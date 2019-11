Catalina Greloni Pierri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019

La Nueva Generación, el festival cordobés de cuatro días que se realizará entre el 15 y el 18 es un claro reflejo de lo que está sucediendo con el recambio en las grillas de los festivales. Y sus protagonistas cuentan lo que está sucediendo:

Ca7riel

"Internet ahogó las guitarras eléctricas porque es muy difícil tocar bien y es más fácil hacer música en la compu. Casi que las eliminó del catálogo y eso abrió el abanico para escuchar y hacer cosas nuevas".

Chita

"Los headliners ya no son Los Auténticos Decadentes u otros referente del rock nacional que antes era los que más vendían La Nueva Generación estableció esta diferencia".

Eric Davies (productor)

"Hay varios artistas en el line up que tienen su primer show, como Nicki Nicole. Lo mismo Wos, que debe tener menos de 10 shows en vivo hasta ahora y llega al festival en condición de headliner. Tienen en común que cambiaron las reglas del juego, y ese es el espíritu de este festival.

Marina Saporiti (HTML)

"Me llena el corazón compartir festival con todas las bandas que más me ceban, es un impulso muy grande. Quién hubiese dicho hace un par de años que pibes como Wos o Duki estuvieran en el mismo nivel en la grilla que Babasónicos, me parece espectacular. Estamos cambiando el juego y bajo una sensación de hermandad, de comunidad.

Paco Amoroso

"La gente joven ya se fue de lo que era el rock nacional de antes. Hoy son otras las olas, son otros movimientos. Ahora existe este anfibio raro y bueno, así es la vida.