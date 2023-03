Sin rencores: Sienna Miller y la exesposa de Jude Law trabajan juntas y se divierten en un curioso proyecto

escuchar

Sadie Frost y Sienna Miller compartieron un inesperado reencuentro que documentaron en redes sociales . Las actrices estuvieron en pareja con el actor británico Jude Law, y ambos vínculos fueron atravesados por polémicas y declaraciones a la prensa. Frost estuvo casada con el nominado al Oscar desde 1997 hasta 2003 y tuvieron tres hijos en común: Raff, Iris y Rudy. El mismo año en el que firmaron los papeles de divorcio, el actor se puso en pareja con Miller y se comprometió al año siguiente, pero nunca pudieron oficializar dado que Law le fue infiel con la niñera de sus hijos, uno de los mayores escándalos de Hollywood de la época.

Por lo tanto, resultaba impensado que ambas actrices pudieran trabajar en un mismo proyecto, pero 2023 las encontró en un momento de paz, y así lo anunciaron en Instagram. Frost y Miller integran un documental sobre la leyenda de la moda, Twiggy, cuyos detalles no trascendieron hasta el momento. Sin embargo, tanto a Sadie, de 57, como a Sienna, de 41, se las nota muy sonrientes en las postales que compartieron con sus seguidores. “Fue una jornada rodaje muy divertida con Sienna para el documental”, escribió Sadie y un fanático no tardó en tirar un “dardito”: “Jude debería estar en el medio”, expresó un seguidor de la actriz de Shopping.

Cuando Law engañó a Miller, Frost no se pronunció al respecto hasta que comprendió cabalmente el momento angustiante que estaba atravesando y declaró que “se sentía muy mal por ella”. Por su parte, Miller manifestaba que no quería que existiera “animosidad entre ambas”, por lo que organizó un encuentro con la exesposa de Law para tener una charla franca sobre lo que le había sucedido. Contra todos los pronósticos, luego se filtró información que aseguraba que Sadie no permitía que Miller siguiera viendo a sus hijos. “Sadie es una gran madre, pero se cansó de que otras mujeres jueguen a ser mamás de sus niños”, contaba un allegado a la actriz en ese momento.

Cuando la actriz de Alfie perdonó a Law en 2006 tras las disculpas públicas del actor, la familia volvió a ensamblarse y todo parecía marchar sobre ruedas. De todos modos, el anhelo de ambos de volver a viejas épocas y dejar el pasado atrás no pudo concretarse y anunciaron la ruptura definitiva. Con el correr del tiempo y con ambos ya en nuevas relaciones, Miller se acercó a los hijos de su expareja, con quien había entablado un lazo de gran afecto. “No nos vemos tanto, pero nos preocupamos el uno por el otro inmensamente”, declaró la actriz, quien también demuestra que no hay animosidad con Frost mientras trabajan juntas.

Las críticas de Sienna Miller a la industria

En noviembre del año pasado, la actriz de Anatomía de un escándalo fue noticia cuando reveló el singular episodio que vivió con un alto y “extremadamente poderoso” ejecutivo de Broadway a la hora de negociar su salario. La estrella habló de cómo decidieron pagarle mucho menos que a su coprotagonista masculino por una obra de teatro y de por qué esa brecha salarial se convirtió en una de sus más importantes luchas en el mundo del espectáculo.

En diálogo con Vogue UK, la actriz recordó las palabras que le dejó al productor que se negaba a acceder a esa equidad. “Le dije: ‘No se trata dinero. Se trata de justicia y de respeto’”. Miler creyó que el productor se retractaría, pero no fue así. “Simplemente dijo: ‘Andate al demonio”, compartió. La carrera actoral de la también exmodelo y diseñadora comenzó en Nueva York, por lo que vivió aquella negativa como un “momento crucial” para su futuro en una impiadosa industria .

Aunque Miller era consciente de que “tenía todo el derecho a ser pagada por el trabajo que hacía de forma equitativa”, también admitió que se sintió mal consigo misma y que por eso aceptó quedarse con ese trabajo. “No quería ser la mala”, expresó. La artista se negó a revelar la identidad del ejecutivo, pero solo ha protagonizado dos espectáculos en Broadway: Después de Miss Julie, en 2009, y Cabaret, en 2014, por lo que podría haber aludido a cualquiera de dichas puestas. Por otro lado, cuando en 2019 trabajó en el film de Brian Kirk, Nueva York sin salida, con el fallecido actor Chadwick Boseman, la actriz se dio cuenta de que había una gran disparidad salarial entre ambos y revivió ese mal trago.

La situación finalmente se solucionó cuando Boseman decidió resignar parte de su sueldo para que pudieran equipararlo al de Miller. “Fue un gesto extraordinario que significó muchísimo para mí”, recordó la actriz, quien definió a Chadwick como “asombroso” .

