Silvina Luna, a la universidad: "Tengo ganas de volver a estudiar"

Silvina Luna contó que tiene ganas de volver a la universidad

Alejada de la televisión y enfocada por completo en todo lo que le hace bien, Silvina Luna contó que para este 2020 se propuso un nuevo desafío: volver a la universidad para estudiar una carrera. "Me gusta mucho estudiar de todo", dijo la panelista durante una entrevista radial con Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi que se emite por La Once Diez.

Luna contó que después de su paso por Incorrectas, el cual finalizó en octubre de 2019, se dedicó de lleno a sus redes sociales y a su emprendimiento de indumentaria. Además, debido a sus problemas de salud, cambió por completo sus hábitos alimenticios: se volvió vegetariana y comenzó una dieta ayurveda.

Su inquietud por la vida sana y por el mundo de los emprendedores, la motivó a adquirir nuevos conocimientos a través del estudio. "Hago cursos y ahora estoy viendo si me anoto en la facultad porque tengo ganas de volver", expresó la modelo. "Estoy decidiendo qué hacer. Me gustan las religiones comparadas, y estoy evaluando si me anoto en la carrera de psicología o en la de filosofía".

Por el momento, Silvina explicó que la televisión no le interesa como objetivo, aunque estaría dispuesta a aceptar participar de algún proyecto, si le llama la atención. "No me veo en el Bailando y tampoco extraño la tele. Volvería con algo que me guste, que sienta que me haga vibrar. Igualmente, se puede vivir sin tele, tengo otras cosas que me gustan y me llenan. Solo regresaría si aparece algo copado y un proyecto que me divierta".

En diciembre, se conoció la noticia de que Luna iba a conducir Avanza el verano, un programa de entretenimiento que iba a contar con entrevistas a los artistas que están haciendo temporada en Mar del Plata. Sin embargo, pocos días después de que la noticia saliera a la luz, la conductora decidió rechazar el proyecto tras algunos problemas con la producción.

"Canal 26 no tiene nada que ver en todo esto. El programa del verano era producción del Sindicato de Gastronómicos. Hubo incumplimiento de contrato y mi representante me aconsejó dar un paso al costado. Firmé el contrato para ser única conductora. Cuando fui a la primera reunión de producción me informaron que en realidad íbamos a ser tres conductores, después de ya haber firmado el contrato, donde están estipulados otros términos", le contaba a LA NACION en su momento.