"El poder está en vos", le dice la bruja Glinda a Dorothy sobre el final de El Mago de Oz, dejándole una valiosa enseñanza para el resto de su vida: que luche por sus sueños y crea en ella misma. Y con esa potencia, como tocada por una varita mágica, avanza Sofi Morandi , esta neuquina de 21 años que, a fuerza carisma y trabajo, no para de crecer. El año pasado, cuando debutó junto a Julián Serrano en "Bailando por un sueño", muchos se preguntaron quién es era chica que no sólo se terminó convirtiendo en la revelación del ciclo, sino que además le ganó en la final a Jimena Barón.

Actriz, bailarina y fenómeno de las redes, esta influencer que ya supera los 2 millones de seguidores en Instagram, tiene una particularidad: es imparable. Entonces, mientras se prepara para revalidar el título en el certamen de baile -junto a Serrano fueron los encargados de la apertura musical de ShowMatch 2019-, se prueba como conductora en STO, por América, y produce videos para las redes, también se calzará los zapatos rojos para convertirse en Dorothy durante las vacaciones de invierno en el teatro Coliseo, acompañada por Franco Masini, Manuela del Campo, Natalia Cocciufo y Fede Coates.

-¿Cómo te preparás para protagonizar El Mago de Oz, este clásico de la comedia musical?

-Me tiene muy entusiasmada porque la comedia musical es lo que más me gusta y este elenco es increíble, de mucha experiencia, y seguro que voy a aprender muchísimo. Es como la película, va a haber coreos y voy a actuar, bailar y cantar. En la parte del canto me estoy formando todavía, pero le estoy poniendo todo. El teatro siempre es mi parte favorita, y me encanta que sea infantil porque mucha parte de mi público también lo es. La película la vi cuando era chica y ahora voy a volver a mirarla para meterme bien en el personaje y repasarla.

-¿Cómo te llegó la convocatoria?

-Billy Bond, que es el productor de la obra, vio una foto mía y dijo: "Ella es Dorothy". Entonces me buscó en Instagram, vio que además actúo y bailo, y entonces llamó a mi representante y nos juntamos a hablar. Cuando me contó que es una coproducción entre Brasil y Argentina, que el ensamble es brasilero al igual que el equipo técnico, las luces, todo, no lo podía creer. Después se fue sumando el resto del elenco.

-¿Cuándo comenzó tu pasión por lo artístico?

-Bailé toda mi vida. Estudié comedia musical en Neuquén y en un momento me quedó claro que no quería que sea sólo un hobby, así que terminé el secundario y me vine a Buenos Aires a perfeccionarme en la escuela de Valeria Lynch. También me fui dos meses a un programa de formación en la Universidad Point Park de Pittsburgh, Estados Unidos, pero el problema es que quería hacer televisión y no conocía a nadie. Entonces, empecé a hacer cursos. En uno me dijeron que tenga el curriculum y mis redes actualizadas, prolijas, porque siempre hay alguien que te está mirando.

-¿Así empezaste a hacer tus videos en Instagram?

- Claro. Fui aplicando todas las cosas que había aprendido. Pero como yo no hago stand up, no le quería hablar a la cámara, así que empecé a actuar. Lo que jamás me imaginé fue lo de los seguidores, ¡yo solo quería que me vea un productor!

Gracias a la "pipol", como le dice a su comunidad, ganó el galardón de Revelación Digital en los Kids' Choice Awards Argentina. En 2016 firmó con Nickelodeon para actuar en Heidi, bienvenida a casa; al año siguiente hizo American Idiot, en el Teatro Broadway, siguió creciendo en popularidad e hizo su propia serie web en Youtube. Luego llegó la serie Kally's Mash Up, de Nickelodeon, y Go! Vive a tu manera, la primera serie musical de Netflix.

"Fue una participación chiquita la de Go!..., pero fueron cuatro meses increíbles porque era como grabar para cine, una producción muy grande. Aprendí muchísimo del detrás de escena, algo que me encanta y de hecho me gustaría estudiar dirección alguna vez en la vida. No sé todavía si estaré en la segunda temporada, se está viendo", indica con una sonrisa.

En la pista más famosa

Se vienen unos meses intensos, con mucha exigencia física y ella dice estar preparada para el desafío. "Volvemos a full con el 'Súper Bailando', pero está bueno porque voy a estar entrenando fuerte. Vamos tranquilos como el año pasado, que nos sorprendimos en llegar a la final. Este año hay muchas parejas muy fuertes así que le vamos a meter, pero sin expectativas", asegura.

-¿Por qué los acusan de no cumplir el sueño si, en realidad, el premio fue entregado?

- Se dijo que no cumplimos el sueño y sí, se cumplió. Hasta tuvimos contacto con el secretario del intendente de Puerto Madryn todo el verano, porque uno quiere saber si en realidad recibían los cheques; no es que se hacía de un día para el otro, estuvieron hasta febrero construyendo. Solo nos falta viajar para conocer a los chicos y cerrar todo. Lo prometimos y lo vamos a hacer, ellos ya lo saben porque estuvimos hablando. Dijeron cualquier cosa, la verdad.

-¿Vas a abandonar las redes por un tiempo, con tanto trabajo?

-No, al contrario. El año pasado subía más fotos que videos porque no tenía tiempo, era nueva en la tele y era mucho ensayo, mucha expectativa, pero este año planeo ponerme las pilas y generar más contenido desde el "Súper Bailando". Quiero aprovecharlo, hacer videos con los participantes.... Ojalá se copen.

-Abrís muchas ventanas... ¿Hacia dónde apunta tu carrera?

-La conducción me gusta pero siento que es más como un juego, que es algo que se dio ahora, que me pone contenta, pero no me veo en ese rol por muchos años más; no es donde más cómoda me siento. Lo que más me gusta, para toda la vida, es el teatro. Igual también querría hacer cine, doblaje, probar por ese lado, ir viendo. Es amplio el abanico.

-¿Sentís que en el medio te miran con prejuicio porque venís de las redes?

-Sé que está el prejuicio, pero yo no me lo creo. Intento tomar clases todo el tiempo, por eso les digo a todos los que les gusta este mundo que estudien. Tomo clases de canto, de actuación, hay veces que por laburo no puedo, pero cuando tengo un hueco, vuelvo. Siempre me rodeo de gente buena, con experiencia, y me nutro. Confío en lo que a mí me gusta y los videos me abrieron un panorama tremendo, no puedo renegar de eso. Si en algún momento yo misma tuve prejuicio con ser una figura en Instagram, me amigué.