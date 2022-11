Sienna Miller reveló la dura respuesta de un ejecutivo de Broadway cuando reclamó igualdad salarial

escuchar

Sienna Miller ha tenido que pasar por varios tragos amargos a lo largo de su vida y también de su carrera. Hace poco, la actriz reveló el singular episodio que vivió con un alto y “extremadamente poderoso” ejecutivo de Broadway a la hora de negociar su salario.

La estrella de Foxcatcher habló de cómo decidieron pagarle mucho menos que a su coprotagonista masculino por una obra de teatro en Nueva York hace varios años y de por qué esa brecha salarial se convirtió en una de sus más importantes luchas en el mundo del espectáculo.

En diálogo con Vogue UK, la actriz incluso recordó las palabras que le dejó al productor que se negaba a acceder a esa paridad de salarias “Le dije: ‘No se trata dinero. Se trata de justicia y de respeto’”. Frontal, la mujer pensó que en ese momento el productor daría un paso atrás y modificaría su postura, pero no fue así. “Simplemente dijo: ‘Andate al demonio”, afirmó.

Un momento crucial en la trayectoria de Sienna Miller

La carrera actoral de la también exmodelo y diseñadora comenzó en la ciudad Nueva York, por lo que vivió aquella negativa como un “momento crucial” para su devenir profesional.

Si bien sentía que “tenía todo el derecho a ser pagada por el trabajo que hacía de forma equitativa”, la actriz admite que al principio también se sintió fatal consigo misma y avergonzada. Y que por eso aceptó quedarse con aquel trabajo.

Sienna Miller nació y creció en Nueva York, por lo que siempre quiso trabajar en Broadway @ralphlauren - @ralphlauren

“No quería ser la mala”, expresó. Aunque no quiso revelar la identidad del ejecutivo, medios especializados como Page Six han mencionado que Miller solo ha protagonizado dos espectáculos en Broadway: Después de Miss Julie, en 2009, y Cabaret, en 2014.

El inolvidable gesto de Chadwick Boseman

Esos reclamos no se redujeron, en absoluto, a la producción de Broadway, sino que Sienna pronto descubrió que toda la industria del espectáculo se había construido en un paradigma de fuertes diferencias económicas entre las actrices y los actores. Su lucha continuó durante años.

Sienna Miller se sinceró sobre la brecha salarial en el mundo del espectáculo Archivo

Cuando consiguió un papel en Nueva York sin salida, película de 2019 en la que compartió créditos con el fallecido protagonista de Pantera Negra, Chadwick Boseman, la actriz se dio cuenta de que había una gran disparidad salarial entre ambos.

La situación finalmente se destrabó cuando Boseman decidió resignar parte de su sueldo para que pudieran elevar y equiparlo con el de Miller. “Fue un gesto extraordinario que significó muchísimo para mí”, recordó Miller y agregó que el difunto actor le regaló uno de los momentos “más asombrosos” en la industria del entretenimiento.

Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, falleció a los 43 años

“Se acercó a mí cuando terminamos y me dijo: ‘Te pagaron lo que merecías’. Este tipo de actitudes no ocurren, es simplemente inimaginable encontrar a otro hombre en Hollywood comportándose de una forma tan respetuosa y amable. No intentó alardear, simplemente dijo: ‘Por supuesto, te llevaré a ese número porque eso es lo que te deben pagar’”, recordó la actriz.

Miller aseguró que está impresionada por cómo han cambiado las cosas en el último tiempo. “Los actores que son 10 años más jóvenes tienen incorporada la palabra ‘no’ en su vocabulario de una manera que yo no la tuve Ahora si dices, ‘No me siento cómodo’ frente a cualquier tipo de ejecutivo, se están cagando en los pantalones. Estás incluido en la conversación sobre tu nivel de comodidad. Le panorama ha cambiado muchísimo”, concluyó.

