina Valdes mientras fue la novia de su padre, Marcelo Tinelli, jamás se imaginó que daría inicio a un escándalo mediático que se extendería durante toda la semana. Pero así fue y, días después de sus declaraciones, no solo se habló de la pareja de la modelo con el conductor, sino que también trascendieron detalles inéditos sobre su anterior relación con el productor Sebastián Ortega. En medio de esta debacle, la actriz volvió a utilizar sus redes sociales para desmentir y confirmar algunas de las versiones que se dieron a conocer.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes estuvieron nueve años juntos

Días atrás, Cande Tinelli dio el presente en el estudio de LAM (América) y, por primera vez, compartió su honesta opinión sobre el noviazgo de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli, quienes estuvieron juntos desde el 2013 hasta el 2022, cuando anunciaron su separación. No solo afirmó que no se llevaba bien con la modelo, sino que aseguró que “no le hacía bien” a su papá.

“No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, sentenció. Asimismo, apuntó contra los hijos de la actriz de Botineras y Sebastián Ortega -Helena, Dante y Paloma-, de quienes dijo que no fueron agradecidos por todo lo que Marcelo Tinelli hizo por ellos.

Revelan el desconocido trasfondo de la separación de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega: “Ella la pasó mal”

Este último comentario volvió a poner el foco de atención en la separación de Valdes y Ortega, quienes pusieron el final a una relación de 12 años en el 2010. Quien la trajo a colación nuevamente fue Yanina Latorre, quien en LAM reveló que, a pesar de que ante las cámaras aseguraban que el divorcio se dio en buenos términos, a puertas cerradas la historia era otra.

“Fue duro, cuando Guillermina empezó a salir con Marcelo, estaba muy enojado Ortega y le cortó todo. No tenían un mango, por eso Marcelo le puso un departamento en el mismo edificio. La verdad Guillermina con Ortega sufrió muchísimo”, contó la angelita.

Guillermina Valdes habló sobre Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

Sobre la misma línea, relató: “Ella la pasó muy mal hasta que un día dijo ‘quiero salir de este vínculo’, le dijo a Ortega ‘Mirá, flaco, yo quiero salir de acá, irme a vivir a Capital’, él no la dejó entrar a su casa a buscar su ropa”. Finalmente, resaltó: “Fue a la guardia del country donde vivió un montón de años con sus hijos, y no le dieron ni una media, y no la dejaron entrar porque había una orden de él de que no entrara. Guillermina la pasó mal”.

Un par de horas más tarde, Valdes volvió a referirse a la polémica que estalló tras los dichos de Lelé y dijo: “No puedo estar desmintiendo y aclarando todo lo que se dice, pero quiero compartir, (ya que hay otras personas involucradas) que nunca les faltó nada en lo económico a mis hijos. Sebastian, su papá, siempre estuvo presente para que reciban la mejor educación y cuidado. Gracias”.

Guillermina Valdes habló sobre Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

A modo de cierre, señaló: “Y Marcelo es el mejor padre que Lorenzo puede tener, y también ha sido muy generoso y amoroso con mis hijos. Eternamente agradecida”.

LA NACION