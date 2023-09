escuchar

Agosto tuvo un comienzo con uno de los anuncios que no se esperaban en el mundo del espectáculo y del deporte: la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti. La expareja, que había iniciado su relación en 2019, tuvo diversas idas y vueltas que se evidenciaban en las redes sociales al mostrarse distantes, pero fue el exjugador quien en Twitter oficializó la ruptura, al contestarle a un seguidor que “estaba solo”. Desde entonces, ambos se mostraron por separado, y ahora fue la joven quien habló para confirmar su soltería, en medio de rumores de un nuevo romance.

Fueron cuatro años de amor los que vivieron el Kun Agüero y Sofía Calzetti, en el que compartieron de los momentos más fabulosos y otros no tan lindos, como el problema cardíaco del jugador que lo obligó a retirarse. Sin embargo, decidieron ponerle fin a su vínculo, aunque recientemente tuvieron un gesto virtual de volver a ser amigos de Instagram, lo que ilusionó a los fanáticos sobre una segunda vuelta. Sin embargo, esta opción estaría lejos de suceder.

Sofia y el Kun estuvieron en pareja cuatro años prensa Gaby Alvarez

En los últimos días, Sofía -instalada en Buenos Aires- fue el centro de los rumores al indicarse que habría comenzado un nuevo romance, luego que la cuenta @gossipeame publicara un video de la fiesta Bresh. En la filmación se puede observar a María Eugenia “la China” Suárez, y en un segundo plano se puede ver a Sofía muy cerca de un chico, presuntamente dándose besos.

Pochi, la responsable de esta cuenta de Instagram, contó que el ex Manchester City vio este contenido e inmediatamente se comunicó con su expareja, quien no le habría negado los hechos. Ante esta versión, fue Yanina Latorre en LAM (América) quien reveló que luego de una conversación con Agüero, él le aseguró que apostarían nuevamente a un noviazgo con Sofía, a quien busca reconquistar ya que ella habría tomado la decisión de ponerle fin a la pareja.

Sofía Calzetti habria estado a los besos con un chico (Captura Instagram @gossipeame)

“Cuando le preguntas, él no te niega que estuvo con ella, te dice que son amigos. Sofía lo niega y esto movilizó bastante al Kun Agüero”, detalló la angelita. Al mismo tiempo, señaló que el joven que aparece en el video con Sofía se trata de Iván Ginevra, dueño de edificios en Puerto Madero y del OSTEN Restaurante & Bar.

Sin embargo, no se trata de la misma versión que ofreció la protagonista en diálogo con LAM. “No estoy en pareja. Lo quiero, es una persona que quiero un montón, tengo mucho respeto y tengo buen diálogo”, aseguró, y no habló sobre una posible reconciliación. Asimismo, decidió no revelar los motivos de la ruptura: “Eso queda en nosotros, problemas de pareja, pero está todo bien y lo quiero un montón”.

Sofia Calzetti habló sobre cómo es su actual relación con el Kun Aguero

También, consultada sobre este incipiente romance que se le adjudicó, la joven indicó que se hablan muchas cosas que no son ciertas. “Salí con amigos a bailar, nos estamos divirtiendo. No hay beso”, afirmó, al mismo tiempo que reiteró que circula información que no es verdad, como el supuesto pedido de una compensación económica que ella le habría solicitado a Agüero por los años que estuvieron en pareja.

Las dos versiones de su actual vínculo van por veredas separadas, por lo que el tiempo demostrará cuál es la decisión que finalmente tomaron ambos, si apostar el amor o que la ruptura fuera definitiva.