La exIncorrectas habló con LA NACION sobre los motivos de su alejamiento Crédito: Instagram

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 14:48

Estaba todo listo para que Silvina Luna debutara con un flamante proyecto: Avanza el verano, un magazine que iba a emitirse a partir del 2 de enero desde el hotel Sasso de Mar del Plata, por la pantalla de Canal 26.

"Me van a acompañar Majo Martino y Lizardo Ponce. Mardel es una ciudad que amo, y volver a conducir me entusiasma mucho, es algo que tenía ganas de hacer, así que estoy muy feliz con la propuesta", le contaba Luna hace unas semanas a LA NACION. La modelo y DJ condujo, en 2009, unos programas a la noche por Telefe cuando estaba en Gran Hermano 5, y en Fox Sports cubrió el Mundial con Fernando Niembro en Café a la mañana. "Esas fueron mis experiencias", agregó.

De esta manera, Avanza el verano, el programa de entretenimiento que iba a contar con entrevistas a los artistas que están haciendo temporada en Mar del Plata, era un desafío que la tenía a ella como conductora central.

Sin embargo, Silvina decidió declinar la oferta cuando se realizó la primera reunión de producción, como le informó a este medio. "Canal 26 no tiene nada que ver en todo esto. El programa del verano era producción del Sindicato de Gastronómicos. Hubo incumplimiento de contrato y mi representante me aconsejó dar un paso al costado. Firmé el contrato para ser única conductora. Cuando fui a la primera reunión de producción me informaron que en realidad íbamos a ser tres conductores, después de ya haber firmado el contrato, donde están estipulados otros términos", comunicó.

Como consecuencia, Luna no dio el visto bueno para seguir adelante. "Preferí dar un paso al costado, sin hacer escándalo, porque trabajo hace más de 15 años en TV y esto no me pareció profesional. Fue desprolijo e incómodo. Estaba muy entusiasmada con el proyecto pero cuido mi energía y no me gustan ciertos tratos y la falta de profesionalismo", aclaró la ex Incorrectas sobre por qué prefirió "bajarse" del magazine, a pocos días del debut.