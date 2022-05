¿Sobrino o sobrina? Darío Lopilato reveló el género del bebé que espera su hermana Luisana

Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron a finales de febrero que están esperando la llegada de su cuarto hijo. En un primer momento, la novedad sorprendió tanto a los fanáticos como a la familia más cercana. Sin embargo, ahora que pasaron unos meses desde la confirmación oficial, se reveló si el bebé que esperan será una nena o un varón. El encargado de dar la información fue el hermano de la actriz, Darío Lopilato.

En una entrevista con el medio Primicias Ya, el actor aportó detalles del arribo de Casados con hijos en el teatro y se refirió al embarazo de Luisana, con quien tiene un estrecho vínculo.

En la izquierda, Darío Lopilato junto a Luisana en la actualidad; En la derecha, una foto de cuando la actriz estaba embarazada de su hija Alma Captura de Instagram

“Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, explicó en referencia a Vida, la beba que Luisana tuvo en el año 2018, y Daira, su sobrina por parte de su hermana mayor.

Tras revelar que una niña se suma a la familia de Luisana y Bublé, compuesta también por Noah y Elias, el comediante comentó que le dio un particular obsequio a la pareja. Sin embargo, no reveló de qué se trata. “Les hice un lindo regalo, algo para el hogar, para la casa. Prefiero no decirlo, pero no es algo del otro mundo. A ella le encantó”, cerró.

Hasta hace pocos días, la modelo estuvo en Argentina y cumplió con diversos compromisos laborales, además de ponerse al día con sus seres queridos. Recordemos que desde el año 2011 se encuentra instalada en Canadá, donde convive junto al cantante y su familia. Sin embargo, sus visitas a nuestro país son frecuentes, tanto por trabajo como para pasar tiempo con su familia.

En octubre pasado, la artista se instaló en la Argentina para realizar grabaciones de su nuevo proyecto laboral. En aquel entonces, se trató de la filmación de Pipa para Netflix, el último film de la trilogía Perdida y La Corazonada, libros escritos por Florencia Etcheves. En esta ocasión, volvió especialmente para filmar la producción audiovisual Matrimillas, junto a Juan Minujín y Sebastián de Caro, según consignó en su cuenta de Instagram.

Luisana Lopilato y Juan Minujín Captura de Instagram @Lu

En medio de su estadía en país, Luisana también se enfocó en hacer cambios en su vivienda. Recientemente, mostró en las redes sociales un detalle que realizó en el camino de madera que conduce hacia el lago privado de la propiedad, ubicada en el barrio exclusivo de Nordelta.

¿El detalle? Hacia el final del muelle, se lee una frase tallada que dice: “No quiero parar de hacer recuerdos”. Junto a esta sentida reflexión, se encuentran los nombres de sus tres hijos con sus respectivas fechas de nacimiento, que en unos meses deberá editar para sumar los datos de su nueva beba.

“Pronto vamos a estar sumando un nuevo nombre. ¡Qué lindo que se agrande la familia Lopilato-Bublé!”, escribió en la publicación con la imagen donde posa junto a la madera tallada, donde también hizo mención a la llegada de su cuarto bebé.

(Foto Instagram @luisanalopilato)

Luego de vivir intensas semanas de trabajo, finalmente Lopilato se despidió por un tiempo del país y compartió sus emociones en un posteo que realizó en las redes sociales.

“Llegó el día de volver a despedirme de Argentina, de mi familia y mis amigos. La parte que más me cuesta… Sé que pronto voy a volver y eso me hace inmensamente feliz. Y como siempre voy a seguir cerquita de ustedes, prepárense porque les voy a estar compartiendo un montón de experiencias divertidas que filmé estando en Buenos Aires. Hasta pronto. Los quiero montones”, detalló junto a una foto donde se la ve con una amplia sonrisa en el rostro.