Silvio Soldán contó su experiencia en la cárcel de Devoto y cómo fue el primer día que estuvo privado de su libertad

14 de enero de 2021 • 16:40

Silvio Soldán, el histórico conductor de ciclos como Feliz domingo, estuvo invitado este miércoles en Los mammones, programa que conduce Jey Mammón por América. Ahí,,además de repasar su carrera, relató cómo fueron esos días preso, involucrado en el caso de la falsa doctora Giselle Rímolo.

Cabe recordar que en 2004, Silvio Soldán fue detenido en su casa por la causa que investigaba a su entonces pareja, que continúa presa en Ezeiza. "Estuve 61 días en un country en Devoto, que es muy lindo, un barrio precioso", indicó Silvio con humor.

Y remarcó: "Con la gente de allá no sigo teniendo relación. Yo no soy del palo, soy un gil que fui a parar ahí y todavía no sé por qué".

En cuanto a la relación que mantuvo con los demás reclusos aseguró que fue "perfecta". Sin embargo confesó que "el primer día fue terrible". "Yo me había resistido a ir", rememoró el conductor.

Consultado por Jay Mammon, recordó el consejo que le dio un magistrado. "Un juez conocido me fue a ver a la comisaría y me dijo que me haga el enfermo y yo le respondí que cómo hacía. Y ahí me sugirió: 'Hacé que tenés convulsiones'", confesó el histórico conductor.