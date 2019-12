Tras su salida de Incorrectas, Silvina Luna conducirá su propio programa

La empresaria y modelo debuta como conductora de Avanza el verano por Canal 26 Crédito: Gentileza Silvina Luna

Nuevos aires para Silvina Luna. La actriz, modelo y empresaria se prepara para conducir Avanza el verano, un magazine que se emitirá por la pantalla de Canal 26.

En diálogo con LA NACION, Luna confirmó la noticia. "Empezamos el 2 de enero, desde el hotel Sasso de Mar del Plata, de lunes a viernes, de 15 a 17, y me van a acompañar Majo Martínez y Lisandro Ponce", comunicó.

"Me encanta el proyecto, Mardel es una ciudad que amo, y volver a conducir me entusiasma mucho, es algo que tenía ganas de hacer, así que estoy muy feliz con la propuesta", le manifestó Luna a este medio. "En 2009, estuve conduciendo unos programas a la noche por Telefe cuando estaba Gran Hermano 5, también estuve en Fox Sports cubriendo el Mundial con Fernando Niembro en Café a la mañana, esas fueron mis experiencias como conductora", agregó.

"En el caso de Avanza el verano, es un programa de entretenimiento donde nos van a visitar todas las figuras que están haciendo temporada en Mar del Plata", detalló.

Recordemos que la última experiencia televisiva de Silvina fue en el magazine de América, Incorrectas, como una de las panelistas de Moria Casán. En octubre, Luna abandonó el programa tras sentirse ofendida por un reto de la conductora. ¿El motivo? Casán le pidió que no interrumpiera lo que estaba informando la nutricionista Silvina Tasat, que hablaba de la importancia de comer carne durante la infancia. Si bien la expanelista, quien es vegetariana, se retiró mal del estudio, al poco tiempo hizo las paces con Casán.

"Está en un momento muy vulnerable y si así es, lastiman cosas aunque no sean para lastimarla", aseguró Moria. "Le dije: 'Luna, te entiendo y te doy la derecha porque a mi hija Sofía Gala le caés bien y eso es raro. Debés tener algo porque concuerdan. Sos encantadora'", añadió Casán, quien luego dialogó vía telefónica con la joven para cerrar un ciclo en paz.

"Antes de que sigan hablando quiero aclarar que no di ninguna nota y no dije nada. Me llamaron de muchos medios y programas pero no hablé con nadie ni lo voy a hacer. Solo tengo que agradecer. Me divertí mucho en Incorrectas, aprendí un montón en ese año y medio y me quedo con el mejor recuerdo. No soy una persona que critico, prefiero halagar. Y me voy del programa agradecida, te respeto Moria. El viernes me sentí incómoda [durante la entrevista con la nutricionista] y me levanté y me fui porque me sentí mal y se me caían las lagrimas", expresó.

Luna reveló que ese episodio fue lo que terminó de colapsarla. "Fue el puntapié de algo que venía procesando. Cumplí un ciclo hermoso y hoy tengo energías que apuntan a otro lado. Tiene que ver con momentos de cambios y está bueno buscar otras experiencias. Creo que ya di lo que tenía que dar y quiero probar otras cosas. Quiero irme bien de Incorrectas porque fue hermoso y de mucho aprendizaje", concluyó la modelo y empresaria, quien ahora se prepara para comandar su propio programa, al tiempo que maneja su emprendimiento, su marca de indumentaria Moon by Silvina Luna.