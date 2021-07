Sin concesiones, Cecilia Milone reveló cómo es Nito Artaza en la intimidad: “Es un falluto que sonríe y tiene cara simpática”

Cecilia Milone habló sobre su relación con Nito Artaza, con quien se casó en 2017 luego de algunos “idas y vueltas” y reveló algunos detalles sobre la renovación de votos que tienen planificado realizar dentro de tres años. También hizo referencia a la fuerte personalidad del productor teatral: “Es un tipo con un gran carácter. Lo que pasa es que es un falluto que sonríe y tiene cara simpática”.

Este martes, en diálogo con el programa Mucha Radio (94.7 FM), la actriz hizo referencia al anuncio que hizo Artaza el 25 de junio pasado, cuando la pareja cumplió cuatro años de casados. En esa ocasión, el productor teatral adelantó que en tres años se iban a volver a casar y que renovarían los votos. “Fue en serio”, aseguró Cecilia y contó que se trata de un “desafío” que planteó Nito el día que ambos contrajeron matrimonio.

Según contó, ese día, él dijo que había que “desafiar la comezón del séptimo año” y que debían casarse cada siete años. Entonces, en ese momento arreglaron que a los siete años (es decir, en 2024) se casarán en Mar del Plata y a los 14 años, en Buenos Aires.

Sin embargo, aseguró que aún no tienen planificado todos los detalles de sus próximos casamientos. Incluso, reveló que su casamiento de 2017 lo organizaron en un mes. Respecto de las nuevas celebraciones, observó: “Lo haremos sobre la fecha”.

Para Cecilia Milone, su fiesta de casamiento fue una "grosería de grande"

También contó que Nito es devoto de la Virgen de Lourdes. “Es muy representativa en nuestra historia, así que tal vez algo hagamos con la ruta de Lourdes, tal vez renovemos ahí nuestros votos”. Asimismo se sinceró: “Me gustaría que fuera más cerca del verano. De ninguna manera puede ser en invierno”.

En relación con el festejo, Cecilia admitió que “no está muy hablado” el tema. Pero se refirió a su boda en la ciudad correntina de Bella Vista, de donde es oriundo Nito, hace tres años: “Les confieso que para mí, mi fiesta fue una grosería de grande. Estaba todo el pueblo, periodistas, figuras. A mí me encantan las fiestas, pero fue una barbaridad para mí”.

En 2024 la pareja renovará sus votos

A su vez, contó que “Nito está acostumbrado a hacer cumpleaños de 200 o 300 personas, dado que alquilaba el quincho de River”. “Para él es normal, pero para mí es mucha gente. Me saqué fotos con gente que estaba en la fiesta y que no se quiénes son. Aparecieron parientes y amigos de él que yo nunca había visto. Fue muy gracioso eso, fue como un casamiento italiano”, añadió.

La cantante también habló sobre su relación con Artaza y cómo es en la intimidad de su hogar: “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo. Hacé lo que quieras’”. Luego, develó que si bien da la sensación de que ella es la que “toma las decisiones” en la relación, por su “personalidad imponente y su tono de voz alto”, en realidad no es así.

“Cuando yo me canso porque él no toma decisiones o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago yo. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada y elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, sostuvo.

Además, observó que su marido no llegó a ser “Nito Artaza ni senador de la Nación por ser un blando”. “Es un tipo con una gran personalidad y un gran carácter. Lo que pasa es que es un falluto que sonríe y tiene cara simpática, pero él es mucho más fuerte”, describió a modo de broma.

Finalmente, hizo una fuerte confesión respecto de los inicios de la relación: “Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado 15 años para decir que estábamos juntos?”.

