Se conocieron detalles de cómo será la docuserie sobre Silvina Luna: “Material que ella dejó grabado”

El anuncio de una docuserie dedicada a la vida de Silvina Luna empezó a generar una gran repercusión incluso antes de su estreno. El interés se centra, principalmente, en la incorporación de material nunca antes visto, registrado por la propia actriz en los meses previos a su muerte. En Sálvese quien Pueda (SQP), el ciclo que se emite por América TV, adelantaron que la producción reunirá relatos exclusivos y aspectos desconocidos de su historia, con imágenes especialmente sensibles que exponen momentos de su vida privada y prometen una mirada distinta y profunda.

Durante el programa, Pía Shaw brindó detalles sobre el enfoque y la profundidad de la docuserie dedicada a la modelo y remarcó que se trata de un proyecto que respeta una voluntad expresa de la actriz. “Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además, acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, explicó.

Se dieron a conocer detalles del proyecto sobre la vida de Silvina Luna

Uno de los aspectos más sensibles de la producción tiene que ver con la decisión personal de la actriz de dejar mensajes registrados para que fueran difundidos después de su muerte, un material que hasta ahora permanecía completamente inédito. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel Luna, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó la periodista.

Ezequiel Luna, el hermano de Silvina, hablará por primera vez en la docuserie (Fuente: ARCHIVO)

La participación de las personas más cercanas a Silvina Luna tendrá un peso clave dentro del relato. En ese contexto, Pía Shaw aprovechó la presencia de Ximena Capristo, amiga de la actriz y también panelista del programa, para consultarle por su vínculo con la docuserie. Sobre eso, su compañera explicó: “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos. Obviamente, para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”.

Sobre el armado general de la producción, dejaron en claro que se tratará de un proyecto extenso y profundo, pensado en varios episodios. “Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, señaló, para dejar en claro que la docuserie buscará reconstruir su historia desde una mirada íntima.

La fecha de estreno esta prevista entre julio y agosto de este año instagram.com/silvinalunaoficial/

Además, Fernando Burlando, una de las figuras clave en el abordaje judicial del caso, se refirió al sentido profundo de la docuserie y al impacto que busca generar. “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”, aseguró.

En cuanto al contenido, el abogado explicó que el material aún no visto se mantiene bajo estricta reserva, ya que participan muchas personas del entorno íntimo de Silvina y todos firmaron acuerdos de confidencialidad. Aun así, adelantó que la serie será fiel a su espíritu y que logrará transmitir un mensaje valioso. El estreno está previsto entre julio y agosto de este año, lo que coincidiría con el tercer aniversario de la muerte de Luna y promete convertirse en un homenaje tan conmovedor como revelador.