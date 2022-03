Tras anunciar su embarazo, Luisana Lopilato volvió a la Argentina y sorprendió a sus seguidores

Luisana Lopilato vive un momento a pura felicidad. El 22 de febrero anunció mediante el videoclip de la canción de Michael Bublé “I’ll Never Not Love You”, que está embarazada de su cuarto hijo. La noticia sorprendió tanto a los fanáticos como a la familia más cercana, ya que no conocían están información. Ahora, la actriz dejó Canadá y viajó hacia la Argentina para celebrar con sus seres queridos que pronto habrá un nuevo integrante, y también para encarar un nuevo proyecto laboral.

Desde el 2011 Luisana se encuentra instalada en Canadá. Y, si bien ese es el lugar que eligió para vivir junto a la familia que conformó con el cantante, sus viajes a la Argentina son moneda corriente. Cada vez que llega a Buenos Aires visita a sus padres, hermanos y amigos y siempre tiene alguna propuesta laboral.

Luisana Lopilato regresó a Argentina (Foto Instagram @luisanalopilato)

Mediante su cuenta de Instagram, jugó por un momento con sus seguidores para que adivinen dónde se encontraba. Como única pista compartió una selfie desde un auto donde no se podían visualizar detalles del entorno. Pero para ayudar a que adivinen lanzó dos opciones: Canadá y Argentina. Momentos más tarde, volvió a publicar una foto pero esta vez ya para develar que se encuentra en Buenos Aires.

La actriz posó feliz (Foto Instagram @luisanalopilato)

En octubre la artista volvió a Argentina para realizar grabaciones de su nuevo proyecto laboral. En aquel entonces se trató de la filmación de Pipa para Netflix, el último film de la trilogía Perdida y La Corazonada, libros escritos por Florencia Etcheves. Ahora, volvió para comenzar a rodar Matrimillas, junto a Juan Minujín y Sebastián de Caro, según ella misma anunció en sus redes sociales.

La actriz comenzará un nuevo proyecto audiovisual (Foto Instagram @luisanalopilato)

Por este motivo, la madre de Noah, Elías y Vida estará instalada en Argentina por un par de semanas. Si bien suele viajar acompañada de sus hijos y su esposo, por el momento no indicó que fue así en esta ocasión. Por su parte, Michael Bublé no realizó anuncios en redes sociales al respecto sobre un posible viaje que llevó a cabo.

Cabe destacar que tanto Mel cantanto como Luisana son resguardados en lo que respecta a la vida familiar motivo por el cual suelen ocultar el rostro de sus hijos en las publicaciones que hacen sobre ellos, en redes sociales. Por esto, no es novedad que ahora no hagan referencia sobre dónde se encuentran los menores.

La publicación del anuncio del nuevo embarazo (Foto Instagram @luisanalopilato)

A este hermetismo que la pareja intenta conservar, se le suma el aspecto que desde el anuncio del embarazo, la actriz no mostró la panza.