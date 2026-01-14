Gustavo Conti contó que soñó con Silvina Luna y tuvo una revelación muy especial: “Piel de gallina”

El próximo 31 de agosto se cumplirán tres años de la muerte de Silvina Luna, un hecho que generó una profunda conmoción y un duro golpe en el mundo del espectáculo. Tenía 43 años y llevaba 79 días internada en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Italiano por un problema pulmonar que se complicó debido a su enfermedad de hipercalcemia e insuficiencia renal, la cual fue consecuencia de una mala praxis tras someterse a una intervención quirúrgica estética con el médico Aníbal Lotocki en 2010. Hasta el último momento estuvo acompañada de su círculo íntimo: su hermano Ezequiel, quien se puso al hombro la situación, y sus mejores amigos. Uno de ellos fue Gustavo Conti, incondicional hasta el final y quien hoy aún la tiene más que presente en su vida. En las últimas horas, el exparticipante de Gran Hermano conmovió a más de uno al revelar que la soñó y además compartió la emotiva canción que lo conectó con ella.

“Gordita, te soñé, nos abrazamos y me dijiste que era como el tema de Phil Collins, ‘confianza’. Busqué en Google la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema. Piel de gallina al leer la traducción”, escribió Conti en una historia que publicó en Instagram junto a una foto de ambos. Asimismo, aclaró: “No escucho Phil, si conocía el tema, pero hasta ahí”.

Gustavo Conti reveló que soñó con Silvina Luna y compartió la canción que lo conectó con ella (Foto: Instagram @gusconti)

La canción en cuestión, y con la que musicalizó la publicación, era “Against All Odds (Take A Look At Me Now)”, tema de 1984 que el cantante británico compuso para la película El poder y la pasión (Against All Odds). Es un drama protagonizado por Jeff Bridges, Rachel Ward y James Woods y dirigida por Taylor Hackford sobre un exjugador de fútbol americano que tiene que encontrar a la novia de un mafioso, pero cuando lo hace termina enamorándose de ella y viven una apasionada, pero peligrosa historia de amor. La misma está disponible para ver en la argentina a través de Netflix.

"Against All Odds (Take A Look At Me Now)" de Phil Collins

La canción en cuestión puede traducirse al español como “contra toda pronóstico” y tiene una letra muy significativa. “¿Cómo puedo dejar que te vayas? / Que lo hagas sin dejar rastro / ¿Cuándo estoy acá, respirando con vos? / Sos la única que realmente me conoce", reza la primera estrofa. El estribillo, en tanto, dice: “Así que mirame ahora / Porque solo hay un espacio vacío / Y no queda nada aquí que me recuerde / Solo el recuerdo de tu cara / Mirame ahora / Porque solo hay un espacio vacío / Y que vuelvas a mí es contra todo pronóstico / Y eso es lo que tengo que afrontar”.

En el círculo íntimo de Silvina Luna siempre estuvieron Ximena Capristo y Gustavo Conti, quienes la acompañaron hasta el final Instagram @gusconti

Conti no fue el único que soñó con Silvina Luna. En diciembre de 2023, su esposa, Ximena Capristo, contó en PH Podemos Hablar (Telefe) que tuvo una experiencia similar luego de que su amiga falleciera. “Soñé que estaba con ella sentada en una mesa, yo tenía una campera turquesa y le decía ‘pero gordi, ¿vos nos ves?’, y ella nos decía que sí, nos ve a todos. Fue re emocionante”, relató en televisión la exparticipante de Gran Hermano.